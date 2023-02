[カフェ・カンパニー株式会社]

この春だけのスペシャルメニューが登場!数量限定のオリジナルグッズも販売いたします。



カフェ・カンパニー株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:楠本修二郎、以下、カフェ・カンパニー)が、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社(以下、ディズニー)とのライセンス契約に基づき運営するカフェ&ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET(ディズニー・ハーベスト・マーケット) By CAFE COMPANY」では、「いちごにときめく 春限定アフタヌーンティーセット」等のスペシャルメニューをご提供いたします。







提供日程は、「渋谷ヒカリエ店」は2023年3月2日(木)より、「横浜赤レンガ倉庫店」は同年3月3日(金)よりスタートいたします。



「いちごにときめく 春限定アフタヌーンティーセット」は、「春」をテーマに、いちごをふんだんにあしらったオートミールのティラミスやパンケーキをはじめ、ラズベリーパンにバナナを挟み込んだピンクのフルーツサンド、菜の花入りのミニグラタン、桜海老とあおさの米粉ケークサレなど、ちょっとずついろいろなメニューをお楽しみいただけます。また、爽やかな「ラズベリー&ピンクグレープルーツのフラワーソーダ」、フローズン甘酒をトッピングした「Pinkish ストロベリー甘酒フロート」の2種類のドリンクもご用意いたします。これらのスペシャルメニューをはじめ、当店のメニューは全て、ディズニーが提唱する「カロリー600kcal以下」「塩分2.5g以下」「脂質30%以下(カロリーに対して)」「トランス脂肪酸0」など、バランスの良い栄養成分に関する基準を満たしたヘルシーな商品をご提供しています。



オリジナルグッズでは、昨年の発売スタートからご好評いただいているオリジナルのチョコレート缶に、「春」を感じさせる色合いが特徴の数量限定デザインが新登場。ご自分用にはもちろん、プレゼントにもぴったりな「手ぬぐい」も新色が仲間入りします。



ディズニーの世界観を通じて、“人にも社会にも地球にもヘルシーな”モノを “楽しみながら”取り入れることを理念に掲げる「ディズニー ヘルシー・テイメント」を体感いただけるカフェ&ギフトショップとして、ご家族やお友達など、大切な方と過ごすひとときを日本の四季とともにお楽しみください。



■オフィシャル画像ダウンロード

https://www.dropbox.com/sh/0hb8v3wa5b1nhpp/AADiGBB_JjsjTrjtbi2SCr1Ja?dl=0



■プレスリリース

https://prtimes.jp/a/?f=d32163-20230222-fb99e790ac9fbd83c52f84107dcd0864.pdf







春限定スペシャルメニューについて



当店のメニューは全て、「4 STEPS for the FUTURE」をテーマに、「どのような素材を、どのように選び、どのように提案し、どのような体験を通じて提供するか」にこだわり、信頼がおける食材を、カロリー・塩分・脂質などに配慮した調理法でご提供いたします。メニューには、ミッキーマウスやミニーマウスをはじめとするキャラクターの世界観やストーリーを反映し、大人も子供もお楽しみいただけるデザインを施しています。「おいしさ」と、ディズニーの世界観を通じた「楽しさ」を掛け合わせた食体験をご提案いたします。







いちごにときめく 春限定アフタヌーンティーセット

¥3,960(税込)/ 1名様

※数量限定ポストカード付き

※写真・ご注文は2名様~

ぽかぽか陽気にぴったり!この春限定のアフタヌーンティーセット。オートミールといちごを使ったティラミスやパンケーキをはじめ、バナナのピンクフルーツサンドや菜の花グラタンなどが楽しめるスペシャルセットです。







左)Pinkish ストロベリー甘酒フロート

¥1,320(税込)

アーモンドミルクベースの甘酸っぱいストロベリーミルクにフローズンの甘酒をトッピング。ピンクのグラデーションが見た目にも楽しいフロートです。



右)ラズベリー&ピンクグレープフルーツのフラワーソーダ

¥1,210(税込)

