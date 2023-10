[リバレイティッドブランズジャパン合同会社]





蔦屋書店 湘南Tサイト内 1号館1F エリアにて、キャプテンフィン ポップアップを開催!!



2007年の創業以来、Captain Fin(キャプテンフィン)は業界の舵を取り続け、卓越したサーフボードフィンやアパレル、サーフアクセサリーを生産してきました。 アイコニックなアンカーロゴで知られるキャプテンフィンは、世界で最も影響力のあるプロサーファー、スケーターやミュージシャンなど個性的なアーティストと継続的にコラボレーションし、ユニークで高品質なマストアイテムを生み出してきました。世界のサーフカルチャーや、ウォーターライフ全てへの揺るぎない献身、そして深い愛情により、我々のブランドは、包括的かつ魅惑的なブランドとして確立されてきました。



環境にも配慮したサステナブルな素材を取り入れ、独自のブランドDNAを反映したクリエィティブなコレクションとなっています。



ぜひこの機会に、蔦屋書店 湘南Tサイトへお立ち寄りください。

皆様のお越しお待ちしております。



Captain Fin, Any Vessel Will Do





蔦屋書店 湘南Tサイト 1号館1F

〒251-0043 神奈川県藤沢市辻堂元町6丁目20番-1

0466-31-1510 (08:00~21:00)



ポップアップストア開催期間

9/26(火)~ 10/25(水)(8:00~21:00)

※最終日10月25日は20:00までとなります。







ブランドおよびメディアに関するお問い合わせは下記にご連絡ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

リバレイティッドブランズジャパン

marketingjapan@liberatedbrands.com



ディーラーに関するお問い合わせは下記にご連絡ください。

ハードグッズに関するお問い合わせはこちら

www.kiyomo.jp



アパレルに関するお問い合わせはこちら

www.captainfin.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/03-16:16)