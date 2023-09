[Vma plus株式会社]

自分らしさを輝かせる全ての人へ、Vma plus株式会社が新たな舞台を提供



メタバースWeb3のコンテンツ企画・ディレクションを行うVma plus(ブイマプラス)株式会社(本社:東京都品川区、代表:津田徹)は、この度「2024 Ms. Glitter Japan」のスポンサー企業として、Vma plusの提供するメタバース「Vma plus Station」内の特設会場にて「2024 Ms. Glitter Japan」をライブ配信する事が決定いたしました。











「2024 Ms. Glitter Japan」とは







「2024 Ms. Glitter Japan」とは、『個性や輝き』にスポットを当てた、一般の方を対象とした新感覚のコンテストです。外見の美しさよりも、独自の魅力や“輝き”を重視した審査基準が特徴の、国内最大規模の大会になりますます。



大阪大会は2024年2月10日 (土)に大阪市中央公会堂にて開催予定で、東京大会/日本大会は2024年9月頃開催予定です。Vma plus株式会社はいずれの大会もスポンサー企業として協賛いたします。



グリッタージャパン公式HPはこちらから: https://ms-glitterjapan.com/



開催概要





大阪大会





東京大会・日本大会

※ 開催に関する情報は、詳細確定後に公開予定です



協賛内容:リアルとメタバースのハイブリッド開催





今回の「2024 Ms. Glitter Japan」は、コンテスト史上初となるリアルとメタバースを連携させたハイブリッド形で開催いたします。リアルの会場だけでなく、世界中からアクセスのできるブラウザ型メタバース空間「Vma plus Station」の特設会場と連携し、臨場感溢れる現地の様子をお届します。



「Vma plus Station」の特設会場では「2024 Ms. Glitter Japan」の特別フロアを展開し、開催前の盛り上がりを高める仕掛けを提供いたします。出場者の応援企画として、メタバース会場内に出場者の紹介ブースを設置し、有料での投票を受付します。また、メタバース空間内のライブ会場からストリーミング配信も予定しています。

(※メタバース会場での開催に関する情報は、詳細確定後に公開予定)



Vma plus株式会社は、リアルに新しい選択肢を創るメタバースの技術と過去の実績を活かし、「2024 Ms. Glitter Japan」の成功に貢献いたします。ぜひ一緒に、新しい時代のランウェイを楽しみましょう!





「Vma plus Station」とは





専用アプリのダウンロードがいらず、ブラウザから簡単にアクセスできるメタバース3D空間です。メタバース空間内では、自分のアバターを操作しながらEC機能や音声通話機能、チャット機能、翻訳機能で世界中のユーザーとコミュニケーションを取りながらお買い物やライブ配信を楽しむことができます。







