[ネットアップ合同会社]

ネットアップ合同会社(本社:東京都中央区、代表執行役員社長:中島シハブ、以下:NetApp)は、当社製品、サービスやデータ管理ソリューションを通じて、お客様への革新的なソリューションや優れたサポートの提案や提供において顕著な実績を挙げたパートナーを称える「NetApp Japan Partner Awards 2023」ならびにシステムエンジニアを称える「Partner SE Award 2023」、「Advanced Solution Leading Award 2023」を発表し、各社、個人を表彰しました。





これらのアワードは、パートナーならびに各社システムエンジニアを対象に、2022年5月から2023年4月までの間、製品、サービスやデータ管理ソリューションの販売やサポートの提供、また当社が推進する取り組みに対する貢献を、各社の実績に基づいて表彰するものです。



本年のNetApp Japan Partner Award 2023の受賞企業の詳細は以下の通りです。(敬称略、順不同)



【アワード名、受賞企業一覧】

Partner of the Year(パートナー オブ ザ イヤー)

兼松エレクトロニクス株式会社

日本全国において、NetApp製品の販売や、共同での販促活動、お客様への戦略的なソリューション開発、先進的な事例展開などで最も貢献いただいたパートナー企業に贈られます。



Support Partner of the Year(サポート パートナー オブ ザ イヤー)

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

CTCテクノロジー株式会社

NetAppのストレージ製品やデータ管理ソリューションを基盤に、最も安定して優れたサポートを提供いただいたパートナー企業に贈られます。



Best Cloud Service Award(ベスト クラウド サービス アワード)

富士通株式会社

NetApp製品を利用してサービスを提供しているクラウドパートナーのなかで、NetAppのビジネスに最も貢献いただいたパートナー企業に贈られます。



Cloud Innovation Award(クラウド イノベーション アワード)

アステック株式会社

NetAppのクラウドサービスの販売に最も貢献いただいたパートナー企業に贈られます。



Momentum Award(モメンタム アワード)

SB C&S株式会社

丸紅情報システムズ株式会社

NetApp製品の販売を昨年から最も伸ばしていただいたパートナー企業に贈られます。



Special Award(スペシャル アワード)

New Account部門 - 株式会社大塚商会

AI部門 - 株式会社ジーデップ・アドバンス

Solution Development部門 - ネットワンシステムズ株式会社

Unique Marketing部門 - 株式会社ネットワールド

NetAppの日本でのビジネスに特別な貢献を果たしたパートナー企業に贈られます。



Education Award(エデュケーション アワード)

ユニアデックス株式会社

NetApp製品の販売、サポートを推進するための技術者の育成に最も注力いただいたパートナー企業に贈られます。



「Partner SE Award 2023」受賞者(社名五十音順)

本アワードは、当社ソリューション技術本部が運営するパートナー様との技術コミュニティを通じたアワードで、今年で4年目を迎えます。今回FY23において、パートナーのエンジニアを対象に、ビジネスに多大な貢献をされた方、先進的なクラウドソリューションの提案を推進いただいた方を選出し、Partner SE Awardとして表彰をさせていただきました。



お名前 会社名

高木 大輔 様 アステック株式会社

池山 佳宏 様 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

菅原 翔太 様 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

沖田 江理 様 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国

馬場 文靖 様 ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社

蘆田 賢蔵 様 ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社

井戸 誠士 様 JBCC株式会社

谷丸 郁樹 様 株式会社日立製作所

星 宏慶 様 株式会社日立製作所

米澤 拓 様 富士通株式会社



「Advanced Solution Leading Award 2023」受賞者(社名五十音順)

本アワードは、当社が提唱するデータファブリック戦略にご賛同をいただくとともに、新技術や新製品の市場展開において、ご尽力頂いたパートナーの技術者、部門の方を対象に選出し、Advanced Solution Leading Awardとして表彰をさせていただきました。



お名前 会社名

崔 文輝 様 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

河村 龍 様 SB C&S株式会社

山本 涼太(のんピ)様 クラスメソッド株式会社

工藤 真臣 様 株式会社ネットワールド

サービスインフラ事業本部 富士通株式会社

クラウド基盤統括部

クラウド基盤開発部 様

高倉 淳 様 富士通株式会社

大久保 克仁 様 富士通株式会社

ヤン ジュン 様 富士通株式会社



NetAppは、8月31日(木)に東京都内で授賞式を開催し、各受賞企業の代表者に、代表執行役員社長である中島 シハブより、記念の楯が贈られました。





画像、向かって右より:



CTCテクノロジー株式会社

代表取締役社長

松丸 達也様



アステック株式会社

代表取締役社長

高橋 剛平様



SB C&S株式会社

取締役 専務執行役員 兼 ICT事業本部長

永谷 博規様



ユニアデックス株式会社

アカウントサービス第一本部 本部長

奥村 裕之様



ネットアップ合同会社

代表執行役員社長

中島シハブ ドゥグラ



丸紅情報システムズ株式会社

代表取締役社長

上田 史夫様



NetApp Inc.

SVP, Worldwide Partner Organization

Jenni Flinders



株式会社大塚商会

執行役員 総合戦略企画部長、セキュリティ基盤プロモーション部長、クラウド基盤プロモーション部長、インフラ基盤プロモーション部長、ネットワーク基盤プロモーション部長

下條 洋永様



兼松エレクトロニクス株式会社

代表取締役 社長執行役員

渡辺 亮様



株式会社ネットワールド

常務取締役 マーケティング本部 本部長

黒川 拓生様



富士通株式会社

執行役員 EVPグローバルテクノロジーソリューション

古賀 一司様



株式会社ジーデップ・アドバンス

代表取締役社長 CEO

飯野 匡道様



ネットワンシステムズ株式会社

執行役員 東日本第1事業本部長

上野 潤二様



ネットアップ合同会社

執行役員 パートナー・アライアンス統括本部 統括本部長

北野 宏







NetAppについて

NetAppはグローバルなクラウド戦略で業界をリードする、Data-Centricなソフトウェア企業です。デジタルトランスフォーメーションが加速する時代において、データを活用してビジネスをリードする企業や組織を支援します。クラウドでの開発、クラウドへの移行、オンプレミスでの独自のクラウドレベルの環境構築など、データセンターからクラウドまでのアプリケーションを最適な状態で実行できるシステム、ソフトウェア、クラウド サービスを提供しています。NetAppは、多様な環境にわたって機能するソリューションを通じて、企業や組織が独自のデータファブリックを構築し、いつでもどこでも、必要なデータ、サービス、アプリケーションを適切なユーザに安全に提供できるようにしています。詳細については、www.netapp.com/ja をご覧ください。ネットアップ合同会社はNetAppの日本法人です。また、Twitter、LinkedIn、Facebook、InstagramでNetAppをフォローしてください。



NetApp、NetAppのロゴ、https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/ に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/20-14:46)