[DMMTV PR事務局]

人気タイトルが今後も続々見放題配信予定!



合同会社DMM.com(本社:東京都港区、会長 兼 CEO亀山敬司、https://dmm-corp.com/ 以下DMM)が運営する「DMM TV」は、多様なコンテンツ・エンタメ体験を提供するDMMの新たな総合動画配信サービスです。







(C)伊科田海/集英社・道産子ギャルはなまらめんこい製作委員会

(C) TMS/HIGH CARD Project



DMM TVはこの度、先行配信となる「道産子ギャルはなまらめんこい」「HIGH CARD season 2」を含む、2024年冬アニメの見放題ラインナップを公開しました。

2024年冬アニメ新作はもちろん、前期からの話題作も引き続き見放題でお楽しみいただけます。

ラインナップは今後も随時追加・更新いたします。最新情報はDMM TVアニメ配信カレンダーにて随時更新中です。



2024年冬アニメを、ぜひDMM TVでお楽しみください。



【新作アニメ続々追加!DMM TVアニメ配信カレンダー公開中!】

https://tv.dmm.com/vod/?id=newanime4



先行作品







・道産子ギャルはなまらめんこい 【先行配信】



東京から北海道北見市の高校へ転校した四季 翼は、

真冬の氷点下でも生足&ミニスカな“道産子ギャル”の冬木美波に、

道に迷っていたところを助けられる。

同じ高校へ通うことがわかると、美波は翼と一気にトモダチに!



距離感近めで、天真爛漫な美波に、

翼のココロはドキドキしっぱなし。

でも、何も知らなかった北海道のことが、

美波との毎日で、翼はどんどん好きになっていく。

やがてその気持ちは、ふたりの関係も変えていき……?



なまらめんこい<とってもかわいい>

ハイテンション道産子ロマンチックラブコメ開幕



【出演キャスト】

四季 翼:島崎信長/冬木 美波:佐倉綾音/秋野 沙友理:花守ゆみり/夏川 怜奈:上田麗奈

(C)伊科田海/集英社・道産子ギャルはなまらめんこい製作委員会





・HIGH CARD season 2 【独占先行配信】





「あいつが……俺の家族を……!」



国中に四散したカードの回収を命じられている

王家直属のスパイ組織《ハイカード》。

その一員であるフィンには断片的にしか過去の記憶がない。

覚えているのは燃え盛る家……息絶えた家族……

そして、黒い甲冑を纏った騎士の姿だけ。



あの騎士はなぜ家族の命を奪ったのか?

真実を知るために、フィンはバディであるクリス、リーダーのレオ、

ウェンディ、ヴィジャイと一緒にハイカードの活動を続ける。



ところが、フィンの前に再び黒騎士が姿を現したことで

運命の歯車は大きく動き出す。

また、フォーランドいちのマフィア組織、クロンダイクファミリーとの抗争も激化。

王家の戴冠式までにカードを回収しなければならないハイカードだったが、

ここにきてチーム史上最大の危機を迎える。



ピノクルのCEOセオドールとクロンダイクのBOSSバンの因縁が引き起こした悲劇と邂逅。

散り散りになる仲間と新たなファミリーの存在。

ベールに包まれたカード誕生の秘密と伝説の魔術師――



世界の秩序を守るも混乱に陥れるも、意のまま。

選ばれし者に人知を超えた異能力を与える《エクスプレイングカード》を巡り、

すべてを賭けるプレイヤーたちの狂騒争奪戦が、再び、幕を上げる!



Are you ready?

It’s “TRUTH” Showdown!!



【出演キャスト】

フィン・オールドマン:佐藤元/クリス・レッドグレイヴ:増田俊樹/レオ・コンスタンティン・ピノクル:堀江瞬/ウェンディ・サトー:白石晴香/ヴィジャイ・クマール・シン:梅原裕一郎 ほか



(C) TMS/HIGH CARD Project



ラインナップ第一弾 ※50音順





悪役令嬢レベル99~私は裏ボスですが魔王ではありません~

俺だけレベルアップな件

愚かな天使は悪魔と踊る

外科医エリーゼ

月刊モー想科学

最強タンクの迷宮攻略~体力9999のレアスキル持ちタンク、勇者パーティーを追放される~

最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。

佐々木とピーちゃん

TVアニメ「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」

SHAMAN KING FLOWERS

弱キャラ友崎くん 2nd STAGE

戦国妖狐

即死チートが最強すぎて、異世界のやつらがまるで相手にならないんですが。

ダンジョン飯

治癒魔法の間違った使い方

月が導く異世界道中 第二幕

道産子ギャルはなまらめんこい ★先行配信

望まぬ不死の冒険者

HIGH CARD season 2 ★独占先行配信

姫様“拷問”の時間です

ぽんのみち

魔女と野獣

マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編

魔法少女にあこがれて

悶えてよ、アダムくん【オンエア版】

百千さん家のあやかし王子

ゆびさきと恋々

ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season

ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する

烈火澆愁(日本語吹替版)



「DMM TV」について





アニメを主軸に、バラエティや2.5次元舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの新たな総合動画配信サービスです。月額550円(税込)の「DMMプレミアム」に加入することで、新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約5,400作品、エンタメを含む17万本※のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます。

※ 2023年7月現在



・「DMM TV」:https://tv.dmm.com/vod/

・「DMMプレミアム」:https://premium.dmm.com/detail/about/



合同会社DMM.comについて





会員数4,101万人(※)を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3Dプリントや消防車・救急車の開発といったハードウェア分野、web3やAIなど最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2023年2月時点



企業サイト:https://dmm-corp.com/

プレスキット:https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア:https://inside.dmm.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/20-22:16)