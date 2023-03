[クラランス株式会社]



メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎながらくすんだ*1肌に透明感を与える

ブライトプラス シリーズから新・集中美容液とジェルクリームが登場。





植物の恵みでうるおいを閉じ込めて、透明感あふれる明るい肌へ。

ボタニカルパワーによる革新



大気汚染、紫外線、長時間のマスク着用などによって肌は常にダメージに晒されています。

クラランス研究所は、大気汚染などの刺激が肌に及ぼす影響を徹底追及。

肌のくすみやシミに作用する2つの植物を中心にしたブライトニングソリューションを提供します。



5年間の研究で生まれたクラランス初、新・集中美容液。

ブライトプラス フレッシュ インテンシブエッセンス

8mL ¥4,180(税抜価格¥3,800)

8mLx4 ¥14,300(税抜価格¥13,000)







ダブルのビタミンC*2配合の集中美容液。

ピュアCパウダー*3とセラムを開封時にブレンドして、フレッシュな状態のまま肌へデリバリー。

輝く肌のための、7日間集中美容液です。乾燥によりくすんだ肌にうるおいを与え、明るく均一感のある肌へ導きます。

厳選された15種類の成分からなるシンプルな処方のエッセンスが素早く肌になじみ、植物の恵みでうるおい感もたっぷり。いつものお手入れにプラスして、スペシャルケアとしてご使用いただけます。



香料、色素、アルコール、パラベン、オイルフリー。



ブライトプラス モイスチャライジングジェルクリーム 医薬部外品

50mL ¥10,120(税抜価格¥9,200)









ビタミンC *4誘導体と植物由来成分配合。

澄んだ空気のような透明感を与える薬白*5ジェルクリーム。テンニンカ*6とアセロラ*7をはじめとする厳選された植物エキスが肌をしっとりと保湿し、より健康的に明るく輝く肌へ。

べたつかない軽いテクスチャーで、心地よく肌を包み込みます。

自然由来指数91%*8



40%リサイクルのガラス容器と64%リサイクルプラスチックのキャップを使用

64%リサイクルプラスチックのキャップを使用



*1 乾燥による

*2 アスコルビン酸、アスコルビルグルコシド(製品の抗酸化剤)

*3 アスコルビン酸(製品の抗酸化剤)

*4 L-アスコルビン酸 2-グルコシド(美白有効成分)

*5 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと

*6 テンニンカ果実エキス(保湿成分)

*7 アセロラ種子エキス(保湿成分)

*8 水を含む(ISO16128に準拠)



<クラランスについて>

クラランスは、1954年にパリのエステティックサロンから誕生したプレミアム スキンケア ブランド。約70年に渡り、女性の声に耳を傾け、ひとりひとりのニーズに応える製品を提供してきました。

一切の妥協を許さないこだわりは、無限の可能性を秘めた植物の力を活かすこと。肌に、五感に働きかける植物由来成分を世界中から探し、最新の技術によって自然、環境に最大限の配慮をしながら製品開発をしています。

CLARINS. It’s all about you –クラランス 全てはあなたのために‐



オフィシャルサイト https://www.clarins.com/

インスタグラム公式アカウント https://www.instagram.com/clarinsjp/

Twitter 公式アカウント https://twitter.com/Clarins_JP



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/03-19:45)