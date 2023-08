[株式会社Lean on Me]

株式会社Lean on Me(本社:大阪府高槻市、代表取締役:志村駿介、以下「リーンオンミー」)は、障がいのある人への「合理的配慮の提供」が2024年春から民間事業者の法的義務となることを受け、オンラインで使える事業者向けのトレーニングキットを作成しました。

義務化まで1年を切った現在、企業側からは依然として「障がいのあるお客様への対応方法が分からない」といった悩みが聞かれます。そこで当社は、知的や発達、精神障がいのある人への関わり方を学ぶ研修動画(約15分)や、確認テストを盛り込んだキットをご用意しました。「一社でも多くの企業様に、気軽に取り組んでほしい」との思いから、今回は料金を設定せず、無料からご利用いただけます。内容に「いいね!」と思っていただきましたら、「投げ銭」にて今後の活動を応援いただくことも可能です。







キャンペーンサイトURL:https://leanonme.co.jp/gouriteki



背景





「合理的配慮の提供」とは、過重な負担にならない範囲で、障がいのある人の活動を制限するバリアーを取り除くことを指します(例:車いすの方が入店できるように椅子の配置を変える、筆談でコミュニケーションを取るなど)。

これまで事業者による提供は努力義務でしたが、2021年5月に障害者差別解消法が改正され、義務化されることになりました。ただ、「必要性を強く感じているものの、事前準備や対応が追いついていない」との声は、中小企業を中心に多く聞かれます。特に知的や発達、精神障がいなどの「見た目では分かりづらい障がい」に関する理解度は、依然として低いのが現状です。



そこで当社は、大阪関西万博を運営する公益社団法人2025年日本国際博覧会協会の職員向けに作成した研修動画を活用し、トレーニングキットをご用意しました。接客業、窓口業務、サービス業の企業様を念頭に、障がいのある人への具体的な声かけ方法等をご紹介しています。

障がいのある人が、行きたい場所へ行けて、利用したいサービスを利用できる社会を目指して、今後も取り組みを進めていきます。





ご利用の流れ





お申込み期間:2023年7月10日~9月30日

ご利用料金:無料(内容確認後”投げ銭”による応援も可能)

お申込み~ご利用の流れ

1.上記期間内に、特設サイトよりお申込み

キャンペーンサイトURL:https://leanonme.co.jp/gouriteki

2.お申込み受付後、メールにて「合理的配慮トレーニングキット」のURLを送付

15分で学べる!合理的配慮トレーニングムービー(約15分)

15分で学べる!合理的配慮トレーニングムービー補足資料(6ページ)

動画視聴後の確認テスト(10問)

※キットは、9月30日まで何度でもご利用可能です。

※メールにてお送りする状況調査・レビュー・投げ銭意向確認にご回答いただきますと、視聴期間を

2024年3月31日まで延長できます。





イベントのお知らせ





合理的配慮について、より具体的に考えていただく機会を設けるため、下記のイベントを開催いたします。他事業者との意見交換の時間もございます。





【日時】 2023年8月24日(木) 18:30~20:30

【場所】 QUINT BRIDGE 2F(〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号)

【会費】 無料

【概要】 セッション1:合理的配慮トレーニングムービー視聴

セッション2:合理的配慮義務化の考え方や事例紹介

セッション3:ワークショップ(自社でこそできる合理的配慮とは?)

【お申し込みURL】https://forms.gle/hvUoaxkTFrbENqpi8

【お問い合わせ先】TEL:072-648-4438、またはe-mail:support@leanonme.co.jp





弊社代表 志村駿介のコメント







僕にはダウン症のある弟がおり、母子家庭で育ちました。弟に障がいがあることが理由でいつも

「すみません、すみません」と周りに謝っている母の姿を見て育ってきました。

弟が受ける悪気のないちょっとした差別に、心が痛んだことを覚えています。この経験が、私がLean on Meを創業し、障がいのある方々と共生する社会づくりに取り組む原動力となりました。2024年4月より障がいのある方への合理的配慮が義務化になります。今回僕たちが作ったのは約15分の短い動画ですが、僕たちの想いや当事者の想い、ご家族の想いが詰まっています。皆さんの今後の人生において、必ず障がいのある方と接する場面があると思いますので、ぜひ活かしてください。

最後に10問の確認テストがあるので満点目指して頑張ってください!





メディア掲載・出演実績(一部)





【TV】TOKIOテラス~MBS(2022年5月22日)https://www.mbs.jp/TOKIO_terrace/company/leanonme.shtml

【TV】Fresh Faces ~アタラシイヒト~BS朝日(2021年7月24日)

https://www.bs-asahi.co.jp/fresh-faces/lineup/prg_325/

【Web】日経ビジネス「1分でわかる「起業家たち」のリンカク」(2021年5月7日)

https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00073/042800084/

【TV】25歳~情熱の原点~テレビ朝日(2022年6月1日)

【新聞】日本経済新聞(朝刊)@EDGE(2021年6月2日)

【新聞】日本経済新聞(2021年4月6日)





「スペシャル ラーニング」について





リーンオンミーの中心事業。障がい福祉サービスに従事される職員様、障がいのある方を積極的に雇用する一般企業の従業員様、障がいのあるお客様の対応をされる従業員様を対象とする、オンライン研修サービスです。知的、発達、精神障がいのある方と接する上での知識を、動画で学ぶことができます。

自閉症協会会長や元厚生労働省の虐待防止専門官、国の研究機関の責任者らとコンテンツを制作。日常の支援でつまずいた時、自分が必要とする知識(コンテンツ)を自ら選択して学ぶ(視聴する)ことで、障がいのある方への不適切な対応を事前に防止できるサポートツールです。





リーンオンミーについて





社名:株式会社Lean on Me

所在地:(本社) 〒569-0093 大阪府高槻市萩之庄5-1-1-502

(大阪支社)〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目9番20号 新中島ビル8階GH

TEL:072-648-4438

設立:2014年4月1日

資本金:2億9,180万円(準備金を含む)

代表者:代表取締役 志村 駿介

URL: https://leanonme.co.jp

事業内容:障がいのある方への理解を深めるeラーニング「スペシャル ラーニング」





[本リリースに関するお問い合わせ先]





株式会社Lean on Me マーケティング担当(野中)

TEL:072-648-4438 / FAX:072-668-2066

MOBILE:080-7364-5802

e-mail:support@leanonme.co.jp



