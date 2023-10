[株式会社ラブグラフ]

1組1組にフォーカスした非日常の写真撮影体験



株式会社ラブグラフ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:駒下純兵、本間達也、以下ラブグラフ)は、渋谷スクランブルスクエア株式会社と共同で、SHIBUYA SKYのウィンターシーズン特別イベント「Sparkling View」にて、インバウンド特化型の出張撮影「Capture My Japan」を体験できるプラン「Sparkling View Premium Photo Plan」を開始します。







SHIBUYAで新しい自分を発見する。





「自分でも気づかなかった、新しい自分を再発見する。」



時代の最先端を行くヒト・モノが集まる街、渋谷。今や渋谷は日本のみならず、世界各国から “SHIBUYA” として注目されています。事実、東京都の調査によると、渋谷は都内で一番多く外国人が訪れる場所として躍進を遂げています(令和4年 / 国・地域別外国人旅行者行動特性調査より)



今回、ラブグラフは、そんな魅力高まるSHIBUYAの中心部に位置するSHIBUYA SKYにて、インバウンド特化型撮影サービス「Capture My Japan」のウィンターシーズン特別プランを提供いたします。



Capture My Japanは、1組1組にフォーカスした非日常の写真撮影体験を提供しています。SHIBUYA SKYの解放的な展望の中、撮影での表情・ポージング・カメラマンとのコミュニケーションなどを通じ、自分でも気づかなかった新しい自分を再発見するきっかけを提供してまいります。※日本人の方もお申し込みいただけます。



Sparkling View Premium Photo Planについて





<プラン内容>

料金:税込 24,200円/組

(SHIBUYA SKY入場チケット2枚込)

撮影時間:約30分(15~20枚)

参加人数:1組あたり最大5名様まで



※平日のみ・1日の枠数には限りがあります

※3名様以上でのご参加の場合、別途入場チケット料金が必要です。



<プランの特長>



◯人気日程でも入場可能

ウィンターシーズンイベント開催期間中のため混雑が予想されますが、本プランをお申し込みいただいた場合、確実にSHIBUYA SKYへご入場いただけます。



◯外国語対応可能なプロカメラマンが撮影

英語・中国語・韓国語など多様な言語に対応可能なプロカメラマンのみが撮影いたします。コミュニケーションに不安を抱く観光客の方にも安心してご利用いただけます。※日本人の方もお申し込みいただけます。



◯SHIBUYA SKYの絶景をバックに最高の撮影体験を

渋谷最高峰の地上229mから、360度広がる大都会を一望できます。ここでしかできない撮影体験をぜひお楽しみください。



ご予約は特設サイトから:

https://capturemy.jp/lp/ja/sparkling-view-2023/



ウィンターシーズン特別イベント「Sparkling View」





360°の解放的な展望を誇るSHIBUYA SKY がウィンターシーズンに贈る特別な展望体験。

「渋谷上空からきらめく冬景色を」をテーマに、屋内展望回廊「SKY GALLERY」では大量のミラーバルーンが登場。澄み渡った冬の青空やきらめく都市の夜景が乱反射し、回廊を進むにつれて多様に変化する、不思議で幻想的な空間を体験できます。屋上展望空間「SKY STAGE」では、天に伸びる光のツリーに、都会の夜空へ舞う無数のシャボン玉演出が加わった「スペシャルセレブレーション」をお届け。この季節だけのきらめき弾ける特別な景色をお楽しみください。



・イベント名:Sparkling View

・開催期間:2023年11月16日(木)~12月25日(月)

・スペシャルセレブレーション開催時間 19:00/19:30/20:00/20:30/21:00/21:30/22:00

※天候不良により屋上が閉鎖している場合は、ご覧いただけません。

また、シャボン⽟演出については、屋上閉鎖の有無にかかわらず、天候状況により中止する場合がございます。

※風向や風の強さによりシャボン⽟演出の見え方・表情は日々変わります。

※シャボン玉演出に伴い、屋上が滑りやすくなる箇所がございます。足元に気を付けてご鑑賞ください。

※シャボン⽟が⾐服に付着する場合がございます。

・鑑賞方法:イベント当日のSHIBUYA SKY入場チケット、もしくは年間パスポートをお持ちの方は、どなたでも鑑賞いただけます。

※バルーンが反射する仕様となっております。スカートでお越しのお客さまはご注意ください。

※その他注意事項はチケット購入ページをご確認ください。

・特設サイト: https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/sparkling_view



