[ライカ ジオシステムズ株式会社]

一定要件を満たす新築プロジェクトのBIMデータ作成及びデータ活用に対して国からの補助が受けられます



【2023年5月15日 東京】 計測テクノロジー業界のリーダーであるライカジオシステムズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:日比孝典)は、ライカジオシステムズの建築向けソリューションが国土交通省の補助事業である「建築BIM加速化事業」の補助金の対象に新たに追加されたことを発表しました。







ライカジオシステムズ対象製品 (5製品)

Leica iCON build : https://leica-geosystems.com/ja-jp/products/construction-tps-and-gnss/software/leica-icon-build



Leica iCON iCR70 : https://leica-geosystems.com/ja-jp/products/construction-tps-and-gnss/robotic-total-stations/leica-icon-icr70



Leica iCON iCR80 : https://leica-geosystems.com/ja-jp/products/construction-tps-and-gnss/robotic-total-stations/leica-icon-icr-80



Leica iCON iCT30 : https://leica-geosystems.com/ja-jp/products/construction-tps-and-gnss/leica-icon-ict-30



Leica Nova MS 60 (iCON Buildのセンサーとして) : https://leica-geosystems.com/ja-jp/products/total-stations/multistation/leica-nova-ms60?redir=520









補助金詳細については建築BIM加速化事業のHPをご覧ください。



建築BIM加速化事業HP:https://bim-shien.jp/

補助対象製品(2023.4.28現在):https://bim-shien.jp/wp-content/uploads/2023/04/R4-5_bim_soft_230428.pdf







