[アルピナリゾーツ]

標高1,100m、関西で最も高い新クリスマススポット。今年はさらに、キャンドルやランタンを追加、めったに見られない標高1,100メートルからの琵琶湖の夜景とキャンドルとイルミネーションの光の競演。



びわ湖バレイ(アルピナBI株式会社びわ湖バレイ事業所 滋賀県大津市)では、12月9日(土)~25日(月)まで、期間限定のクリスマスイベント「The Biwako Terrace Christmas 2023」を開催いたします。クリスマスイベントは今年で4回目、今年はイルミネーションに幻想的なランタンやキャンドルの光が加わり、雪山と夜景、イルミネーションとキャンドルといった特別な体験をお楽しみいただけます。びわ湖を高いところから見る夜景スポットは非常に少なく、びわ湖テラスの夜間営業は毎年この季節のみで、普段は一部のスタッフしか見ることができない貴重な体験です。

光の演出のほかにも、レストランやカフェではクリスマスイベント期間限定のメニューが登場、モエ・エ・シャンドンのシャンパーニュカクテルやコース料理、スイーツなどのスペシャルメニューを販売。さらに園内には楽器の生演奏やサンタクロースが登場しびわ湖テラスのクリスマスの特別な滞在体験を演出いたします。

クリスマス営業期間限定のお得なナイトチケットやロープウェイ込みディナーチケットも販売いたします。





The Biwako Terrace Christmas 2022 おもなクリスマスイルミネーションと装飾



The Main Grand Terrace(ザ・メイン「グランドテラス」)



今年はびわ湖テラスのザ・メイン「グランドテラス」に、アイアンアートが登場。アイアンアートはアイアンアートチーム「sakishiraz」が制作を担当。

アイアンアートから透過する光がグランドテラスに美しい陰影を映し出します。さらに、雪が降ると雪の結晶で雪がキラキラと輝きます。アイアンアートと足元を埋め尽くすキャンドルと夜景が、今年のびわ湖テラスのクリスマスのシンボルとなります。



クリスマスガーデン







ザ・メイン「グランドテラス」へ続く「The Biwako Terrace Christmas 2023」の入口。クリスマスガーデンは進むごとに、琵琶湖の夜景が徐々に広がり、期待感が膨らむエリア。キャンドルとランタンによる「ひかり溜まり」は撮影スポットと癒しの世界。そしてめったに見られない標高1,100メートルからのびわ湖の夜景とキャンドルやランタンの炎の揺らぎが幻想的なクリスマスの世界へ誘います。





The Biwako Terrace Christmas 2023 クリスマス限定メニュー

びわ湖テラスのメインダイニングである、『グリルダイニング&バーHALUKA』では、12月16日~25日の日程限定で予約制ディナー営業をいたします。メインは定番のグリル料理に加え、クリスマス限定メニュー(一部追加料金あり)を加えた6種類ご用意。中央に位置するメインダイニングのシンボルであるバーカウンターではシャンパン「モエ・エ・シャンドン」を使用したシャンパーニュカクテルや、色鮮やかなノンアルコールカクテル「モクテル」をご提供。クリスマス限定ドリンクメニューも登場いたします。







※スペシャルディナーコースの予約購入は公式HP https://www.biwako-valley.com をご覧ください。







【クリスマススペシャルカクテル・モクテル】



・モエ・エ・シャンドンシャンパーニュカクテル クリスマススペシャル ストロベリー ¥2,000

・モクテル(ノンアルコールカクテル) クリスマススペシャル ブルーバタフライ ¥900



【バイオリンの演奏(期間・時間限定)】

グリルダイニング&バー HALUKAでは、下記期間中バイオリンの演奏がございます。クリスマスのお食事とともにお聞きください。

日程 12/17(日)・23(土)・24(日)・25(月)

時間 12:00~18:00の間で演奏(1回あたり15分程度)



テラスカフェ



落ち着いたウッディなインテリアの中で、ゆったりとおくつろぎいただけるびわ湖テラスを象徴する琵琶湖エリア随一の絶景カフェです。滋賀県産スイーツや軽食をゆったりと楽しめる開放感のある窓の外には、琵琶湖と美しい冬山の風景が広がります。





クリスマス期間限定 参加型イベント



ランタン持ってナイトウォーク♪

山頂ホールにて、ランタンを無料でレンタル、ランタンに火を点けてお渡しします。

ランタンをもってゆらめく火のぬくもりを感じながらクリスマスガーデンを出発、手元や足元を照らすアイテムとして、記念写真のアイテムとしても使え雪山体験らしい雰囲気を味わうことができます。





オンラインチケットは 公式HP https://www.biwako-valley.com からお買い求めください。











営業日程・時間は天候・安全などにより営業時間の変更や休業する場合がございます。



最新の営業情報(公式HP https://www.biwako-valley.com )をご確認ください。







【本リリース、取材などのお問い合わせ先】

アルピナリゾートマネジメント株式会社

セールス&プロモーション部 小沢

TEL :03-3680-1105

e-mail:tozawa@alpinaresorts.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/04-11:16)