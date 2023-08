[SUNDRED 株式会社]

Well-being実現に向けたピッチイベントへの参加企業を8月4日より募集開始



100個の新産業の共創を目指す「新産業のエコシステムビルダー」SUNDRED株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:留目 真伸、以下:SUNDRED)は、株式会社パソナグループが2023年11月7日(火)に兵庫県淡路島にて開催する「Awaji Well-being ビジネスコンテスト2023」に、昨年に引き続き共創パートナーとして参画します。当イベントは、兵庫県淡路島で“Well-being”をテーマにした新産業創出を目的に、有識者によるパネルディスカッションや、起業家・企業によるピッチイベントなどを行います。また、コンテスト開催にあたり、ピッチイベントに参加する起業家・企業を8月4日(金)より募集いたします。







SUNDREDは大阪大学名誉教授 澤 芳樹先生を発起人としSUNDREDが代表法人を務めるMIRACLE(Medical and Healthcare Innovation ReAlizing CircLE)の活動の一環として、目的・アジェンダの形成、サイエンスをベースにしたWell-being産業のコンセプトづくりや、淡路島でのWell-being産業のインキュベーションの仕組みづくり、イベント全体の企画においてパソナグループと共創を行っていきます。



■「Awaji Well-being ビジネスコンテスト2023」概要

2025年に開催される「大阪・関西万博」を 見据え、Well-beingの実現をはじめ、SDGsの達成や社会 課題の解決に向けた未来社会をデザインする新たなアイデアの創出や、新規事業開発への機運が高まっています。

『Awaji Well-beingビジネスコンテスト2023』では、起業家・企業を対象に“Well-being(「からだ」「こころ」「きずな」)”をテーマにピッチイベントを開催。最優秀賞・優秀賞受賞者は、パソナグループが淡路島で展開する事業連携をはじめ、実証実験サポートなど等を通した事業化を支援いたします。また同コンテストでは、大阪大学名誉教授 澤芳樹氏や同大学栄誉教授 石黒浩氏など有識者をお招きし、“新産業の創出”などをテーマにしたパネルディスカッションを開催します。



開催:2023年11月7日(火)

場所:兵庫県立淡路夢舞台国際会議場(兵庫県淡路市夢舞台1番地)

内容:(1)“Well-being(「からだ」「こころ」「きずな」)”をテーマにしたピッチイベントの開催

(2)“新産業の創出”などをテーマにしたパネルディスカッション

URL:https://www.pasonagroup.co.jp/awaji_well-being_week/contest/

主催:株式会社パソナグループ

共創パートナー:MIRACLE(SUNDRED株式会社)





■「Awaji Well-being ビジネスコンテスト2023」ピッチイベント応募概要

対象:「一人ひとりの、社会の、地球のWell-being」を実現するための新しい産業(Well-being産業)の創出を目指すスタートアップや企業

募集テーマ:「からだ」/ スポーツや医療、健康などをテーマにした事業

「こころ」/ アートやエンターテインメント、学びなどをテーマにした事業

「きずな」/ エネルギーや移動、環境、食、農などをテーマにした事業

日程:2023年8月4日(金)募集開始

2023年8月31日(木)募集締切

2023年9月22日(金) ファイナリスト決定(予定)

2023年11月7日(火) コンテスト開催、グランプリ決定



特徴:最優秀賞・優秀賞受賞者は、以下特典が受けられます

・パソナグループが淡路島で展開する事業との連携や、淡路島における実証実験の支援

・パソナグループが淡路島で運営するオフィスの利用 等



応募方法:以下URLからご応募下さい

URL:https://www.pasonagroup.co.jp/awaji_well-being_week/contest/



問合せ先:株式会社パソナグループ Awaji Well-beingビジネスコンテスト事務局

E-mail aww-bc2023@pasonagroup.co.jp



■淡路島でのWell-being産業の共創

一人ひとりの、社会の、地球のWell-beingがあらゆる産業の目的となっていく時代。「幸せ」とは「より良い」とは何かを自らの頭で考え、多様なセクター、個人との対話を通じて目的の解像度を高め、共感する「実現すべき未来」の設計図をともに描き、共創を行っていくことでそれを実現していくことが求められています。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)・伊弉冉尊(いざなみのみこと)が天沼矛(あめのぬぼこ)で下界をかき回し、日本で最初に生まれた島と言われる淡路島。指数関数的なテクノロジーの進展、価値観の大転換によって新たな時代が生まれてようとしている中、淡路島から新たな胎動が生まれようとしています。

今回の『Awaji Well-being ビジネスコンテスト2023』は、昨年のビジネスコンテストに引き続き、スタートアップ、企業、地域コミュニティ、アカデミア、プロフェッショナル等、多様なセクターのインタープレナー達と対話を行い、新産業のインキュベーションを通じて「実現したい未来」をともにつくっていく活動基盤の形成と位置付けています。2025年の大阪・関西万博に向けた活動とも連携し、淡路島を舞台にBeyond SDGsの世界の解像度の向上、それを実現していくためのWell-being産業の共創、誰でも「実現したい未来」づくりに参画できる社会の実現を目指していきます。

