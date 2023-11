[Loop Now Technologies Inc.]

回遊率・滞在時間のさらなる向上を目指し、Fireworkが提供する動画ソリューションにおける抜群の利便性を評価



統合型動画ソリューション「Firework(ファイヤーワーク)」を提供するLoop Now Technologies 株式会社(本社:東京都品川区、Country Manager 瀧澤 優作、以下Firework)は、クロスプラス株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長 山本 大寛、以下クロスプラス)が運営するECサイト「クロスプラスオンラインストア」で動画プラットフォームを導入した結果、豊富な動画がCX(顧客体験)の向上に結びついている成果を公表しました。







クロスプラスでは、これまでにもライブコマースを実施していましたが、コストの最適化やショート動画の積極的な活用を図るため、2023年4月に統合型動画プラットフォームであるFireworkの採用を決定しました。動画の撮影、編集、配信などの動画制作に至るまでのユーザビリティの高さに加え、配信後すぐに成果が検証可能な管理画面の優れたUXデザインによる利便性、さらには1to1接客機能などの高い拡張性を評価したものです。



本導入から6カ月ながらも成果はすでに現れています。従来よりも少ない労力で動画配信が可能になりました。これにより以前より多くの動画を投稿した結果、1カ月あたりの動画再生数は約3万7,000回を記録しました。ウエブサイト上にノーコードで動画を設置可能な利点を活かし、商品の詳細ページなどに着用感や生地感などが画面越しでも分かるような約15秒のショート動画を配置。ECサイトのCX向上に努め、動画を視聴したお客様のCVR(コンバージョン率)は全体平均と比較しおよそ6倍に達するなどの著しい成果を挙げました。今後は得られた視聴データから、お客様のインサイトを分析しての商品開発や販売戦略への活用が期待されています。



さらに、名古屋モード学園との産学連携プロジェクトにもFireworkが活用されています。ECサイト上のブランドページで使用する動画制作は同学園の学生が担当しています。学生がスマートフォンで撮影した動画を「Creation Cloud(旧Fireworkスタジオ)」を利用してクラウド上で編集し、データサイズを気にせずそのまま入稿が可能なことや、専用ソフトを準備する必要がなく、さらに動画編集とECサイトへのアップロードが別々なため、必ずクロスプラス担当者側で最終確認が出来ることが、同プロジェクトの関係者からはFireworkを使用するメリットとして挙げられています。



クロスプラスはアパレル卸売事業を祖業とし、設立70年の老舗レディースアパレルメーカーです。自社ECサイトの「クロスプラスオンライン」を運営し、N.O.R.C(ノーク)やJUNKO SHIMADA(ジュンコシマダ)、ATSURO TAYAMA(アツロウ タヤマ)などのレディースファッションを中心におよそ20の自社ブランドを手掛けています。近年では女性向け衣料品の領域だけに留まらず、パステルマスクや男性用のキープガードといったライフスタイルの領域にも進出するなど、『夢と喜びをあふれるファッション』を提供し、豊かな社会創造を目指すことを企業理念として体現しています。



本事例についての詳細は、以下リンク先のインタビュー記事でも紹介されています。

事例URL: https://jp.firework.com/case-study/20231106



「クロスプラスオンライン」については、以下リンク先からご参照ください。

https://www.crossplus.jp/



■ Firework(Loop Now Technologies, Inc.)について

Firework(ファイヤーワーク)は、Loop Now Technologies, Inc.が提供する統合型動画ソリューションです。縦型ショート動画やライブ配信、動画編集機能、広告商品開発支援、コンテンツ制作支援を含めた包括的なソリューションを提供します。自社ウェブサイトやアプリ、店舗を含めた様々な顧客接点への縦型動画のノーコード実装や、他社ツールやデータ基盤との簡単な連携を通じて、動画による顧客体験の向上とデータ活用による収益改善に繋がるDXの実現を支援します。

Firework(Loop Now Technologies, Inc.)は、シリーズBまでに累計2.35億ドル(約300億円)超の資金調達を行い、グローバルで320人が開発とサービス提供に携わっています。世界37カ国・24時間体制による圧倒的スピードの開発力を武器に、各国でサービスを展開中です。2023年8月現在、世界で1,000以上のブランドや小売業者、メディア企業がFireworkを導入しています。



<日本本社>

社名:Loop Now Technologies株式会社



所在地:東京都品川区東五反田2-5-9 島津山PREX 7F



Country Manager : 瀧澤優作



URL:https://jp.firework.com



お問い合わせ先:jp_info@fireworkhq.com







