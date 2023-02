[株式会社テレビ朝日]

日程:2023年4月22日(土)・23日(日)/場所:海の森水上競技場



4月22日、23日に開催されるクロちゃん総合プロデュースの野外アイドルフェス「クロフェス2023 ~野外フェスでキュンからのバッキューン(ハート)だしん!~」の第4弾出演者として今回も20組の追加出演者を発表しました。







注目すべきは昨年に引き続き「Appare!」が今年も出演決定。昨年はメインのダイヤモンドステージの一発目を飾り、初の野外での開催となるクロフェスを勢いづけました。

スターダストからは「CROWN POP」の出演が決定。次世代ダンスアイドルユニットと称される彼女らのステージには注目です。

またYouTubeでのメイク動画が人気の二人組ユニット「twinpale」が今年も参戦決定。さらに関西を中心に活動するカラスクこと「カラフルスクリーム」、FRUITS ZIPPERらが所属するKAWAII LAB.より3月14日デビューとなる「CANDY TUNE」らの出演が決定し、ますます目が離せない内容となっております。



出演者は今後も追加で発表いたします。最終的には2日間合わせて総勢130組以上のアイドルが出演となり、各出演者の出演日は後日発表いたします。



芸能界一のアイドル好きでありファンであるクロちゃんプロデュースの「クロフェス2023~野外フェスでキュンからのバッキューン(ハート)だしん!~」は通算4回目、野外フェスとしては今年で2回目の開催となります。

4月22日(土)・23日(日)2日間で海の森水上競技場で開催いたします。

イベントのチケットは3月1日(水)18:00~12日(日)23:59までオフィシャル先行販売を受付。

一般販売は3月18日(土)11:00より開始いたします。



【開催概要】

■イベント名:クロフェス2023 ~野外フェスでキュンからのバッキューン(ハート)だしん!~

■開催日時:2023年4月22日(土)開場10:00 開演11:00

4月23日(日)開場8:30 開演9:30

※雨天決行(荒天の場合は中止)

■会場:海の森水上競技場 (東京都江東区海の森三丁目6番44号)



■第4弾出演アイドル(50音順)

Asterisk*zero/Appare!/アルテミスの翼/OS☆U/カラフルスクリーム/CANDY TUNE/CROWNPOP/Gran☆Ciel/疾走クレヨン/W.(ダブルヴィー)/twinpale/DREAMING MONSTER/虹色の飛行少女/P-Loco/ベンジャス!/mistress/ラテラルアーク/ルルネージュ/READY TO KISS/わんふぁす!



■第1~3弾出演アイドル(50音順)

アイドルカレッジ/iLiFE!/アキシブproject/Ange☆Reve/アンダービースティー/ukka/STU48/elsy/OCHA NORMA/GANG PARADE/九州女子翼/GILTY×GILTY/C;ON(シーオン)/シークレットシャノワール/JamsCollection/シュレーディンガーの犬/神使轟く、激情の如く。/シンデレラ宣言!/SUPER☆GiRLS/彗星♪dropTune°/Sweet Alley/SAY-LA/Task have Fun/手羽先センセーション/2o Love to Sweet Bullet/ナナランド/なんキニ!/のんふぃく!/HIGH SPIRITS/花いろは/ハニースパイスRe./PinkySpice/PrincessGarden-姫庭-/FRUITS ZIPPER/フルーティー/MyDearDarlin’/豆柴の大群/Milky*Sphene/Merry BAD TUNE./モノクローン/夜光性アミューズ/Luce Twinkle Wink☆/わーすた/ワンダーウィード 天



and more …



■チケット情報

オフィシャル先行チケット販売期間:3/1(水)18:00~3/12(日)23:59

一般チケット:3/18(土) 11:00より開始



オフィシャルHP:http://kurofes-dashin.com/

オフィシャルTwitter:@kurofes_dashin

オフィシャルTikTok:@kurofes2023_official



主 催: ライム・ライト/テレビ朝日

企画制作: ライム・ライト

協 力: 松竹芸能

制作協力: オーバーレコード



