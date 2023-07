[カルチャヴィル合同会社]

今日(7/7)はリンゴ・スター83歳の誕生日!彼も出演する『コンサート・フォー・ジョージ』は、静かなるビートル、ジョージ・ハリスンの音楽と“美しき人生”を称え、ジョージが他界した1年後の2002年にエリック・クラプトンらが開催した伝説のトリビュート・コンサートです。リンゴ・スターとエリック・クラプトンに加え、ポール・マッカートニー、ジェフ・リン、トム・ペティ、ラヴィ・シャンカール、ビリー・プレストン、モンティ・パイソンら、ジョージの親しい友人が一堂に会し、奇跡の共演を果たした感動あふれるコンサートになりました。今でも語り継がれる伝説のコンサートが、ジョージ・ハリスン生誕80周年を迎える今年、高音質・高画質のリマスター版で7月28日(金)より順次、TOHOシネマズ シャンテほか全国の劇場で日本初のスクリーンでの上映となります。





7月28日の公開に向け、ムビチケ前売り券(オンライン)の購入特典が「メモリアル・チケット」壁紙データに決定!

2002年11月29日、ロンドン ロイヤル・アルバート・ホールで開催された当時のコンサート・チケット画像と、映画のアートワークをデザインしたスペシャルな「メモリアル・チケット」壁紙です。ロイヤル・アルバート・ホールから特別に使用許諾を得て実現した、日本のファン限定の貴重な特典壁紙とともに、コンサートをお楽しみください。

なお、既に購入されている方にも、本特典は贈られますので、ご安心ください。



ムビチケ前売り券(オンライン)の購入はこちらから。

https://mvtk.jp/Film/081955



また、藤本国彦(ビートルズ研究家)さんから本作見どころの曲解説も到着!演奏曲目とともに本日よりオフィシャル・サイト(www.culture-ville.jp/concertforgeorge)にて公開します。

本編で歌われる20曲のうち、クラプトンとポールが終盤に歌う「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」を始め、「オール・シングス・マスト・パス」、「ハンドル・ウィズ・ケア」、「想い出のフォトグラフ」、「マイ・スウィート・ロード」、「フォー・ユー・ブルー」、「オール・シングス・マスト・パス」、「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」、「想い出のフォトグラフ」、「マイ・スウィート・ロード」、「フォー・ユー・ブルー」についての曲解説が届きました!「オール・シングス・マスト・パス」、「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」は藤本氏の曲解説から抜粋したテキスト入りの“曲解説クリップ映像”もございます。今回解禁する「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」と「オール・シングス・マスト・パス」以外のクリップ動画も随時公式HPにアップしますので、ぜひチェックしてみてください。





■藤本国彦氏 曲解説全文





「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」 ポール・マッカートニー&エリック・クラプトン

ポールの登場後、コンサート終盤のハイライトの1曲として演奏された、ビートルズ時代のジョージの代表曲。もともとは68年に発売された2枚組のアルバム『ザ・ビートルズ』(通称;ホワイト・アルバム)制作時に、ジョージがまず68年7月にアコースティック・ギターの弾き語りでレコーディングし、続いて8月に4人で演奏し直し、さらに9月にジョージの誘いからクラプトンが参加した最終ヴァージョンがレコーディングされる、という経緯をたどっている。

ステージでは、ビートルズのそのセッションと同じく、ポールがピアノとハーモニー・ヴォーカルを加え、リンゴがドラムを叩き、そしてクラプトンがリード・ヴォーカルとリード・ギターという、感涙の演奏を観ることができる。オリジナルに忠実に弾こうとしているクラプトンに泣ける。





「オール・シングス・マスト・パス」 ポール・マッカートニー

69年1月の「ゲット・バック・セッション」用にジョージが書いた新曲だったが、ビートルズとしては取り上げられず、解散後の最初のソロ・アルバム『オール・シングス・マスト・パス』(70年)のタイトル曲になった。

「ゲット・バック・セッション」ではポールがハーモニー・ヴォーカルを受け持つ演奏もあったが、このコンサートでは、やはり大きな聴きどころとなった「サムシング」に続いてポールが、ジョージの思いを伝えるかのように歌心たっぷりに披露。クラウス・フォアマンがベースを弾いている場面が映るのも見逃せない。エンディング前に一度ブレイクする場面でポールがダニーにギターを向けてちょっとした合図を送るも、弾くのに一生懸命で無反応なダニーの様子が、父親譲りの健気な表情に重なって、何とも微笑ましい。





