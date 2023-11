[FENNEL]

株式会社Fennel(所在地 : 東京都渋谷区、代表取締役会長 : 遠藤 将也、以下 FENNEL)が運営するプロeスポーツチーム「FENNEL」は、AndGAMER株式会社が展開する日本発のカスタムコントローラー製作・販売ブランド「Void Gaming」と、FENNEL Apex Legends部門とのスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。







本契約の背景





「Void Gaming」は、多くのApex Legendsプレイヤーをサポートしてきた、日本発のカスタムコントローラー製作・販売ブランドです。これまでに公式大会への協賛などを通じて、eスポーツの振興とゲームプレイヤーのニーズに応え続けてきました。

そしてこの度、FENNEL Apex Legends部門の再設立に伴い、共に新しい歴史を築いていくパートナーとしてご賛同いただき、本契約を締結いたしました。



スポンサー契約の概要





今回の契約締結により、下記内容を展開いたします。

・Apex Legends部門へのスポンサード



FENNEL Apex Legends部門紹介







2020年に設立。2021年に行われた北アジア秋季大会、及び冬季大会で共に優勝を果たしています。公式大会での優勝回数8回、ALGS 世界大会に2度出場するなど、国内トップクラスの実力を誇る。2023年11月、Apex部門の設立初期メンバー3名が約2年半ぶりに再集結。3度目の世界大会出場を目指します。

メンバー: Pinotr選手、mo-mon選手、Curihara選手



AndGAMER株式会社 代表取締役 上森 翼 様からのコメント





この度、日本を代表するプロeスポーツチームである、FENNEL様とスポンサーシップ契約ができたこと、大変光栄に思います。Void Gamingは、日本初の本格的カスタムコントローラー製作メーカーとして、常に多くのゲームプレイヤーをサポートして参りました。私たちのコントローラーが、プレイヤーたちにとっての新しいゲーム体験を提供する一助となり、APEXの舞台での更なる活躍を引き出せることを心より願っております。



以前より、ALGS等の大会への協賛を通じて、eスポーツの振興とゲームプレイヤーのニーズに応え続けてきましたが、今回のFENNEL様との締結は、その想いをさらに深化させ、共に新しい歴史を築いていく一歩と位置づけております。今後もAndGAMER株式会社は「Void Gaming」をはじめとした様々なブランドを通じて、日本のeスポーツの発展をサポートし、新たなゲーム体験を広めることを目指してまいります。



株式会社Fennel 代表取締役会長 遠藤 将也からのコメント





この度、Void Gaming様とのスポンサー契約を締結することができましたことに深く感謝申し上げますとともに、多くの幅広いユーザーから愛されているVoid Gaming様にサポートしていただけることを大変誇らしく思います。

再始動したApex Legends部門を中心とした様々な活動を通して「Void Gaming」の魅力を発信し、共にeスポーツ業界の発展への貢献、並びにゲーミングカルチャーの形成に取り組んでまいります。



Void Gaming について





Void Gamingは、日本発のカスタムコントローラー製作・販売ブランドです。PS5、PS4、PC、Xbox Series X/S向けにカスタムコントローラーを提供し、ユーザーの皆様がより強く、よりアスリートのようなパフォーマンスを発揮できるようサポートしています。現在、プロゲーマーから一般のゲームプレイヤーまで、多くの幅広いユーザーに愛用されています。その品質と信頼性、カスタマイズの豊富さが、多くのゲーマーに選ばれる理由となっています。



Void Gamingの製品は、公式ウェブサイト( https://voidgaming.jp/ ) でご覧いただけます。

新しいゲーム体験を求めるすべてのプレイヤーに、Void Gamingのカスタムコントローラーをお試しいただきたいと思います。



公式ストア:https://voidgaming.jp/

Twitter:https://twitter.com/VoidGamingJP/

Instagram:https://www.instagram.com/voidgamingjp/

LINE:https://lin.ee/xlQbt2x



AndGAMER株式会社について





AndGAMER株式会社は、2022年3月に設立され、キャッチコピー「日本に、もっとゲーマーを。」のもと、日本のeスポーツの発展を目指す新進気鋭のeスポーツ関連企業です。

現在は、日本初のカスタムコントローラーを製作した「Void Gaming」ブランド、エイムにフォーカスした製品が登場予定の「AIM1」ブランドを展開しています。

さらに、「Apex Legends Global Series」に協賛を行うなど、eスポーツの振興にも力を入れています。



FENNELについて







2019年に設立、日本最大規模のゲーミングベースを横浜に構える、プロeスポーツチームです。現在、10部門 約70名の選手・ストリーマーが所属。VALORANT部門やApex Legends部門を始め、数々の国内・国際大会で優勝、VALORANT女子部門は世界ベスト8入りを果たしています。



「eスポーツに熱狂を。」をミッションに掲げるFENNELは、先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開。主催するeスポーツ大会「FFL」は毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催し、最大同時接続者数は12万人を記録、アパレル事業はDIESELとコラボレーションを実施、TEAM合計のSNS総フォロワー数は460万人、YouTube総再生回数は4億回を超えるなど、今最も勢いのあるeスポーツチームという評価をいただいています。



部門:荒野行動、Apex Legends、VALORANT、VALORANT女子(FENNEL HOTELAVA)、第五人格、League of Legends、League of Legends: Wild Rift、Honor of King、大乱闘スマッシュブラザーズ、Streamer



会社概要





会社名 : 株式会社Fennel

代表取締役会長:遠藤 将也

代表取締役社長:堀田マキシム アレクサンダー

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日 : 2019年10月

ホームページ :https://fennel-esports.com

公式 Twitter :https://twitter.com/FENNEL_official

公式 YouTube :https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw

公式オンラインショップ:https://fennel-store.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/06-19:46)