エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:加藤信介、以下:ACA)が運営するアート専門メディア「MEET YOUR ART」にて片寄涼太(GENERATIONS)がナビゲーターを務めアーティストのアトリエを訪問する「THE BASE」の配信を開始しました。



「MEET YOUR ART」は、YouTube チャンネル登録者数約5 万人の、アート専門YouTube 番組を中心としたアートプロジェクトで、アートに触れる機会や購入体験のきっかけを提供することと、若手アーティストの活動支援のプラットフォームになることを目指しています。



今回、新たに片寄涼太がナビゲーターに就任した「THE BASE」では、片寄がアーティストたちの出発点であるアトリエや制作の現場を訪問します。作品制作の背景に迫るとともに、片寄との対話を通じてホームグラウンドだからこそ垣間見えるアーティストの本音や人間性を探求し、等身大のアーティストの魅力を最大限に引き出すことで、その活動を更に後押しできるコンテンツになることを目指します。

また、映像配信を通してアートやアーティストに対する親しみが生まれるような、新たなアートの楽しみ方を提案していきます。



■片寄涼太(GENERATIONS)からのコメント映像はこちら

https://youtu.be/u3jyRoEc1rI



■今夜19:00プレミアム配信

【アトリエ訪問 with 片寄涼太】人が認知できない、見たことがない物を創る彫刻家・GORILLA PARK

【THE BASE】

https://youtu.be/T1Ivhx739bA



