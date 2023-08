[imperfect株式会社]

世界の食と農を取り巻く社会課題の解決を目指すimperfect(インパーフェクト)株式会社(所在地:東京都千代田区、代表者:佐伯美紗子)は、持続可能なカカオ生産、並びにカカオ産業に携わる女性の更なる活躍を目指し、カカオの一大生産国であるガーナのカカオ農家の方々と一緒に、女性の活躍機会をサポートするプロジェクトを実施致しました。







ご来店いただくお客さまと共にサステナビリティ社会の実現を目指す







imperfectは、農家の方々の生活や労働環境の改善、自然環境の保全に取り組みながら 生産された原材料の使用に加え、私たちの 売上の一部を活用して、更なる改善、取り組みに向けたサステナビリティプロジェクトを、世界中の農家と共に実施しています。



実施するプロジェクトは、私たちimperfectだけではなく、ご来店くださったお客さまの投票によって決めていることが特長の一つ。



店内に設置した投票ボックスに、候補となるプロジェクトを掲げ、ご来店いただいたお客に一番応援したいプロジェクトへの投票を呼び掛けます。1年間の投票期間を設け、得票数の多かったプロジェクトを実行しています。



この投票の仕組みは、imperfectがオープンした2019年からスタートし、今年2023年に5年目を迎えています。

遠く離れた農業現場が抱える課題を、少しでも身近なものに感じていただくきっかけになることを願っています。





■ガーナのカカオ農園で働く女性の活躍サポート

~ガーナのカカオ農家と共に実施するプロジェクトの背景及び取り組み内容~









カカオの主要産地の一つであるガーナのカカオ農園の多くでは、文化的な背景等から、女性が農園主である男性のサポート役とされる場合が多く、経済的に自立する機会が限られている現状があります。そこでimperfectでは、社会での活躍を願うカカオ農園の女性たちがいきいきと活躍する機会の創出を目指すプロジェクトを実施しました。



カカオ農園の多くは、カカオの販売収入がない時期の収入を補完する為にキャッサバ芋の栽培と販売をおこなっています。キャッサバ芋は、アチェケ(粒上にしてもち米の様な状態)やガリ(粗挽きの粉)に加工して販売することでより高価格での取引が可能となりますが、その為には加工機械が必要となります。加工機械がない農園や町では、加工機械を持っている近隣の町まで重い荷物を運んで行き来することが、女性がキャッサバ取引に主体的に携わることを妨げる要因の一つとなっています。

農園と協議の結果、女性の体力的な負担を軽減するために加工機械を導入。且つ女性のエンパワーメントを促すミーティングを実施することを通じて、キャッサバ販売に女性がより主体的に携わることで、女性のビジネス関与を高め活躍の機会を創出することが今回のプロジェクトの狙いです。



このプロジェクトを通じて、「これまでは男性の後ろに座っていた女性たちが、男性の横に座る様になった」「女性たちの自立を促すきっかけになっている」といった声が挙がっており、また参加した女性たちからも「キャッサバで得た収入をカカオ農家の拡大に投資したい」「子どもたちの教育資金を増やし、将来の幸せにつなげたい」と今後への意気込みも聞こえてきています。



プロジェクト参加者やそのご家族の声を聞き、投票に参加くださった皆さまの想いを乗せて実行したプロジェクトが、農園が抱える課題の解決に少しでもつながっていることをうれしく感じると共に、今後も、私たちにできることから取り組み、少しでも世界と社会をよくすることに貢献して参りたいと思います。





【詳細をご覧頂ける動画リンクはこちら】https://youtu.be/cwBY53AD5Mo

プロジェクト実施の様子を収めた動画は、imperfect表参道店舗内のモニターでも映し、投票結果がどの様に農園につながっているかをご来店のお客さまにご覧いただける様にしています。



今回実施したプロジェクトの投票結果





ガーナのカカオ農園と一緒に実行中の本プロジェクトは、2021年度のお客さまの投票を受けて実行したプロジェクトです。

以下3つの候補に対し、1年間で合計28,541票の投票をいただき選ばれました。



テーマ1環境:受粉を助けるミツバチの生育環境を整えよう!

テーマ2教育:トウモロコシでコーヒー農家の食卓を支えよう!

テーマ3平等:女性たちが平等に活躍できる社会を!



これまでのプロジェクト





これまでにお客さまの投票結果を反映し、以下プロジェクトを実施して参りました。

2019年度:「2万本の苗で森と生き物の命を守ろう!」

※動画リンクhttps://youtu.be/_HULMLNuIbU



2020年度:「女性たちの農の学びを支えて平等な社会を!」

※動画リンクhttps://youtu.be/p-r_9dVoMjA



現在2022年度の投票結果により、ブラジルのコーヒー産業に携わる女性のサポートを行うプロジェクトを実施中の為、実施内容等や現地の様子をご報告予定です。







The world is imperfect, so do well by doing good.

世界の食と農を取り巻く社会課題に対しお客様と一緒に取り組む



imperfectは、「The world is imperfect, so do well by doing good. 不完全なこの世界。だから、いいことをして世界と社会をよくしていこう。」をブランド・ミッションに掲げ、この考えをとても大切にしています。世界の食と農を取り巻く社会課題に対して、自分で出来ることから少しでも世界と社会をよくしていこう、という想いのもと、ただ「おいしい」だけではなく、社会課題の解決を目指す「Do well by doing good.」活動に、お客さまに楽しくご参加いただく機会をご提供しております。



