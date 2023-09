[ケイト・スペード ニューヨーク]

- オープン記念のバルーンインスタレーションを実施 -

- 来場者には楽しい仕掛け付きのバルーンをプレゼント -







ケイト・スペード ニューヨークは、今年2月に発表した、パントン社との共同開発によって生み出した、ブランドの新シグネチャーカラー「ケイト・スペード グリーン」を基調とし、世界に先駆けて最新ストアデザインを導入したコンセプトストアを9月6日にうめだ阪急本店3階に移設オープンしました。この最新ストアデザインでは全ての什器が可動式となり、その日の客層やニーズに合わせて自由自在に店頭表現を変えることが出来ます。什器のデザインは「ケイト・スペード グリーン」とブランドコードである「ドット」からスタートし、シーズンが変わる毎にテーマに合わせてアップデートされ、ストアデザイン、VMD、商品すべてを通してブランドの最新の世界観を体験できるコンセプトストアとなっています。



Umeda Hankyu Concept Store:

■期間:2023年9月6日(水) オープン ※終了日未定

■場所:阪急うめだ本店 3F シスターズクローゼット

■住所: 大阪府大阪市北区角田町8-7

■展開商品: バッグ、スモールグッズ、ウェア、シューズ、ジュエリー、テックアクセサリー



バルーンインスタレーション









オープンを記念し、バルーンを用いた期間限定インスタレーションを実施します。会期中、来場者は、浮き上がったギフトボックス付きバルーンが埋め尽くしたストアの一部で撮影を楽しめ、そして、展開するとオセロ盤になるという遊び心のある仕掛付きのギフトボックスとバルーンをそのまま持ち帰り出来ます。





■実施期間:

・9月9日(土) - 10月8日(日)までの土日祝日 11:00-13:00

※一日の上限個数に達し次第、配布終了 / ※開催時間に変更が生じる場合がございます

■来場特典: ギフトボックス付きバルーン

■来場特典の受け取り方法:

会期中に会場へご来場の上、ケイト・スペード ニューヨーク公式LINEアカウントの友だち登録を行い、店内で撮影した写真をご自身のSNSアカウントに指定タグ2点をつけて投稿にて

(1. うめだ阪急本店ロケーションタグ 2.@katespadejapan)



商品ラインナップ





新コンセプトストアでは今秋デビューした、ヘリテージのブランドコードをフレッシュに表現した、大胆なデザインの新たなシグネチャーハードウェアが特徴の新アイコンバッグ「ケイト・スペード ダコタ」と、ブランドの遊び心とクラフツマンシップが光り、持っているだけで気持ちが高揚し、カンバーセーション ピースにもなるノベルティアイテムがハンドバッグの主軸として揃います。加えて、ジュエリーやレディ・トゥ・ウェア、シューズ、テックアクセサリーまで幅広いカテゴリーがラインナップし、全てのカテゴリーが、ブランドの世界観を凝縮した、新コンセプトストア唯一の品揃えで展開されます。



左上から、kate spade dakota croc-embossed small in rock garden, H12xW22xD7cm ¥73,700, shaken or stirred statement earrings ¥37,400, kate spade dakota small crossbody in chartreuse, H12xW22xD7cm ¥61,600, perfect match matchbook key fob ¥20,900, kate spade dakota small crossbody in cream, H12xW22xD7cm ¥61,600, 左下から、modernist hearts iphone 14 wristlet case ¥8,800, shaken not stirred martini embellished top-handle crossbody in black multi H18.5xW19xD8cm ¥73,700, art plaid tweed jacket ¥75,900, thelma booties ¥44,000, morgan matchbox embossed small slim bifold wallet ¥22,000

※すべて税込み

---------------------------------------------------

kate spade new york:

1993年に6つの代表的なハンドバッグとともに登場したケイト・スペード ニューヨークは、どんなときもカラフルで、大胆な発想に富み、前向きであり続けてきました。今日では、ハンドバッグ、アパレル、ジュエリー、シューズ、ギフト、ホームウェアなど、毎日の生活に特別な彩りを添えるアイテムを提案するグローバルブランドに成長しました。私たちはいつだってオリジナリティーあふれる視点で、perfectly imperfect lifestyle(完璧ではないけれども特別なライフスタイル)を送る世界中の女性たちのコミュニティーを応援します。

https://www.katespade.jp



問い合わせ先

ケイト・スペード カスタマーサービス

Tel: 050 5578 9152

https://www.katespade.jp/



#katespadejapan #ケイトスペードアドベンチャー #ケイトスペードニューヨーク