SUNDREDは、2019年7月の「新産業共創スタジオ」のローンチ以来、社会起点の目的を共創し、対話を通じてプロジェクトを推進する「新産業共創プロセス」を開発し、数多くの新産業共創プロジェクトを推進してきました。また、2021年に栃木県那須地域にてスタートした国内最大級のリビングラボ「ナスコンバレー」を皮切りに、「実現したい未来」の共創を進めていく実証・実装の場としての「リビングラボ」の開発・運営を各地で進めています。『Awaji Well-being ビジネスコンテスト2023』の共創パートナーとして、SUNDREDの新産業共創、リビングラボ開発・運営のノウハウ、およびMIRACLE構想でつながる専門家の知見・ネットワークを活用し、淡路島から大阪・関西そして日本発の、新しい時代に向けた「Well-being産業」の創出を行います。



■(※1)MIRACLE(Medical & Healthcare Innovation ReAlizing CircLE)について



大阪大学名誉教授 澤 芳樹先生を発起人とし、SUNDREDが代表法人を務めるウェルビーイングな社会の実現に向けた活動。ウェルビーイングの実現のための医療・ヘルスケアの未来像、21世紀型社会を構想し、医療・ヘルスケア イノベーション エコシステムの共創・社会実装を推進するとともに、イノベーションの加速を通じて一人ひとりの、社会のウェルビーイングの実現を推進していく取り組みです。

共感で繋がる各領域の専門家・プレイヤーが集い、社会起点・目的志向のオープンな対話をもとに、データ基盤の整備、人材育成、研究シーズやスタートアップのインキュベーション、リビングラボの開発などを進めていきます。専門家・プレイヤーがビジョンを共有し繋がりを共有していくことでさらなる繋がりを創出し、対話・共創とプロジェクトの実践を通じ、新たな知識の創造・蓄積を加速していきます。SUNDREDが開発してきた、対話を元に社会起点で新たな価値創造を行い新産業を共創する「新産業共創プロセス」や、立場を越えて社会起点で活動する人材が集まるインタープレナー・コミュニティ、各所のイノベーション活動を集約して社会実装を行うリビングラボの開発プロセスなどを活用し、MIRACLE構想を推進。国内外のイノベーションの場や活動とも連携の上、サイエンスに基づく「Open well-being Innovation」の社会実装を推進していきます。



■SUNDREDのIndustry-Up as a Service(エコシステムビルディングサービス)

SUNDREDは100個の新産業の共創を目指す「新産業のエコシステムビルダー」として、アカデミアの研究とプロジェクトの実践を通じて開発した「新産業共創プロセス」にもとづき、社会起点の目的を実現する新産業の共創に取り組んでいます。その最大の特徴は個社単独での新規事業の開発ではなく、新産業の共創を通じて新たな事業機会・投資機会の創出を進めていくというコンセプトにあります。社会起点の目的を多様な社会人との対話の中から共創し、新産業のナラティブとスコープ、要素をまとめたアジェンダを形成、エコシステム仮説に落とし込み、その中核となる事業(トリガー事業)を創出し成長を加速していくことで、エコシステム構築を進めていきます。



目的・アジェンダの共創を加速するソリューション「Future Board」、新産業のエコシステムの共創を推進する「新産業共創スタジオ」、組織の壁を越えて目的・エコシステムの共創をリードする「インタープレナー」の発掘・育成・ネットワーク化、多様なインタープレナーが集うリビングラボ等の「対話・共創の場」の開発・運営を通じて、新しいパラダイムに求められる新産業の創出・エコシステムの構築・社会実装を加速しています。



Industry-Up as a Service

https://www.industry-up.com/



■これからの社会を牽引する「インタープレナー」について

SUNDREDは新しい時代における価値創造を牽引する人材として「インタープレナー」の開発に取り組んでいます。インタープレナーとは、組織の枠を超えて社会起点で発想し、オープンでフラットな対話を通じて目的を共創し、仲間とリソースを集めてプロジェクトを進め、所属する組織も動かして組織にも貢献し、目的を達成していく「社会人」のことです。全てのセクターに顕在・潜在している「インタープレナー」達が、新しい時代の価値創造の仕組みを理解し、自らの生き方について考え、動き出していくことによって新産業の共創が加速されると考えています。

SUNDREDのインタープレナー・コミュニティは、大企業、中小企業、スタートアップ、政府系公務員、自治体職員、大学研究者、医療者、教育者、プロフェッショナル、学生など各セクターから集まったインタープレナー約1,800人が参集・参画し、新産業のテーマや「実現すべき未来」について継続的に対話を行っています。一昨年度は経済産業省関東経済産業局と共同で「令和3年度 越境人材を中核とした新産業共創エコシステム構築事業」を推進し、「インタープレナー(越境人材)」の育成についての政策提言を実施しました。今後もSUNDREDでは「インタープレナー」の発掘・育成・ネットワーク化を加速し、インタープレナーが活躍する環境を整備していくこと新しい時代の価値創造を推進していきます。



インタープレナー

https://www.interpreneur.jp/



■会社紹介



企業名:SUNDRED株式会社

設立 :2017年3月設立

代表者:留目 真伸

本社 :東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー

オフィス :東京都港区北青山3-6-7 青山パラシオタワー11階

事業内容:100個の新産業の共創を目指す「新産業のエコシステムビルダー」。「新産業共創スタジオ」を運営し、エコシステムのデザインを起点に成長領域にリソースを集約し、新産業を共創していく 。

URL :https://sundred.co.jp



