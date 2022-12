[楯の川酒造株式会社]

~GINZA SIX 2F三原テラスにて12月25日まで開催~



楯の川酒造株式会社(本社:山形県酒田市、代表取締役:佐藤淳平、以下「楯の川酒造」)のグループ会社であり姉妹蔵の奥羽自慢株式会社(本社:山形県鶴岡市、代表取締役:佐藤淳平、以下「奥羽自慢」)が、GINZA SIX クリスマスプロモーションとして期間限定で展開されるポップアップバー「Bar MIHARA」に奥羽自慢のワインブランド「HOCCA」が12月13日~25日の期間限定で出展いたします。













GINZA SIX2F三原テラスにて開催されるイベント「Bar MIHARA」にHOCCAが出店







GINZA SIX 2F三原テラスにて開催中のクリスマスイベント「Bar MIHARA」にて、奥羽自慢のワインブランド・HOCCAが会期後半の期間限定で出店いたします。「Bar MIHARA」はお酒が楽しめるイベントとして、軽井沢発のクラフトビール、KOKAGE BEER(ビール)も出店しており、アルコール度数が高めのバーレイワインなど個性豊かで高品質なオリジナルのクラフトビールの提供を予定しております。



奥羽自慢「HOCCA」では、人気のテーブルワイン「HOCCA Table Blanc」「HOCCA Table Rouge」のほか、昨今販売を開始した単一品種のワイン3種類「HOCCA Chardonnay 2021」「HOCCA Pinot Gris 2021」「HOCCA Zweigelt 2021」もご提供いたします。



・GINZA SIX Xmas「Bar MIHARA」:https://ginza6.tokyo/gsix2022/christmas_event







イルミネーションの間にほっと一息「ホットシードル」と、山形ならではのおつまみが味わえます







更に、今回のイベントでは、寒い時期にぴったりのホットシードルをご用意いたします。ご提供予定のホットシードルは、山形県産のりんごを使用した「HOCCA Cidre」にスパイスを加え、寒い冬空でもポカポカ体を温めていただけると嬉しいと思い開発したホットアルコールです。

また、アルコール飲料のご提供だけでなく、本イベントにおいては一部フードメニューも展開いたします。山形県鶴岡市にある奥羽自慢ならではのおつまみをご用意いたしました。



馬肉サラミ、紅花チーズ、りんごのドライフルーツなど、山形県の素材を使ったおつまみプレートに加えて、通常はオンライン販売限定である、果実酒によく合うパウンドケーキを特別にご用意し皆様のお越しをお待ちいたしております。







実施概要



【正式名称】 Bar MIHARA (GINZA SIX Xmas 2022内)

【奥羽自慢・HOCCA 出店期間】 2022年12月13日(火)~12月25日(日)

【時 間】 平日 15:00~21:00、土日祝日 12:00~21:00 ※L.O. 20:30

【場 所】 GINZA SIX 2F 三原テラス

〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目10-1

https://ginza6.tokyo/access

※アルコール類の販売に関しましては、20歳以上の大人のみが対象です。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、出店内容に変更が生じる可能性があります。





■奥羽自慢株式会社 会社概要

会社名:奥羽自慢株式会社 所在地:山形県鶴岡市上山添字神明前123番地

代表者:佐藤淳平 創業:1724年(享保9年)

公式HP:https://oujiman.com/

公式オンラインショップ:https://hocca.stores.jp/

事業内容:酒類等製造販売(日本酒「吾有事」「奥羽自慢」、ワイン・リキュール「HOCCA」)



■楯の川酒造株式会社 会社概要

会社名:楯の川酒造株式会社 所在地:山形県酒田市山楯字清水田27番地

代表者:佐藤淳平(六代目蔵元) 創業:天保三年(1832年)

公式HP:https://tatenokawa.com/ja/sake/

公式オンラインショップ:https://shop.tatenokawa.com/

公式Twitter:@tatenokawa 公式Instagram:@tatenokawa_sake 公式LINE:楯の川酒造

事業内容:酒類等製造販売(日本酒「楯野川」、焼酎・リキュール「子宝」、リキュール「ホームランまっこり」)



