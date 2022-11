[コアラ]

「ふつう / かため」の選べる機能で健康意識の高いユーザーが注目



コアラスリープジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区、代表:ルスラン・プソノク)が販売する「New コアラマットレス」は、RoomClipが11月24日(木)に発表した「RoomClip Award 2022」にて、「ベストプロダクト賞」を受賞しました。







「RoomClip Award 2022」は、国内最大級の住まいと暮らしのソーシャルプラットフォームである「RoomClip」に投稿された写真の閲覧数、検索・いいね・コメント・保存数などのデータを元に、2022年注目された暮らしとインテリアのキーワードをランキングで表彰しており、「RoomClip Awardベストプロダクト賞」は、その年にもっとも注目されたプロダクトをいいね数や保存数・検索数・EC送客数などの定量データ、および、投稿内容やコメントと言った定性データから選出し部門ごとに表彰しています。



今回受賞いたしました New コアラマットレスは、マットレスカバーの中にあるリバーシブルのトッパーレイヤーをひっくり返すだけで、気分や寝姿勢に合わせていつでも「ふつう」「かため」の寝心地に変えることができる機能がユーザーに注目されました。



■「コアラブラックフライデーセール」開催中



2022年11月21日(月)~11月28日(月)まで、コアラの全商品が20%オフになる「コアラブラックフライデーセール」を開催中です。



公式サイト: https://koala.com/ja-jp



■コアラについて

コアラは『良質なものを身近に、手軽に、気持ちよく』をミッションに、睡眠から日常の暮らしまで快適なライフスタイルを提供するブランドです。2015年にD2C(メーカー直販)のビジネスモデルを採用する寝具・家具ブランドとしてオーストラリアで創業されました。2017年の日本上陸後も、いち早くD2Cビジネスモデルを採用するブランドとして、常に最新のオンラインショッピングの顧客体験を提供しています。寝具事業の主力となるマットレスは、市場調査を常に実施し最適な硬さを追求、日本の高温多湿な気候に合わせた設計を施し、最高の眠りを提供しています。2021年8月には旧モデルのノウハウを基に「New コアラマットレス」と「New コアラマットレスBREEZE」の発売を開始しました。お客様からの評価も高いコアラピローやコアラ掛け布団など快眠のための商品ラインナップを拡充しています。家具事業ではコアラソファー、コアラソファーベッドなど日本人の座り姿勢や住環境に合わせたサイズなど、日本向けに設計しています。コアラダイニングテーブルやコアラワークデスクなど、日常空間を快適にするだけではなく、オーストラリアの美しい自然から着想を得たシンプルで洗練されたデザインを施した家具も人気です。



2017年からは世界自然保護基金(WWF)とのパートナーシップ締結によって、150万豪ドル以上を一部の商品の売上の中から寄付しています。日本では、売上の一部が南西諸島に生育する固有種であるアマミノクロウサギ、ミヤコカナヘビの保護にも使われています。



D2Cおよび環境保護を含めたビジネスモデルの先進性が評価され、2021年7月に第16回リテール アジア アワードにおいてファニチャー リテーラー オブ ザ イヤーを受賞いたしました。







koala

コアラマットレス - 日本の寝室に革命を起こす

顧客中心の商品開発にD2C(メーカー直販)を組み合わせることで自宅にいても注文可能。さらに充実のカスタマーサービス、最短翌日配送、120日間まで返品・返金対応で購買体験に変革をもたらしています。









onepercentfortheplanet.org

1% for the Planet - Homepage

健康な地球を創るために資金援助することを誓約したビジネスのネットワークを構築し、その活動を支援、促進することがミッションです。



