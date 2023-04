[ カルチュア・エンタテインメント株式会社]

出版、映像等エンタテインメントコンテンツを手掛けるカルチュア・エンタテインメントは、韓国Webtoonスタジオ2社(JAEDAM MEDIA、SOMY MEDIA)と共同出資し、Webtoon向け制作スタジオとして新会社【株式会社SZ Media】を2023年4月3日に設立。今後の日本におけるWebtoon市場の更なる拡大に向け、国内におけるWebtoonコンテンツ制作体制の早期確立を目指します。







写真左から:

カルチュア・エンタテインメント株式会社 取締役 執行役員 出版事業本部長 大宮 敏靖

JAEDAM MEDIA CO., LTD 代表 Namyong Hwang

カルチュア・エンタテインメント株式会社 代表取締役 社長執行役員 中西 一雄

SOMY MEDIA,INC. 代表 Jaeok Yoo





カルチュア・エンタテインメント株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役 社長執行役員:中西 一雄 以下CE)は、2023年4月3日、韓国の出版会社でWebtoonスタジオとしても実績のあるJAEDAM MEDIA CO., LTD(代表:Namyong Hwang 以下 JAEDAM社)とSOMY MEDIA,INC.(代表:Jaeok Yoo、以下 SOMY社)と共同出資し、縦読み電子マンガ「Webtoon」専用の制作スタジオ「株式会社SZ Media(以下、SZ Media)」を設立しました。



韓国発の縦読み型電子マンガであるWebtoonは、スマートフォンやタブレット端末との親和性の高さから近年、急速に市場を拡大させており、グローバルでは5,000億円(2021年)※1の市場規模を有し、2028年には3兆6千億円まで拡大すると予想されています。マンガ大国である日本においては2021年時点で700億円に留まるものの、昨年からはWebtoon作品の供給量が増大し、今後の更なる市場拡大が見込まれています。小説、コミック等の出版事業も展開するCEグループにおいてWebtoon市場の今後の拡大は、事業成長の好機と捉え、この度の新会社設立を機に、Webtoon事業へ本格的に取り組んでいきます。



SZ Mediaは、Webtoonの本場韓国で実績ある2社のコンテンツ、ノウハウを得て、制作スタジオとしての基盤を早期に確立させるとともに、CEグループの国内での原作調達力を駆使し、日本オリジナル作品の制作にも取り組んでいきます。また生み出された作品を、国内のみならず海外にも積極的に販売展開するなど、事業を加速化させていきます。



CEでは、今回の新会社設立によって早期にWebtoon事業の強化を図るとともに、ここから生み出された作品を、映像化やグッズ化などグループ内の幅広いエンタテインメント事業で戦略的に活用し、メディアミックスを実現させることで、IP価値の最大化を図ってまいります。



※1株式会社グローバルインフォメーション調べ / ウェブトゥーン(ウェブ漫画)の世界市場 - 市場規模、状況、予測:2022年~2028年

※2 Webtoonは、NAVER Corporationの登録商標です。





新会社 会社概要





□ 新会社名:株式会社SZ Media (英文表記:SZ Media CO., LTD)

□ 代表者:大宮 敏靖

□ 所在地:東京都品川区上大崎3丁目1番1号 目黒セントラルスクエア

□ 設立年月日:2023年4月3日

□ 資本金:2億円 (出資比率:CE 51%、JAEDAM社 33.4%、SOMY社 15.6%)

□ 事業内容

・オリジナルWebtoon作品の制作・流通事業

・韓国制作作品の流通(他社作品)事業

・版権の海外販売(電子書籍、版権)事業

・自社作品のメディアミックス事業

・Webtoonスクール事業 など







出資会社概要



●JAEDAM社

□ 会社名:JAEDAM MEDIA CO., LTD

□ 代表者:Namyong Hwang

□ 所在地:大韓民国ソウル特別市麻浦区ワールドカップ路8-48新江ビル

□ 設立:2013年3月

□ 資本金:4,230万ウォン

□ 事業内容:縦読み電子マンガのコンテンツ制作事業、IPライセンス事業等



●SOMY社

□ 会社名:SOMY MEDIA,INC.(株式会社 素美メディア)

□ 代表者:Jaeok Yoo

□ 所在地:大韓民国ソウル特別市麻浦区土亭路222 韓国出版コンテンツセンター

□ 設立:2012年9月

□ 資本金:2億ウォン

□ 事業内容:出版事業、縦読み電子マンガのコンテンツ制作事業、映像事業、その他コンテンツ事業



●CE

□ 会社名:カルチュア・エンタテインメント株式会社

□ 代表者:代表取締役 社長執行役員 中西 一雄

□ 所在地:東京都都品川区上大崎3丁目1番1号 目黒セントラルスクエア6F

□ 設立:2014年12月

□ 資本金:1,000万円

□事業内容:映像、出版、音楽などのエンタテインメント分野やライフスタイル分野におけるIPの企画・製作







カルチュア・エンタテインメントについて



カルチュア・エンタテインメント(CE)グループは、エンタテインメントコンテンツの企画・製作を行うコンテンツプロバイダーとして2014年に設立しました。映像・出版・メディア・音楽・IPプロダクト等の幅広い事業領域を手掛け、良質なエンタテインメントをお届けするとともに、メディアミックスを推進することでコンテンツ価値やビジネスの最大化に取り組んでいます。 https://ceg.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/06-23:40)