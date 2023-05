[株式会社STONE.B]

2023 DREAM CONCERT(ドリームコンサート) in 韓国



2023年5月27日(土)に韓国・釜山で開催される「第29回ドリームコンサート」をライブ配信プラットフォーム「mahocast」で生配信する。







「ドリームコンサート」は1995年初開催以後、2022年まで一年も欠かさず続いてきた大韓民国最長寿K-POPコンサートである。現在まで約155万人の国内外での観客が訪れ、604組チームのK-POP歌手が舞台に上がった。



今年開催される「第29回ドリームコンサート」でも今をときめく人気歌手が一堂に会し、各ステージはもちろん普段なかなかお目にかかることができないスペシャルステージも演出されるため、K-POPファンにはたまらない夢の超豪華イベントとなっている。



■MC

・JOJUNGSIK (チョ・ジョシク)

・Yubin(OH MY GIRL) (ユビン)



■出演者

・KIM JAE HWAN (キム・ジェファン)

・DREAMCATCHER (ドリームキャッチャー)

・EVERGLOW (エバーグロー)

・NMIXX (エンミックス)

・OH MY GIRL (オーマイガール)

・ONEUS (ワンアス)

・ITZY (イッチ)

・JO1 (ジェイオーワン)

・TEMPEST (テンペスト)

・BTOB (ビートゥービー)

・Golden Child (ゴールデン・チャイルド)

・DRIPPIN (ドリッピン)

・TAN (ティーエーエヌ)

・BB GIRLS (ブブゴル)

・Kim Taewoo (キム・テウ)

・NINE.i (ナインアイ)

・JUST B (ジャストビー)

・MIRAE (ミレ、未来少年)

・Lapillus (ラピルス)



※主催側の都合、出演者の事情により、変更となる場合があります。



《 配信内容 》



●放送日|2023.05.27(土)

●放送開始時間

ーレッドカーペット:16:20~17:30

※当日の会場状況により時間が前後する場合がございます。

ー本公演:18:00~21:00(予定)



●視聴期間:2023年5月27日16:20~6月10日23:59



★★視聴ポイント!!! ★

1.レッドカーペットから本公演までアーティストの多様なパフォーマンスを楽しむことが出来ます!

2.公演終了後、出演アーティストのバックステージコメントを視聴可能!(mahocast限定)



配信チケット購入や当日の視聴方法などに関する詳細は下記URLよりご確認ください。

https://www.mahocast.com/at/live/1621/9835



【mahocastについて】



日韓を中心として、世界にエンタテインメントを配信する、音楽に特化したアーティストとファンを繋ぐライブオンライン放送局。配信プラットフォームの提供だけではなく、コンテンツの企画や制作にも力を入れており、国際展開を目指すアーティストから高い満足度を得ている。



サービスHP:mahocast https://www.mahocast.com/



■企業情報



社 名:株式会社 STONE.B

代表者:代表取締役 チョユンサン

所在地:〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-12 VORT東新宿501

企業HP:http://stoneb.jp/

本件に関するお問合せ : mahocastサイト内[CONTACT]のお問い合わせフォーム

https://www.mahocast.com/ct/contact



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/23-16:16)