~ 「ほのか」「マリー・ローズ」がフィギュアに!水着スキンも登場!~



Nuverse株式会社が運営する、フィギュアを題材にしたスマートフォン向けRPG『フィギュアストーリー(以下「ギアスト」)』が、2022年12月25日(日)より、人気ゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation(以下「DOAXVV」』とのコラボレーションイベントを実施いたします。コラボレーションイベントでは、DOAXVVの人気キャラクター「ほのか(CV:野中藍)」「マリー・ローズ(CV:相沢舞)」のフィギュア及びスキン(着せ替え)がゲーム内に登場するほか、シナリオイベント等を実施いたします。











■『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』とは?





コーエーテクモゲームスよりDMM GAMES/Steamにてサービス中の、女の子たちと南の島での甘いひとときを楽しむバカンスゲーム。常夏の楽園「ヴィーナス諸島」の一つの島のオーナーとして女の子たちをサポートしながら、強さと美しさの祭典「ヴィーナスフェス」を勝ち抜き、たくさんの女の子たちとのおもいでを作ることができる。2022年にサービス開始5周年を迎えた。



○『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』公式サイト

https://doax-venusvacation.jp/lp.html



○権利表記

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.





■コラボレーションイベントについて





全体実施期間:2022年12月25日(日)6:00~2023年1月21日(土)23:59

内容:以下のイベントを実施。※イベント内容や日時は変更となる可能性がございます。予めご了承くださいませ。



(1)「ほのか」「マリー・ローズ」がフィギュアになって登場!

DOAXVVの人気キャラクター「ほのか」「マリー・ローズ」がフィギュアとなり、ゲーム内に登場!おっとりとした性格が魅力的なピンク髪の「ほのか」、金髪ツインテールの小悪魔サーバント「マリー・ローズ」が登場します。「マリー・ローズ」はピックアップガチャ、「ほのか」は応援イベントにて獲得できます。







▼ほのか 絶対秘密のスクールガールVer.(フィギュア本体)CV:野中藍





▼マリー・ローズ 小悪魔サーバントVer.(フィギュア本体)CV:相沢舞





【「マリー・ローズ」ピックアップガチャ】

期間:2022年12月31日(土)6:00~2023年1月21日(土)23:59

内容:期間中、ピックアップガチャ「バラのように咲く」を開催。「マリー・ローズ」の排出率が、その他のプレミアランクフィギュアよりもアップ。



【「ほのか」獲得イベント“た~まや~!花火大会”】

期間:2022年12月31日(土)6:00~2023年1月21日(土)23:59

内容:期間中、当イベント専用アイテム「花火」を使って打ち上げを行うことにより、「人気度」と「バラの花飾り」が獲得できます。「人気度」が一定数溜まるごとに、プレミアランクフィギュアのピースや、高級メーカー引換券などが獲得でき、さらに「人気度」を200溜めると「ほのか」が獲得できます。そのときに獲得できるほのかは、所持している「マリー・ローズ」と同じ突破段階のものとなります。また、溜まった「バラの花飾り」はショップにてレアアイテムと交換できます。



(2)二人の特別スキンが登場!

「ほのか」「マリー・ローズ」に1種類ずつスキンが登場。こちらのスキンに替えると、見た目が変化する上に、攻撃&HPのステータスが3%ずつ強化されます!バトルパスおよびパックの購入で獲得できます。入手方法の詳細な情報はゲーム内でご確認ください。



▼ほのか 天使の微笑みVer.(スキン)





▼マリー・ローズ 小悪魔のささやきVer.(スキン)





(3)メインイベント「バカンスフェス」

日時:2022年12月31日(土)6:00~2023年1月14日(土)23:59内容:メインイベント「バカンスフェス」は、シナリオステージと、チャレンジステージで構成されています。各ステージをクリアすると、本イベント専用ミッションから報酬を受け取れます。さらに手に入れたアイテムで、Bingoイベントへの参加や、専用ショップでコラボレーション限定家具などとの交換ができます。どんなストーリーが繰り広げられるのかご期待ください!







(4)コラボレーション家具登場!

ゲーム内の自宅に配置できるコラボレーション家具が登場!ショップ内で、イベントで集めた専用アイテムとの交換で獲得できます。デフォルメされたほのかやマリー・ローズなど、それぞれのパーツを集めて配置すると、ゲーム内の自宅にDOAXVVの世界観を表現できます。



▼配置イメージ





(5)毎日ログインボーナスやアクティブミッション実施!

イベント期間中、合計14日分のログインボーナスや、決まった日に報酬がもらえるログインボーナス、およびミッションクリアでダイヤやイベント用アイテム等を配布!



○各イベントの詳細な情報はゲーム内をご確認ください。





■コラボレーション記念Twitterキャンペーン実施!





DOAXVVとのコラボレーションを記念し、ギアスト公式Twitterアカウントにて第一弾、第二弾豪華キャンペーンを行います。



【第一弾】

応募期間:2022年12月25日(日)~2023年12月30日(金)23:59内容:ギアスト公式Twitterアカウントをフォローし、キャンペーンツイートをリツイートで応募完了。Amazonやコンビニエンスストア、その他人気のお店で使用できるデジタルギフト「giftee Box」1,000円分を抽選で50名にプレゼント!





【第二弾】

応募期間:2022年12月31日(土)~2023年1月14日(土)23:59

内容:ギアスト公式Twitterアカウントをフォローし、キャンペーンツイートをリツイートで応募完了。さらにハッシュタグ「#DOAXVVギアストコラボ」を付けたツイート投稿で当選率アップ。DOAXVV×ギアストコラボキービジュアルのオリジナルキャンバスプリントを抽選で15名にプレゼント!





○ギアスト公式Twitterアカウント

https://twitter.com/ako_figurestory





■『フィギュアストーリー』とは?





3Dモデルで作られたフィギュアを題材にしたスマートフォン向けRPG。プレイヤーは、世界で唯一フィギュアと会話できる人間として、手持ちのフィギュアや新しく仲間に入れたフィギュア達と協力し、様々な敵と戦います。フィギュアならではの立体感や塗装の質感を再現した本作品では、フィギュアが喋り、動く楽しさを体験することができます。



<アプリ概要>

タイトル:フィギュアストーリー(略称:ギアスト)

ジャンル: フィギュアRPG

対応端末:iOS11以上/ Android4.3以上(RAM3GB以上) ※一部端末を除く

配信開始日:2021年6月24日

料金: 基本無料、アプリ内課金あり

権利表記:(C)️Nuverse KK (C)️FlowEntertainment

App Store/Google Play:https://giasuto.onelink.me/jFuI/fbacecbf

Amazon アプリストア:https://www.amazon.co.jp/dp/B09KLY2HBG

DMM GAMES:https://figurestory.nvsgames.com/dmg

公式サイト:https://figurestory.nvsgames.com/

公式Twitter:https://twitter.com/ako_figurestory

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCVp69A_G1eg3XLZo-RqcLCQ



※Amazon、Amazon.co.jpおよびそのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※「Nuverse」は世界中のユーザーと開発者向けのゲーム開発及びパブリッシング会社です。世界中のプレイヤーにサービスを提供することを目指して、一流のゲームを開発し、プレイヤーコミュニティを構築し、すべてのプレイヤーに楽しく、刺激的、そして感動的な体験を届けていきます。