Capture My Japanについて







Capture My Japanは、日本最大級の出張撮影サービス「Lovegraph」の株式会社ラブグラフが提供する、インバウンド特化型出張撮影ブランドです。Capture My Japanのカメラマンは「ただゲストさんの写真を撮るだけではなく、撮影の時間を通してお客様に素敵な思い出をお届けしたい」という想いで、最高の撮影体験を提供しています。



地方自治体・企業の皆様へ





Capture My Japanでは現在、地方自治体・企業の皆様との提携を推進しております。Capture My Japanでは、活動趣旨に賛同いただける地方自治体・企業の皆様との提携を推進しております。訪日観光客向けの高付加価値サービスを検討されている地方自治体・企業の皆様におかれましては、地域の資源や特色を共同分析し、観光地域づくりの一環としてCapture My Japanの共同プランをご提案させていただくことも可能です。ぜひご相談ください。また、撮影にプラスするサービスや商品のご要望がありましたら、お気軽にお問い合わせください。



SHIBUYA SKYについて





SHIBUYA SKYは、14階~45階の移行空間「SKY GATE」、日本最大級の屋上展望空間「SKY STAGE」、46階の屋内展望回廊「SKY GALLERY」の3つのゾーンで構成されております。渋谷最高峰の地上229mから広がる360度の景色を眺めるにとどまらず、一連の体験を通じて知的好奇心を刺激し、想像力を育む展望装置です。



名称 :SHIBUYA SKY

フロア :14階(チケットカウンター)、45階・46階(屋内展望施設)、屋上(屋上展望空間)

高さ :地上229m

営業面積: 屋上展望空間 約2,500平方メートル 、屋内展望施設 約3,000平方メートル

営業時間: 10:00~22:30(最終入場21:20) ※最新の営業時間は公式WEBサイトをご確認ください。

休館日 : 元日(※臨時休館日あり)

公式WEBサイト : https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/



(C)渋谷スクランブルスクエア



株式会社ラブグラフについて







ラブグラフ( https://lovegraph.me )は、家族やカップルのおでかけに、プロのカメラマンが同行し写真撮影をする、出張撮影サービスです。撮影件数は累計89,000組に上り、お誕生日や記念日、七五三やお宮参など様々なシーンでご利用いただいております。ラブグラフアカデミー( https://academy-plus.lovegraph.me )は、出張撮影ラブグラフが運営する写真教室です。累計受講者数は10,000名を突破し、カメラを買ったばかりの初心者の方からプロを目指したい方まで幅広く受講いただいております。



Lovegraph, Inc. ( https://lovegraph.me ), a leading location photography service, is revolutionizing the way families and couples capture precious moments. Serving more than 89,000 groups, Lovegraph offers an exclusive service where professional photographers join clients on their personal outings to document memorable occasions. From birthdays and anniversaries to just an ordinary day in life, Lovegraph has made a significant impact on preserving the essence of these various occasions through timeless photography.



社名 :株式会社ラブグラフ(Lovegraph, Inc.)

代表取締役:駒下純兵、本間達也

所在地 :東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア36F

設立日 :2015年2月12日

1.撮影事業:「撮りたい」カメラマンと「撮られたい」お客様を繋ぐ、出張撮影サービス「Lovegraph」を日本全国で展開しています。

2.教育事業:初心者から上級者まで幅広いレベル層の方に向け「Lovegraphアカデミー」と称した写真教室を開催しています。

WEBサイト:https://corporate.lovegraph.me/

Instagram:https://www.instagram.com/lovegraph_me/



自治体・企業様からのお問い合わせは以下のお問合せフォームよりお受けしております。

https://corporate.lovegraph.me/#contact







企業プレスリリース詳細へ (2023/10/22-21:40)