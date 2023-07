[Birdman]

株式会社Birdman(本社:東京都渋谷区、証券コード:7063、代表取締役:伊達晃洋、以下当社)は、エンターテインメント事業に特化した子会社「株式会社Entertainment Next」、「株式会社JY project」とともに、『JAY CHANG & YOON JONG WOO FAN MEETING IN TOKYO「THE BEGINNIG」 (呼称:ジェイ アンド ユン・ジョンウ ファンミーティング イン 東京 ザ ビギニング)』を企画し、開催することが決定いたしました。



グローバルボーイズオーディション番組『BOYS PLANET』(通称ボイプラ)に参加したジェイ、ユン・ジョンウが日本初ファンミーティングを2023年8月18日(金)に豊洲PIT(〒135-0061 東京都江東区豊洲6丁目1−23)にて開催いたします。







2023年2月から約2カ月間にわたって放送されたK-POPボーイズグループメイキングプロジェクト『BOYS PLANET』は、アジア、ヨーロッパ、アメリカ、中東など世界84の国と地域から厳選された98人の少年たちが、番組が課すミッションや様々な困難を乗り越え、グローバルデビューを目指して成長していくサバイバル番組です。



ジェイは、番組初回から圧倒的な歌唱スキルで視聴者を唸らせ、多くのファンを魅了。ユン・ジョンウは、ダンスの実力と高いスキルを持ち、多様なパフォーマンスで活躍し、多くのファンから注目を集めました。



二人は、最終回で惜しくも10位、18位となり、デビューメンバーには選ばれませんでしたが、ジェイ、ユン・ジョンウの人となりや卓越したパフォーマンスに魅了された人も多いでしょう。そんな二人での初となる日本開催ファンミーティングが東京の豊洲PITで開催することが決定いたしました。歌やダンスのステージだけではなく、『BOYS PLANET』での裏話なども交えた楽しいトークコーナーも準備中です。





【開催概要】





<公演タイトル>

JAY CHANG & YOON JONG WOO FAN MEETING IN TOKYO「THE BEGINNIG」

(呼称:ジェイ アンド ユン・ジョンウ ファンミーティング イン 東京 ザ ビギニング)



<会場> 豊洲PIT(〒135-0061 東京都江東区豊洲6丁目1−23)



<公演日程> 2023年8月18日(金)

【1部公演】開場 12:30 / 開演 13:30

【2部公演】開場 17:00 / 開演 18:00



<出演者>

JAY CHANG(ジェイ)、YOON JONG WOO(ユン・ジョンウ)



<チケット販売情報>

▼オフィシャル最速抽選先行※日程は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

受付期間: 2023年7月12日(水)19:00~ 2023年7月17日(月)23:59



▼チケット価格

スタンディング 一般9,900円(税込)

※その他のチケット販売に関しては後日発表いたします。



<公式Twitter>

@fan_meeting_bmg( https://twitter.com/fan_meeting_bmg?s=21)



<公演に関するお問い合わせ先>

株式会社Birdman

TEL: 03-6865-1323 (平日11:00-18:00 )

E-mail:birdman-info@birdman.tokyo







