[株式会社日本機能性コスメ研究所]

タイの人気No.1*フェイスパウダーブランド「SRICHAND(シーチャン)」がタイ俳優プレゼンターの豪華イベントやメイクアップイベントを開催。動物のための寄付活動も実施しています。



タイの漢方薬局発、人気No.1*フェイスパウダーブランド「SRICHAND(シーチャン)」が、タイの俳優が登壇する豪華イベントを開催。盛大に挙行されました。タイに住む日本人向けのメイクアップワークショップのイベントも開催。また、9月20日より発売のタケダヒロキとのコラボコスメにて、動物のための寄付活動なども実施しております。





◼︎ シーチャン 公式ECサイト https://www.cosmelabo.shop/srichand



70年以上もの歴史を誇るタイNo.1*フェイスパウダーブランド「SRICHAND(シーチャン)」





1948年に漢方薬局からスタートし、70年以上もの歴史を誇る「SRICHAND(シーチャン)」は、タイを代表する国民的なブランド。



タイで影響力のある『WATSONS HWB AWARDS 2022』にて、「BEST COSMETICS BRAND OF THE YEAR」を受賞*した、美容大国タイのNo.1*フェイスパウダーブランドです。



日本でもメイクが崩れないと話題の「ベア パーフェクト トランスルーセントパウダー」は、「EVEANDBOY Best Selling Award 2022 Best Translucent Powder」を受賞しており、タイで一番売れているアイテムです。





また、「SRICHAND(シーチャン)」は、動物実験をしていないクルエルティフリーのブランドなのも特徴。動物のための寄付活動なども行なっています。





タイの俳優が登壇した豪華イベントを開催





「SRICHAND(シーチャン)」はタイの人気俳優をプレゼンターに迎えた豪華イベント「SRICHAND Better Than Ever」を2023年5月に開催いたしました。



プレゼンターを務めた3名は、タイでトップの人気を誇る俳優達。



ピムチャノック・ルーウィセートパイブーン(通称:バイフォーン)は、タイドラマ『ニラの復讐~美貌に隠された秘密~』で主演を務めた、インスタグラムフォロワー数1250万人**のトップ女優。



パークプーム・ロムサイトーン(通称:マイル)、日本でも話題となったタイドラマ『KinnPorsche The Series』で主演を務めており、インスタグラムフォロワー数は355万人**の人気俳優。



ナタウィン・ワッタナキティパット(通称:アポー)は、同じく『KinnPorsche The Series』でアポと主演を務める、インスタグラムフォロワー数は353万人**の人気俳優です。



(**2023年9月時点)





イベントでは「ベア パーフェクト トランスルーセントパウダー」、「ベア パーフェクト グローイング トランスルーセントパウダー」、「トランスルーセントパウダー」、「ブラックエディション オイルコントロールパウダー」など人気パウダーのコーナーも。



数々のインフルエンサーやメディアも集まり大盛況のうちに挙行されました。



タイで日本人向けのメイクアップワークショップのイベントも開催





タイに住む日本人向けのメイクアップワークショップのイベントも2023年5月11日に開催。



灼熱の国タイは高温多湿な環境で、オイリー肌に悩む人が多くいます。そのため、タイのメイクはベタつかないことが重要視されており、 気温や天候に合わせてスキンケアやベースメイクを工夫しています。



イベントでは「SRICHAND(シーチャン)」の説明のほか、実際に製品を使って、日本人向けにスキンケアやベースメイクのヒントがシェアされました。



「ブライト&ブルーム 24 スキンケアパウダー」で毎日のスキンケアをしながらテカリを抑えたり、「ベア パーフェクト トランスルーセントパウダー」を使って、メイクを長時間持続させるテクニックも。



日本と共同開発したスキンケアパウダーは、高温多湿なタイでも重宝されています。

メイク仕立ての仕上がりを保てる長時間型持続型のパウダーも、日本で大活躍するアイテムです。





シーチャンはクルエルティフリーのブランド。動物実験の廃止に向けて売上の一部を寄付





「SRICHAND(シーチャン)」は、動物実験をしていないクルエルティフリーのブランドでも知られています。



9/20~26は動物愛護週間ということもあり、日本出身の新進気鋭の水彩画家タケダヒロキさんとのコラボレーションが実現。

タケダヒロキさんにもこの度の趣旨にご賛同いただき、リアルな動物の可愛さと美しい植物のモチーフ、鮮やかな色彩が存分に生かされた水彩画を「SRICHAND(シーチャン)」にご提供いただきました。



日本で人気の「ベア パーフェクト トランスルーセントパウダー」をはじめ、待望のコンパクト型など、日本初上陸のアイテムも限定デザインで登場。



タケダヒロキさんコラボアイテムは2023年9月20日より発売開始。

日本では動物実験の廃止推進に向けて、この度の限定アイテムの利益の10%を、NPO法人 動物実験の廃止を求める会(JAVA)(https://www.java-animal.org/)に寄付いたします。



また、タイ本国では、2023年9月27日に障害のある動物を保護する非営利団体「มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ」(https://home4animals.org/history/pakkret-hhaf/)を訪問し、コレクションの売上の一部および食料、ペットシーツなどの物品を、寄付いたします。





「SRICHAND(シーチャン)」では今後も、動物実験をしていない化粧品という選択肢があることを皆さんに知っていただけるよう努めてまいります。





『SRICHAND(シーチャン)』について







小さな漢方薬局からスタートし、1948年の創業以来、70年以上ずっと愛されている、タイの歴史ある人気コスメブランド。

動物実験をしていないクルエルティフリーのブランドで、日本取り扱い製品はヴィーガンコスメです。



WATSONS HWB AWARDS 2022にてBEST COSMETICS BRAND OF THE YEARを受賞*。主力商品のフェイスパウダーはタイで長年人気No.1*を誇っています。美容大国タイのNo.1*フェイスパウダーブランドです。



ブランド名の由来:シーチャンという名前の由来は医師の名前からきています。この医師がタイのハーブをベースにしたパウダーの処方をしていたことが由来となっています。



ブランドコンセプト:高い品質と使いやすいパッケージ、価値ある製品の開発により、自分自身の美しさへの誇りを高め、日常の中でも自信を持てるようサポートすることをミッションとしています。





◼︎ 公式通販サイト「JF LABO COSME(JFラボコスメ)」:https://www.cosmelabo.shop/

・Instagram(@jflabo_cosme):https://www.instagram.com/jflabo_cosme/

・Twitter(@jflabo_cosme):https://twitter.com/jflabo_cosme

JFラボコスメでは全ての海外コスメを日本で検査済み。皆様に安心してコスメをご購入いただけます。



シーチャン 日本公式Instagram / @srichand_japan

https://www.instagram.com/srichand_japan/





『株式会社日本機能性コスメ研究所』について





中国コスメやタイコスメなど、アジアンコスメのパイオニア。



【取り扱いブランド一覧】

SRICHAND(シーチャン)、Cathy Doll(キャシードール)、BabyBright(ベイビーブライト)、Beauty Cottage(ビューティーコテージ)、MISTINE(ミスティーン)、idolo(イドロ)、SO GLAM(ソーグラム)、REUNROM(レンロン)、frunflynn(フルンフリン)、Beauty Buffet(ビューティーブッフェ)/Kailijumei(カイリジュメイ)、AURORA KITTY(桃可姫/オーロラキティ)、BLACK TIME(ブラックタイム)、VCND(ブイシーエヌディー)、ZEESEA(ズーシー)他



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/24-21:40)