[ケイト・スペード ニューヨーク]

内戦で荒廃したアフリカ中部の国、ルワンダを支援し、女性のエンパワーメントを通して、現地のコミュニティーの再生と発展に繋げたいという思いからスタート







https://www.katespade.jp/on-purpose.html



今年、ブランド誕生30周年を迎えたケイト・スペード ニューヨークは、10年前から女性のエンパワーメントを柱にソーシャルインパクト活動を行ってきました。2019年からは取り組みの中心にメンタルヘルスを据えて、世界中の女性をエンパワーすることに注力し、2022年には、さらなる活動強化を目指して、世界中のリーダーから成るグループ 「ソーシャルインパクト・カウンシル」を創設しました。現在、ケイト・スペードは、このカウンシルと協働し、2025年までに、メンタルヘルスとエンパワーメントをサポートする様々な手段を直接利用できる機会を10 万人の女性と女の子に届けるという目標を設定し、取り組んでいます。



ケイト・スペード ニューヨークが2013年にスタートした「オン・パーパス」は、内戦で荒廃したアフリカ中部の国、ルワンダを支援し、女性のエンパワーメントを通して、現地コミュニティーの再生と発展に繋げたいという思いから生まれた、社会的企業の取り組みです。



2012年に、ルワンダの首都キガリから車で1時間ほど北にある、手工芸の伝統を誇るマソロ村を視察し、そこに工場を作ることを決めたケイト・スペードは、2013年に、現地の女性職人(アルチザン)に呼びかけ、パートナーシップを組み、ハンドバッグやアクセサリーの製造を行う、独立した、従業員所有の、営利目的の社会的企業、アバヒズィ・ルワンダを設立しました。



アバヒズィ・ルワンダは、ケイト・スペードのシーズナルコレクションにシームレスに織り込まれるハンドメイドの「オン・パーパス」コレクションの製造を担う工場として、20歳から60歳まで100人以上の地元の女性たちを 雇用し、「オン・パーパス」コレクションの製造をスタートしました。フルタイムの雇用、公正な賃金、産休を含む健康面のサポートに加え、従業員の女性たちに職業訓練や教育資源などの女性をエンパワーするライフスタイルプログラムを提供する構造を作り、2015年に提供を開始しました。現在では、メンタルヘルスをサポートするプログラムも提供しています。財政面の貢献のみならず、これらのプログラムは、各家庭における女性の意思決定や参画の推進、心身の健康維持、そして職人たちのスキルの向上など、女性のエンパワーメントに繋がっています。



2018年に設立したオン・パーパス基金を通して、アバヒズィ・ルワンダの従業員の女性たちだけでなく、彼女たちの家族やコミュニティーにも投資することで、長期的で持続可能なインパクトを与えることを目指し、コミュニティー全体に好循環をもたらしています。



現在では、250名以上の地元の女性たちを雇用し、正規雇用、医療給付、そしてライフスキル教育プログラムへのアクセスを提供しているアバヒズィ・ルワンダは、包括的に女性のエンパワーメントを行っている、真のSocial Enterprise(社会的企業)として、2019年に初のBーCorp認証を取得し、2022年度B-Corp Awardでは、Best for Workers AwardとBest for Community Awardを受賞しました。



左から:on purpose KSNYL bow tote in kate spade green and rich navy multi H27 x W21 x D11cm ¥42,900 (税込み)



今年10周年を迎える「オン・パーパス」 コレクションからは、summer 2023コレクションには、表地に100%のリサイクルナイロン、裏地に100%リサイクルポリエステルを用い、ケイト・スペードらしい大きなボウをあしらったデザインのトートバッグが登場します。ブランドカラーのケイト・スペード グリーンと、ポルカドットの2色で展開されるトートバッグは、軽量で、防犯面も安心なジップクロージャーデザイン、そして、取り外し可能なクロスボディストラップが付属し、内側には整理整頓がしやすいスリップポケットとジップポケットを備え、デザイン性と機能性の両方を兼ね備えています。そしてまた、「オン・パーパス」コレクションのアイテムだけの、製作者の手書きのサインが入った特別なタグが付いてきます。



「オン・パーパス」10周年の記念コレクション第一弾は、7月5日(水)より、公式オンライショップ、及び一部を除く、全国のケイト・スペード ニューヨーク ショップにて発売中です。

---------------------------------------------------

kate spade new york:

1993年に6つの代表的なハンドバッグとともに登場したケイト・スペード ニューヨークは、どんなときもカラフルで、大胆な発想に富み、前向きであり続けてきました。今日では、ハンドバッグ、アパレル、ジュエリー、シューズ、ギフト、ホームウェアなど、毎日の生活に特別な彩りを添えるアイテムを提案するグローバルブランドに成長しました。私たちはいつだってオリジナリティーあふれる視点で、perfectly imperfect lifestyle(完璧ではないけれども特別なライフスタイル)を送る世界中の女性たちのコミュニティーを応援します。

https://www.katespade.jp



問い合わせ先

ケイト・スペード カスタマーサービス

Tel: 050 5578 9152

https://www.katespade.jp/



#katespadejapan #ケイトスペードニューヨーク #katespadenewyork



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/05-11:16)