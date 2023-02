[セガ]

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』とのコラボも開催!



株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役社長COO:杉野行雄、以下 セガ)は、最新プリクラ機『romakyun(ろまきゅん)』を2023年2月22日(水)より全国でサービス開始いたします。





本作『romakyun』はZ世代の多くが楽しんでいる“推し活”に着目した、とことん“かわいい”にこだわりたいユーザーのためのプリクラ機です。写りは、『ぴゅあかわいい』と、『やみかわいい』の2種類から選ぶことができます。『ぴゅあかわいい』はふんわりした雰囲気で甘い仕上がり、『やみかわいい』はくっきりした雰囲気でクールな仕上がりが特徴です。そのほか、8色の中から“推し色”を2色選択でき、撮影ルームのライトやメイク、スタンプ、シールまでもが推し色仕様に変化する機能を搭載。今までにない“新しいプリクラ体験”をお届けします。





また、サービス開始に合わせて、セガと株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(以下、プロジェクトセカイ)』との期間限定コラボイベントを開催いたします。



『romakyun(ろまきゅん)』紹介ムービー:https://youtu.be/6FSFEhAsJ4Q





■最新プリクラ機『romakyun』製品特徴

1.「ぴゅあかわいい」と「やみかわいい」2つのコースが選べる!

「ぴゅあかわいい」コースはブラウンアイメイクとぽっと色付くピンクチークで、ふんわりとした写りに、「やみかわいい」コースは黒目がちな瞳と、濃いレッドリップでくっきりとした写りに。好みや気分に合わせて選べる2種類の盛りが楽しめます。



2.お気に入りの色にときめく“推し色タイム”と“推し色パレット

8色の中から“推し色”を 2色選択して、撮影ルームに入ります。撮影前の“推し色タイム”では、撮影ルームのライトが変化して、推し色一色に!らくがきの“推し色パレット”には「推し色メイク」や「推し色ヘアスプレー」などの盛り機能を搭載。フィルターやスタンプなどにも選択した色が反映され、いままでにない新しいプリクラ体験ができます。



3.バーで細かく調整できる「アイメイク機能」!

「目の盛り」パレットでは一番こだわりたい目の周りの「上下まつげ」「涙袋」「アイライン」「カラコン」の盛りをバーで細かく調整ができます。



4.気になるパーツがバランスよく盛れるたくさんの盛り機能!

「全体盛り」パレットでは、「輪郭」「鼻」「唇」「髪」と顔周り全ての部分を調整できて自分にピッタリな盛りに!「メイク」パレットでは前回も人気だった「盛り薄く」機能があるので、推しと一緒に写るときも安心。さらに、人気のスマイルリップも!



5.大好評! 動くプリクラ「モーメント」&コーデもしっかり残せる全身撮影!

お気に入りのコーデや推し活グッズもしっかり残せる全身撮影ができるほか、セガのプリクラではおなじみ、動くプリクラ「モーメント」も撮影可能!





■セガのプリクラ×『プロジェクトセカイ』 コラボイベント概要

実施期間 :2023年2月22日(水)~3月31日(金)

対象機種 :『romakyun』、『Bépiu.』

対象店舗 :全国の『romakyun』、『Bépiu.』設置店舗

特設サイト:https://puri.sega.jp/info/pjsekai/

コラボ内容:一緒に撮影できるフレームは『romakyun』42種 / 『Bépiu.』48種。

6ユニットから選択した推しユニットと撮影ができます。



スタンプは全127種。

共通スタンプ(31種)とユニット専用スタンプ(各16種)とがあります。





シールデザインも、選択した撮影モード別にデザインが変わります。コラボ限定デザインは計6種。



BGMは「セカイ(DECO*27 & 堀江晶太(kemu))」

「ワーワーワールド(Giga&Mitchie M)」の他、サウンドトラック7曲を聴きながらプレイ可能。





○全国に30店舗限定! 「プロセカ」バージョンの『romakyun』登場!

最新機種『romakyun』のデザインが「プロセカ」になった特別仕様のプリクラ機が30店舗限定で登場! スペシャル仕様の『romakyun』で楽しく撮影しよう!



※設置店舗はコラボ特設サイトをご参照ください





■参考:『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役社長COO:杉野行雄)と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之)が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。





【製品仕様】

製品名 :『romakyun(ろまきゅん)』

サイズ : 1,819(W)×3,043(D)×2,376(H)

重量 : 660kg

消費電力 : 617W(AC100V)

リリース日 :2023年2月22日(水)

著作権表記 : (C)SEGA

公式サイト :https://puri.sega.jp/romakyun/

公式Twitter :https://twitter.com/SEGA_PURIKURA/

公式Instagram :https://www.instagram.com/sega_purikura/

公式TikTok :https://www.tiktok.com/@sega_purikura

著作権表記 :

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

■「プリント倶楽部(R)」および「プリクラ(R)」は、株式会社セガの登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/22-19:46)