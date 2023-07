[学校法人駿河台学園]



2023年7月7日

学校法人 駿河台学園 広報部



駿台グループ「第8回関西教育ICT展」出展のご報告

駿台グループの「学校法人駿河台学園 駿台予備学校」「エスエイティーティー株式会社(SATT)」「株式会社manabo」「日本語能力評価試験協会(JPET)」は、2023年8月3日(木)から2日間、インテックス大阪で開催されます「第8回関西教育ICT展」に出展いたします。関西教育ICT展は全国各地の大学、教育委員会、小・中・高校、塾・予備校、専門学校などから多数の方が来場される西日本教育分野最大規模の専門展です。



駿台予備学校が掲げる「DIVERSITY OF STUDY」。志望校も、苦手分野も、学習時間も、みんな違う。駿台では、入試制度が多様化する中で、それぞれの受験生の特性やニーズに合わせた様々な新しい学習サービスを提供しています。

駿台は、受験生一人ひとりに寄り添いながら、人と最新のICT技術のチカラで第一志望合格へと導きます。展示会ではその先進的な取り組みをご紹介・ご体験いただけます。



「集団授業×個人指導 DIVERSITY OF STUDY」

駿河台学園は2018年、創立100周年を迎えました。駿台予備学校を中心とした進学指導教育を始め、実務専門教育、高校・大学サポート事業、出版事業、IT教育事業などにおいて、今回のテーマでもある「DIVERSITY OF STUDY」の通り、多岐多様に「教育」を支え、実績を積み重ねてまいりました。

特に駿台は、東大・京大・医学部等、最難関と呼ばれる大学合格に絶対の信頼と実績があります。しかし、近年の社会情勢を背景として、受験生・保護者の受験に対するニーズは大きく変化してきています。駿台はその変化に即座に対応し、最難関を目指す受験生だけでなく、幅広い学力層の受験生に対して、ICT教材を活用した徹底的な基礎定着と「駿台コーチング」により、一人ひとりの苦手とつまづき解消を丁寧にサポートすることで学力を引き上げ、その結果第一志望合格へと導いております。

受験生には「やればできる」という自信を短期間で実感してもらうことが重要です。その助けとなるAI・ICT教材を、駿台のグループ会社であるエスエイティーティー株式会社が開発いたしました。今回、関西教育ICT展にてご紹介いたしますこれらの様々な教育サービスは、非常に高い評価をいただいております。

駿台では、従来のライブ授業に加え、AI・ICT教材を活用した「究極の個別指導」を実践しております。駿台はこれからも、最先端を行くICT教材の開発、一人ひとりに寄り添う指導、幅広い学力層への対応や地方展開など、教育の新たな改革に臨んで参ります。





【出展情報】

■出展イベント 第8回関西教育ICT展

■日時 2023年8月3日(木)~8月4日(金)

■会場 インテックス大阪

■展示小間 502

■出展 駿台グループ(学校法人駿河台学園 駿台予備学校/エスエイティーティー株式会社(SATT)/株式会社manabo/日本語能力評価試験協会(JPET))

■出展テーマ DIVERSITY OF STUDY~新しい駿台の取り組み

■おもな出展内容

駿台コーチング/S-LME(スルメ)/知識問題トレーニング/過去問・分野別演習システム/

オンライン授業対応コース/駿台atama+学力判定テスト/スポット指導アプリmanabo/

映像講座駿台サテネット21/校務支援システム賢者クラウド/JPET日本語能力教育支援シ

ステム/(ESS)/医療系教育機関向け教育支援システムESS/大学支援プログラム/

eラーニング学習管理システム学び~と



■セミナー







※事前にご来場の登録をお願いしております。また、特別講演のご聴講は、事前のお申込が必要です(無料)。

※ご来場の登録及び特別講演のお申込、関西教育ICT展の詳細は下記をご参照ください。

https://kyouikuict.jp



















