このたび、東京グレートベアーズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司)は、伊藤吏玖選手と2023-24シーズンの新規選手契約締結、及び2024-25シーズンの加入内定が決定いたしましたので、お知らせいたします。尚、チームへの合流は2024年1月頃を予定しております。





伊藤 吏玖(いとう・りく)選手 プロフィール







【ポジション】ミドルブロッカー

【 生年月日 】2001年11月14日(21歳)

【 出 身 】東京都調布市

【身長/体重】195cm/92kg

【 利き腕 】右

【 経 歴 】駿台学園高校→早稲田大学(在学中)

【 背番号 】26

伊藤 吏玖 選手 コメント





バレーボールを始めた頃から目指していたVリーグの舞台に立てること、地元でもある東京グレートベアーズという素晴らしいクラブに加入できることを嬉しく思います。今まで支えてくださった多くの方々への感謝を込めてプレーし、堅実なブロックでチームの勝利に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いいたします。

カスパー・ヴオリネン 監督 コメント





高さとブロックが持ち味の伊藤選手がこの東京グレートベアーズに加入してくれることになりました。彼の素直な性格は、彼の今後の成長を手助けすることでしょう。東京グレートベアーズへようこそ!伊藤選手への応援よろしくお願いいたします。

Ito, who has great height and blocks, will be joining the Tokyo Great Bears. His honest personality will help him grow in the future. Welcome to Tokyo Great Bears! Thank you for your support for Ito.

企業概要





社名 株式会社グレートベアーズ

所在地 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者 代表取締役 久保田健司

設立 2022年5月

業種名 プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動