「ハンドル・ウィズ・ケア」 トム・ペティ&ハートブレイカーズ w/ジェフ・リン&ダニー・ハリスン

“覆面バンド”としては過去最大・最強と言えるトラヴェリング・ウィルベリーズ(メンバーはジョージ、ロイ・オービソン、ボブ・ディラン、ジェフ・リン、トム・ぺティ)のヒット曲。もともとはジョージの『クラウド・ナイン』(87年)の好セールスを受け、同アルバムからのヨーロッパでのサード・シングル「ディス・イズ・ラヴ」のB面収録曲としてジェフと用意した新曲だった。

ウィルベリーズのライヴは一度も行われなかったので、この曲がこうして演奏されたのが何よりうれしい。トム・ぺティ&ザ・ハートブレイカーズにジェフ・リン、ダニー、ジム・ケルトナーなどが加わり、ロイ・オービソンのパートはジェフが歌っている。マイク・キャンベルのスライド・ギターとスコット・サーストンのハーモニカの熱演も素晴らしい。





「想い出のフォトグラフ」 リンゴ・スター

リンゴのソロ時代の代表作『リンゴ』(73年)からの最初のシングルとして発売され、アメリカ1位、イギリス8位を記録したリンゴの代表曲。ビートルズ時代の自作曲「オクトパス・ガーデン」は、実質ジョージとリンゴの共作曲と言えるものだったが、71年春にジョージと2人で船旅に出た時に一緒に書いたというこの曲は、しっかり2人の名前がクレジットされている。

クラプトン、ジェフ・リン、ダニー、ビリー・プレストンらをバックに、中央で歌う楽しそうに歌うリンゴ。ジム・ホーンのサックス・ソロがさらに見せ場を作っている。





「マイ・スウィート・ロード」 ビリー・プレストン

ビートルズ解散後のジョージの最初のソロ・アルバム『オール・シングス・マスト・パス』(70年)からシングル・カットされ、英米1位を記録する大ヒットとなったジョージの70年代の代表曲。シングルに推したのは、アルバムの共同プロデューサーのフィル・スペクターだった。

この曲は、ジョージよりもビリー・プレストンのヴァージョンが先にレコード化されていて、ここでもゴスペル色のやや強いビリーの歌声がいい味わいだ。ダニー、クラプトン、ジェフ・リンが揃ってアコースティック・ギターを弾く様子も見映えがいい。他の見どころは、ジョージ愛用のサイケデリックなストラトキャスターでスライド・ギターを弾くアンディ・フェアウェザー・ロウと、珍しくも完璧に脇役に徹してピアノを弾くポール、である。





「フォー・ユー・ブルー」 ポール・マッカートニー

69年1月の「ゲット・バック・セッション」では、ジョージの新曲が、むしろジョンよりもたくさん演奏された。その中でジョンとポールが最も関心を示したのが、それ以前の“ジョージ節”とは異なるカントリー・ブルース調のこの曲だった。

このコンサートでは、リンゴの紹介でステージに登場したポールが、最も大きな歓声を浴びながら最初に演奏した曲である。アコースティック・ギターを弾きながら一声歌っただけで、安心感が強いのに、いきなり引き込まれてしまう空気を即座に生み出すのだから、やっぱりポールはすごい。マーク・マンのスライド・ギター・ソロやゲイリー・ブルッカーのピアノ・ソロも含め、まさに絢爛豪華。





■ 藤本国彦氏の楽曲解説動画

●「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」





●「オール・シングス・マスト・パス」



上記以外のクリップも随時オフィシャルサイト>予告編(https://www.culture-ville.jp/cfgclips)に追加予定



■ 演奏曲目

1. オープニング 「サーブ・シャーム」

2. 「アイ・ウォント・トゥ・テル・ユー」 ジェフ・リン

3. 「恋をするなら」 エリック・クラプトン

4. 「タックスマン」 トム・ペティ&ハートブレイカーズ

5. 「ハンドル・ウィズ・ケア」 トム・ペティ&ハートブレイカーズ w/ジェフ・リン&ダニー・ハリスン

6. 「想い出のフォトグラフ」 リンゴ・スター

7. 「ハニー・ドンド」 リンゴ・スター

8. 「シット・オン・マイ・フェイス~ランバージャック・ソング」 モンティ・パイソン with トム・ハンクス

9. 「ヒア・カムズ・ザ・サン」 ジョー・ブラウン

10. 「ホース・トゥ・ザ・ウォーター」 ジュールス・ホランド&サム・ブラウン

11. 「ビウェア・オブ・ダークネス」 エリック・クラプトン

12. 「イズンド・イット・ア・ピティ」 エリック・クラプトン&ビリー・プレストン

13. 「フォー・ユー・ブルー」 ポール・マッカートニー

14. 「サムシング」 ポール・マッカートニー&エリック・クラプトン

15. 「アルバン」 指揮:アヌーシュカ・シャンカール

16. 「ジ・インナー・ライト」 ジェフ・リン&アニューシュカ・シャンカール

17. 「マイ・スウィート・ロード」 ビリー・プレストン

18. 「オール・シングス・マスト・パス」 ポール・マッカートニー

19. 「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」 ポール・マッカートニー&エリック・クラプトン

