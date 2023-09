[ラピュタロボティクス株式会社]

クラウドロボティクスプラットフォームを提供するラピュタロボティクス株式会社(東京都江東区、代表取締役 CEO:モーハナラージャー・ガジャン、以下、ラピュタロボティクス)は、三井化学株式会社(東京都中央区、代表取締役社長 橋本 修、以下、三井化学)から、ラピュタロボティクスが発売を開始した自動倉庫「ラピュタASRS」における構造部分の製造・供給を受けることに合意したことをお知らせいたします。







■概要

この度、ラピュタロボティクスは、自動倉庫「ラピュタASRS」の開発・発売に際し、三井化学グループから自動倉庫「ラピュタASRS」の構造部分に最適な樹脂の選定、部材提供までをトータルソリューションとして協力いただきました。ラピュタロボティクスは今後、三井化学から自動倉庫「ラピュタASRS」に関する部材の製造、提供いただくことになりました。

三井化学から提供いただく構造部分は小型のシンプルな部材を使用しており、ブロック工法で自由に組み上げられるため、倉庫の形に柔軟に合わせることが可能です。また、ネジなどを必要としない軽くて丈夫な部材であるため、導入期間の短縮も実現可能です。



ラピュタロボティクスは、三井化学との協働で、今後も現場で使えるロボットサービスを通じて、人々の生活を豊かにすることを目指し、取り組みを加速してまいります。



■三井化学について https://jp.mitsuichemicals.com/jp/index.htm

会社名:三井化学株式会社

所在地:東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー

代表取締役社長:橋本 修

設立:1997年10月1日

主な事業内容:ライフ&ヘルスケア・ソリューション、モビリティ ソリューション、ICT ソリューション、ベーシック&グリーン・マテリアルズ事業の製造・販売、および各事業に関連するサービス等の事業



■ラピュタロボティクスについて

ラピュタロボティクスは、アインシュタインをはじめ、数々の著名研究者を輩出しているチューリッヒ工科大学(ETH Zürich)発のベンチャー企業です。「ロボットを便利で身近に」(Making robotics attainable and useful for anyone)をビジョンに掲げ、世界でも最先端の制御技術および人工知能技術を活用した次世代クラウドロボティクスプラットフォームの開発と、ロボットソリューションの開発・導入・運用支援を行っています。世界20ヵ国以上から結集した、高い開発技術力を誇る優秀なエンジニアとバイリンガルでロボティクスに精通した営業チーム、カスタマーサクセスチームのタッグにより、お客様に最適なソリューションをご提案します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/05-14:46)