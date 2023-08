[WONDER LINE Co.,Ltd. ]

"10年の煌めき、トレンドと伝統の絶妙なクロスオーバー ワンダーラインが紡ぐ新章"



2023年8月8日 - 化粧品の輸入企画販売およびペットブランドの輸出入企画販売を主力業務とするWONDER LINE株式会社(東京都渋谷区)は、本日をもって創立10周年を迎えることを発表します。





WONDER LINE株式会社(東京都渋谷区)は、2013年8月8日の設立以来、化粧品の輸入企画販売、ペットブランドの輸出入企画販売を主力として、業界に新風をもたらし続けてきました。ハンドメイドのiphoneケースやアクセサリーなどの雑貨も扱う一方、SNSをいち早く取り入れることで、斬新かつ独自の存在として注目を集めてきました。



自社ブランド「Chuck's TOKYO」は、8年の歴史の中で"made in Japan"への強いこだわりを維持。高品質でハイセンスなビジュアルのペット製品を展開し、世界各地から厳選されたブランドと共に、愛犬家に喜びと彩りをもたらしています。今シーズンには2号店の出店も予定されており、表参道ヒルズB2階の旗艦店舗と共に、更なる飛躍を期待させる展開となります。





また、キャラクタービジネスにおいても、ケアベアを日本での人気キャラクターへと再定義。注目のシリコンiPhoneケースをリリースし、韓国のトップアイドルたちのPVでの使用など、多方面からの注目を集めました。韓国の有名アパレルブランド「BEYONDCLOSET」とのコラボや、原宿ラフォーレでの「wiggle wiggle」期間限定ショップのオープンなど、韓国トレンドの先取りを果敢に行いました。





創業期からアメリカ、ヨーロッパ、韓国など世界各国の雑貨ブランドとの総代理店契約を進め、国際的なネットワークを堅固に構築してきました。現在も、韓国を中心としたコスメブランドの総代理店として、ブランドの成長と市場浸透のサポートを続けております。





日本総代理店ブランド





moremo(ヘアケア)

moremo for men(ヘアケア)

WELLAGE(スキンケア)

dasique(メイクアップ)

BYECOM(スキンケア)

ONETHING(スキンケア)

sonatural(メイクアップ)

SOMEBYMI(スキンケア)

SALTRAIN(ライフスタイル)

VODANA(ヘアケア)

AFTERBLOW(フレグランス・ボディ)*NEWローンチ

PLEUVOIR(フレグランス・ボディ)*NEWローンチ



Charlotte's Dress(ペットライフ)

monchouchou(ペットライフ)

BLACK MAYONNAISE(ペットライフ)





10周年企画





10周年を記念して、さらなる感謝の気持ちを皆様に伝えるため、SNSで「#wonder10th」企画を順次開催予定です。詳細は各SNSチャンネルでのアナウンスをお待ちください。



WONDER LINE株式会社 について





名称:WONDER LINE株式会社(ワンダーライン株式会社)

設立:2013年8月8日

代表取締役社長:西岡 宏星

本社:東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル8階

事業内容:化粧品の輸入企画販売、ペットブランドの輸出入企画販売

Webサイト:https://www.wonderline.co.jp/



皆様の変わらぬご支援、ご愛顧を心より感謝申し上げます。





