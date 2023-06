[ピクシーダストテクノロジーズ株式会社]



ピクシーダストテクノロジーズ株式会社(本社:千代田区、代表取締役:落合 陽一、村上 泰一郎)は、2023年6月12日~14日にシカゴ(米国・イリノイ州)にて開催される「NeoCon2023」に出展します。「NeoCon (The National Exposition of Contract Furnishings)」は、北米最大のインテリア展示会です。本展示会では、音響メタマテリアル技術を応用した吸音パネル「iwasemi RC-α」、「iwasemi HX-α」、「iwasemi SQ-α」を展示予定です。





iwasemi Webサイト





https://pixiedusttech.com/product/iwasemi/



展示会概要





名称:NeoCon2023

日時:2023年6月12日(月)~14日(水)9時00分~17時00分(最終日のみ15時00分まで)

会場:THE MART 7階

場所:ブース番号 7-4086A

主催:Merchandise Mart Properties, Inc.

URL:https://neocon.com/

ご来場には、展示会公式サイトからの事前登録が必要です。





iwasemiについて







「iwasemi」(イワセミ)は、音響メタマテリアル技術にピクシーダストテクノロジーズ独自の吸音設計技術を応用することによって開発された吸音材です。iwasemiの適用シーンは、工事、建材、什器、鉄道、自動車など社会の様々な分野にわたります。iwasemi吸音材には下記の3つの特徴があります。

1. 吸音周波数特性の柔軟性

2. 高い吸音率と薄型化の両立

3. 素材の選択自由度と加工自由度の高さ





* iwasemi及び関連するロゴは、ピクシーダストテクノロジーズ株式会社の商標又は登録商標です。