20. 「夢で逢いましょう」 ジョー・ブラウン



なお、今回ジョージ・ハリスンの生誕80年を記念して上映される『コンサート・フォー・ジョージ』は、昨年、開催20周年を記念し、海外で上映された高音質リマスター版。劇場でしか観ることができない妻オリヴィアと息子ダニーからのメッセージも新しく寄せられています。

本邦初となる劇場公開、静かなるビートル、ジョージ・ハリスンに捧げた伝説のコンサートを劇場の大スクリーンで余すことなくお楽しみください。



■ 映画劇場予告編

●7.28公開『コンサート・フォー・ジョージ』劇場予告編





■ 映画作品概要

作品名: 『コンサート・フォー・ジョージ』

収録:2002年11月29日 ロンドン ロイヤル・アルバート・ホール

上映時間: 約102分





監督:デヴィッド・リーランド

製作:レイ・クーパー、オリヴィア・ハリスン、ジョン・ケイメン

製作総指揮:オリヴィア・ハリスン、ブライアン・ロイランス

音楽監督:エリック・クラプトン

コンサート・オーディオ・プロデュース:ジェフ・リン

撮影監督:クリス・メンゲス

編集:クレア・ファーガソン





出演:エリック・クラプトン、ポール・マッカートニー、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ、ジェフ・リン、リンゴ・スター、ジョー・ブラウン、サム・ブラウン、ジュールズ・ホランド、ビリー・プレストン、レイ・クーパー、アヌーシュカ・シャンカール、ラヴィ・シャンカール、モンティ・パイソン with トム・ハンクス





制作年:2003年/2022年 制作国:アメリカ/イギリス

コピーライト:(C) 2018 Oops Publishing, Limited Under exclusive license to Craft Recordings





公開表記:7/28(金)~ TOHOシネマズ シャンテほか公開

公開作オフィシャル・サイト:https://www.culture-ville.jp/concertforgeorge





ジョージ・ハリスン生誕80周年記念 関連作品



V/A 『コンサート・フォー・ジョージ』

2018.2.23発売

劇場の感動をご自宅で

ロイヤル・アルバート・ホールにビッグ・スターが集いジョージ・ハリスンを偲んだ伝説のコンサートのライヴ盤がリリース。

本作品はグラミー賞「ベスト・ロング・フォーム・ミュージック・ビデオ」を受賞。





ザ・ビートルズでの活躍をはじめ、ソロになってからも数多くの名曲を残したジョージ・ハリスン。ジョージが他界してからちょうど1年後の2002年11月29日にロンドンのロイヤル・アルバート・ホールでジョージの妻オリヴィア・ハリスンと盟友エリック・クラプトンの発案によって行われた伝説のトリビュート・コンサートがリリース。





<商品フォーマット>

『コンサート・フォー・ジョージ』(2CD + 2Blu-ray)

<輸入盤> 品番 : 720-3003 | 価格:オープンプライス 他、全4形態で発売





商品形態・収録曲他詳細:ユニバーサル・ミュージック 公式ページ

https://www.universal-music.co.jp/george-harrison/products/720-3003/



書籍 『ジョージ・ハリスン インタヴューズ』

2023.6.28発売





ジョージ・ハリスン生誕80年。ザ・ビートルズがデビューした1962年から晩年の2001年まで、全キャリアから未発表インタビュー、連載コラム、マイケル・ジャクソンとの同席取材、ジョージが発した最後のメッセージ等の貴重な発言を収録。ジョージの生い立ち、最初に買ったレコード、最初に買ったレコード、ビートルズの舞台裏、名曲誕生秘話、エリック・クラプトンとの絆、ジョン・レノンの死に関しての発言など、ジョージ・ハリスンの知られざる素顔に迫る決定版!!

ジョージ曰く「ビートルズで富を手に入れて、それが全てじゃないことが分かった」と語ったことの真実は?





ジョージ・ハリスン インタヴューズ

A5判/680頁/定価3,520円(税込)/6月28日発売

ISBN:978-4-401-65247-1

発売:株式会社シンコーミュージック・エンタテイメント www.shinko-music.co.jp/



