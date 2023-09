[大阪イノベーションハブ(公益財団法人大阪産業局)]

大阪イノベーションハブでは、スタートアップのピッチコンテスト「GET IN THE RING」の日本大会を2023年12月18日(月)に開催します。今年度の日本大会は「Impact Society」をテーマに、3年ぶりのリアル開催となり、本日より登壇者の募集を開始します。

https://www.innovation-osaka.jp/gitr/







「GET IN THE RING」とは、2012年にオランダで始まったスタートアップのグローバルなピッチコンテストです。登壇者がボクシングリング上で1対1のピッチバトルを行うのが特徴で、30秒ずつ各テーマ毎(5ラウンド)で事業プランを競います。

2021年に開催された世界大会GLOBAL MEETUP2021では、AI解析×秘密計算のEAGLYS(イーグリス)株式会社が、総勢約25,000エントリーの中からFinance & Regulation(金融・規制産業)部門で日本企業初となる優勝を勝ち取りました。



今年度は、年に一度開催される国際イノベーション会議「Hack Osaka」の会場で初の同時開催となります。募集対象は幅広く、世界的な環境問題、加速する高齢化社会、進化するAIデータ分析、医療・ライフサイエンス、将来のエネルギー・食料問題など、様々な産業で時代をリードし、グローバル社会にインパクトをもたらす革新的なプロダクトやサービスを持つスタートアップです。

決勝バトルでは、企業評価額によってライト級・ミドル級・ヘビー級など階級に分かれてピッチバトルを行い、優勝者には2024年に開催される世界大会(開催地未定)への出場権が授与されます。世界大会は100以上の国と地域から勝ち抜いた企業が集まり、盛大に開催される予定です。



【登壇者募集要項】

開催日時





2023年12月18日(月)16:00~

※同日に同会場でHack Osaka -2nd.Edition-が開催されます。

https://www.innovation-osaka.jp/hackosaka/



会場





ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター(Hack Osakaメイン会場)

大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館 B2F



スケジュール









参加条件





下記すべてを満たす必要があります。

・社会的にインパクトのあるビジネス(分野は問いません)

・日本で設立され8年以内の企業であること

・ビジネスがイノベーティブで世界規模にスケールアップをめざす企業であること

・英語でピッチ・質疑応答ができること



エントリー階級について





企業評価金額(★)によって、参加いただく階級を設定させていただきます。

ライト級:50万ユーロ未満

ミドル級:50万ユーロ以上250万ユーロ未満

ヘビー級:250万ユーロ以上

★投資額・純利益・成長率等をもとに階級を判定

※エントリー内容・事業内容を確認の上、審査結果と同時に参加いただくエントリー階級を通知します。

※評価額は日本国内基準とは異なります。



主催





公益財団法人大阪産業局(大阪イノベーションハブ)



