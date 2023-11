[キンプトン新宿東京]

【Timeless and Sleepless-タイムレス and スリープレス- キンプトン新宿東京 バーレスクナイト】12月1日開催のお知らせ



Supported by Tokyo Weekender



ニューヨーク・マンハッタンのアートやファッションシーンから着想を得て、いつも何かが新しく、誰かに教えたくなるようなコトが見つかるホテル、それがキンプトン新宿東京。











*イメージ画像





12月1日(金)、キンプトン新宿東京の14階の会場バワリーにて、古きニューヨークを彷彿とさせるエンターテイメント、バーレスクを通じてマンハッタンと新宿という二つのアイコニックな街のエネルギーを映し出す刺激的な夜をお届けします!

当日はBALANCEによる、タイムレスな魅力で人々の心を魅了するバーレスクパフォーマンスをニューヨークのデザインエッセンスが散りばめられた会場でお愉しみいただけます。

12月のパーティーシーズンのキックオフには、とびきりセクシーでスリープレスな時間をキンプトン新宿東京で過ごしてみませんか?



【-タイムレス and スリープレス- キンプトン新宿東京 バーレスクナイト】

開催日時 :12月1日 (金)

時間:18時30分 パーティースタート:19時00分

場所:キンプトン新宿東京 14階バワリー

料金 : 5,000円+サービス料15% を申し受けます。

エンターテインメント:BALANCEによるバーレスクパフォーマンス

*上記料金にはカナッペビュッフェと1ドリンクが付きます。



予約リンク:https://bit.ly/TimelessandSleepless

予約電話番号、お問い合わせ先:03 6258 1111 (ホテル代表)









■ Tokyo Weekender

Tokyo Weekenderは1970年創刊し、日本現存最古の歴史を持つ外国人向けの英字ライフスタイルメディア。日本在住の外国人はもちろん、増加する訪日外国人旅行客(インバウンド)や海外から日本や東京のユニークな情報を求めるファンに向けて、他にはない魅力的な情報を情報を毎日発信しています。

URL:https://www.tokyoweekender.com/

Instagram:https://www.instagram.com/tokyoweekender/

Facebook:https://www.facebook.com/tokyo.weekender/?locale=ja_JP







■Kimpton Shinjuku Tokyoについて

2020年10月2日、東京・西新宿に日本初上陸したIHGホテルズ&リゾーツのラグジュアリーライフスタイルブランド、キンプトン新宿東京。 インスタレーション、ポップアップストア、ローカルに愛されるレストランなど、いつも何かが 新しく、誰かに教えたくなるようなコトが見つかる、NYのアートシーンからインスピレーションを受けたラグジュアリーライフスタイルホテルです。とんでもなくパーソナルなおもてなしをはじめ、ワインやカナッペを味わいながらホテルスタッフとのソーシャルな時間が楽しめる「イブニングソーシャルアワー」や、快適な1日を始めるためのドリンクサービス「モーニングキッ クスタート」などの宿泊特典をご提供。開放的な高層階で楽しむヨガクラス(事前予約制)や ペットとのステイといったキンプトン新宿東京ならではの“ラグジュアリーライフスタイルステイ “をご体験いただけます。

https://www.kimptonshinjuku.com/jp/





キンプトン新宿東京

総支配人 マキシム・ オトリエ





フランス・パリ出身。フランス・メジェーヴにあるシャレ ドゥ モン ダルボアで経験を積む。日本に移り、「ピエール・ガニェール」(ANAインターコンチネンタルホテル東京)にて支配人を務め、2019年よりキンプトン新宿東京 副総支配人に着任し、2022年に総支配人となる。プライベートではテニスと読書を愛する二児の父でもある。仏語、英語、日本語が堪能。









キンプトンホテルズ&レストランツについて:

キンプトンホテルズ&レストランツは、IHGホテルズ&リゾーツのラグジュアリー&ライフスタイル・ポートフォリオの一つで、1981年にアメリカで誕生した、コンセプトがユニークで特徴的、そしてデザイン性に優れたホテルのパイオニアです。サンフランシスコ生まれのこのブランドは唯一無二の体験を軸に、現在、それぞれ個性あふれる75を超えるホテルと100以上のレストラン、バー、ラウンジを都市部やリゾート地、更に新進気鋭のマーケットで世界展開しています。刺激的なデザインやエネルギー溢れるフレーバーがSOULに元気を与え、好奇心を呼び起こす。キンプトンがプロデュースする空間と体験は、いつもゲスト中心。 台本もなく、どこまでも個性的でアーティスティック、だけど細かいところにもこだわった、とんでもなくパーソナルなゲスト体験を提供します。 詳細は、www.KimptonHotels.comをご覧ください。



IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて:

IHG ホテルズ& リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en/about-us) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。



下記の18ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に約6,000ホテルを有し、1,800軒超のホテルが開発中となっています。また、IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/gb/en/home)は、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。



・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ(https://www.sixsenses.com/en), リージェント ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/regent/hotels/us/en/reservation), インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニエット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/us/en/reservation), キンプトン ホテルズ&レストランツ(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/us/en/reservation), ホテル インディゴ(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/reservation)

・ プレミアム: vocoホテルズ(https://www.ihg.com/voco/hotels/gb/en/reservation), HUALUXE ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/reservation), EVEN ホテルズ(https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/reservation), avid ホテルズ(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)

・ スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/hotels/us/en/reservation), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッド スイーツ(https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ(https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts)



InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには、約345,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2023年9月30日現在



日本国内では、2006年12月にANAとのジョイントベンチャー会社であるIHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立し、ANAとの共同ブランドを含む7ブランド(インターコンチネンタル、キンプトン、クラウンプラザ、ホリデイ・インおよびホリデイ・イン リゾート、ホリデイ・イン エクスプレス、ホテルインディゴ、voco)、47ホテル、約14,000室を展開しています。さらに、ホテルインディゴ長崎グラバーストリート、インターコンチネンタル札幌、リージェント京都などのほか、2025年には日本初の「ヴィニェット コレクション」ブランドを冠するリーガロイヤルホテル(大阪) ヴィニェット コレクションが開業予定です。IHGホテルズ&リゾーツは日本においても拡大を続け、さらなる旅の選択肢をお届けしてまいります。 ※2023年9月30日現在



IHGグローバルサイト: www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation



IHGワンリワーズアプリ:Apple App

IHGワンリワーズアプリ: Google Play store

IHGニュースルームサイト: www.ihgplc.com



LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/

Facebook: https://www.facebook.com/IHGCorporate/

Twitter: https://twitter.com/IHGCorporate

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式ウェブサイト: www.anaihghotels.co.jp













企業プレスリリース詳細へ (2023/11/08-21:16)