100%フルーツ果汁を使った、春らしく爽やかで、甘酸っぱい微炭酸のノンシュガードリンクです。





※内容・価格等は変更となる可能性がございます。

※価格表記は全て税込です。





新発売 オリジナルグッズ







アーモンドチョコレート

※期間・数量限定オリジナルデザイン

¥935(税込)







手ぬぐい(新色・モノグラム )

¥880(税込)



【春限定】オリジナル・ギフトボックス

¥1,760(税込)

大切な人へ贈るギフトにも春の彩りを添えられる、この時期だけのオリジナルデザインをご用意します。店内に併設するギフトショップでお選びいただいたお好みの商品をボックス(有料)にお詰めし、この春だけのラッピングをいたします。



※内容・価格等は変更となる可能性がございます。

※価格表記は全て税込です。



(C)︎Disney





Disney HARVEST MARKET By CAFE COMPANY 店舗概要





※新型コロナウィルス感染拡大防止の為、営業時間や席数を変更して営業する場合もございますので、ご了承ください。



《 渋谷ヒカリエ店 》



住所 :

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 7F



電話 :

050-3733-5055



時間 :

11:00-20:00(FOOD L.O.19:00 DRINK L.O.19:00)

土日祝 ~21:00(FOOD L.O.20:00 DRINK L.O.20:00 )



坪数 /席数:

135坪 / 119席



《 横浜赤レンガ倉庫店 》



住所 :

〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1 横浜赤レンガ倉庫 2号館3F



電話 :

050-3184-2711



時間 :

日-木 11:00-21:00(FOOD・DRINK L.O. 20:00)

金・土 ~22:00(FOOD・DRINK L.O. 21:00)

※3月以降は営業時間が変更となります。決まり次第公式WEBサイトに掲載いたしますので、恐れ入りますがそちらをご確認ください。



坪数 /席数:

158坪 / 104席



■WEB:

https://d-harvestmarket.com/



■EC:

https://d-harvestmarket-shop.com/

■SNS :

【Instagram / Twiter】@d_harvestmarket

【LINE公式アカウント】d.HARVEST MARKET



■予約サイト:

https://note.com/d_harvestmarket/n/n87c1ad2c12ab







カフェ・カンパニー 会社概要







■ 会社名

カフェ・カンパニー株式会社



■ 代表者

代表取締役社長 楠本修二郎



■ 所在地

東京都渋谷区神宮前5-27-8 LOS GATOS 2・3F



■ 設立

2001年6月



■ URL

https://www.cafecompany.co.jp/



■ 事業内容

飲食店舗の企画運営事業、地域コミュニティ事業、海外店舗企画運営事業



カフェ・カンパニー株式会社について

日本国内外において「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE」をはじめとする約80店舗(2022年2月現在)のカフェを企画・運営するほか、商業施設等のプロデュースや地域活性化事業も手掛ける。また、2021年1月、新たな食のエコシステムの構築を目指す株式会社グッドイートカンパニー、株式会社NTTドコモと業務提携契約を締結。また、2021年6月、未来の社会をデザインしていく「イートテック」パートナーとして株式会社リバネスと業務提携契約を締結。2021年8月、「食」を通じた心と身体の健康的な生活に貢献するため、ロート製薬株式会社と資本業務提携を発表。



事業展開について

カフェ・カンパニーは、食×エンターテインメント、食×カルチャー、食×ヘルシーライフを「食べる」という行為の中で身近に楽しく提供していく取り組みとして、世界中のテクノロジーと日本の匠の技を未来に継承し、新しい価値に変えていくための事業を展開しています。「食」を通じた多様でサステナブルな社会の実現を目指し、「Eating Design Company」として「イートテック」を推進しています。



展開ブランド(一部抜粋)

WIRED CAFE、フタバフルーツパーラー、伊右衛門カフェ、発酵居酒屋5(表参道)、 PUBLIC HOUSE、 ROSEMARY’S TOKYO(NEWoMan 6F)、MOJA in the HOUSE(渋谷)、食堂居酒屋どいちゃん …etc



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/22-21:45)