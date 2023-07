[一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会]

抽選で最新のゲーム機など豪華賞品が合計500名以上に当たる!!



一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(略称:CESA、会長:辻本春弘)は、その年を代表するにふさわしい、優れたゲームタイトルを選考・表彰する栄誉のある賞、日本ゲーム大賞2023「年間作品部門」の一般投票を受け付けています。

投票の締切は7月21日(金)です。投票に参加された方の中から抽選で、「PlayStation(R)5」、「Nintendo Switch(TM)(有機ELモデル)」、「Xbox Series X」などの各種ゲーム機をはじめ、「年間作品部門」受賞ソフトもしくは関連グッズ、「東京ゲームショウ2023」の入場券など、合計500名様以上へ豪華賞品が当たります。







発表授賞式が4年ぶりのリアル開催!

投票者の中から抽選で100組200名様を特別ご招待!





また今年は、4年ぶりに「日本ゲーム大賞2023年間作品部門」発表授賞式を東京ゲームショウ2023初日の9月21日(木)にイベントステージにてリアル開催します。こちらの授賞式に、投票いただいた方の中から抽選で100組200名様を特別ご招待します。錚々たるゲームクリエイターに会える貴重な機会です。どうぞお見逃しなく!



なお投票は、PC・スマートフォン( https://awards.cesa.or.jp/ )または、はがきで投票できます。



【日本ゲーム大賞2022「年間作品部門」大賞】



株式会社フロム・ソフトウェア 『ELDEN RING』



ダークファンタジーの世界を圧倒的なボリュームとクオリティで描いた本作は、多くのユーザーから絶大な支持を集め、一般投票では「そのすべてが神、まさに神ゲー」との熱狂的な声が寄せられての大賞受賞となりました。

今年、No.1の栄誉を勝ち取るのは、どの作品か。皆様の投票をお待ちしております。



日本ゲーム大賞2023「年間作品部門」投票要項





【対象作品】

2022年4月1日(金)から2023年3月31日(金)の間に日本国内でリリースされたコンピュータエンターテインメントソフトウェア全作品。

※家庭用ゲーム機、携帯型ゲーム機、パソコン、スマートフォン等、プラットフォームの種類は問いません。



【投票期間】

2023年4月10日(月)から7月21日(金)まで



【投票資格】

性別、年齢、国籍、所在地、ゲームの経験および所有の有無を問いません。

※ただし、お一人様1回、1作品の投票のみ有効となります。抽選は日本国内在住の方のみとさせていただきます。



【投票方法】

<Webでの投票>

URL:https://awards.cesa.or.jp/

スマートフォンまたはPCからアクセスの上、必要事項だけを入力し、送信してください。



「日本ゲーム大賞」公式サイト QRコード



<はがきでの投票>

〔1〕氏名 〔2〕性別 〔3〕年齢 〔4〕住所 〔5〕電話番号 〔6〕職業 〔7〕メールアドレス(お持ちの場合) 〔8〕ソフト名 〔9〕ゲーム機 〔10〕投票理由 〔11〕希望される賞品のコース名

以上を記入し、以下宛先に郵送。

〒101-0043 東京都千代田区神田富山町22 office22ビル6階 「日本ゲーム大賞 係」



【賞 品】

投票者の中から抽選で、以下賞品をプレゼントします。

Aコース/

「PlayStation(R)5」:3名様

「Nintendo SwitchTM (有機ELモデル)」:3名様

「Xbox Series X」:3名様

(※ゲーム機本体のカラーはお選びいただけません。)

Bコース/

「Apple Gift Card」 「Google Playギフトカード」各1万円分:計20名様

Cコース/

「日本ゲーム大賞2023年間作品部門」受賞ソフトもしくは関連グッズ:計100名様

Dコース/

「東京ゲームショウ2023」入場券:100組200名様

(※一般公開日である9月23日(土)・24日(日)のいずれかの1日の入場可能)

Eコース/

「日本ゲーム大賞2023年間作品部門」発表授賞式特別ご招待:100組200名様

(日程:2023年9月21日(木)/場所:「東京ゲームショウ2023」イベントホール)

Fコース/

「日本ゲーム大賞2023年間作品部門」受賞作品クリエイターのサインパネル:1名様

(※クリエイターの選択は出来ません。)



※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※賞品のお届けは、日本国内に限らせていただきます。





東京ゲームショウ2023 開催概要





名 称 : 東京ゲームショウ2023(TOKYO GAME SHOW 2023)

主 催 : 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)

共 催 : 株式会社日経BP、株式会社電通

会 期 : ビジネスデイ:2023年9月21日(木)~22日(金)10:00~17:00

一般公開日 :2023年9月23日(土)~24日(日)10:00~17:00

※ 一般公開日は、状況により9:30に開場する場合があります。

会 場: 幕張メッセ(千葉市美浜区)展示ホール1~11 / 国際会議場 / イベントホール

来場予定者数: 20万人

公式サイト: https://tgs.cesa.or.jp/



