清掃機器の最大手メーカー、ドイツ・ケルヒャー社の日本法人、ケルヒャー ジャパン株式会社 (本社:神奈川県横浜市港北区、代表取締役社長:マーク・ヴァン・インゲルゲム)は、2023年3月30日(木)~4月10日(月)の12日間、春の新生活・お引越しに最適なケルヒャー製品を対象とした「春の大感謝ウイークセール」を開催します。









新生活をスタートされる方へ:スプリング・クリーニングのススメ

日本では年末大掃除という習慣がありますが、ケルヒャーの本社があるドイツを含む欧米では、暖かくなってきた春に大掃除をする「スプリング・クリーニング」が一般的です。冬の間に溜まったストーブなどの暖房器具の汚れを掃除する春に大掃除することが習慣化しています。新生活がスタートするこの季節に、ケルヒャーの清掃機器を使って、スプリング・クリーニングを実践してみてはいかがでしょうか?

春の大感謝ウイークセールでは、スプリング・クリーニングがスマートに楽しくできる清掃機器を対象に、最大50%OFFのセールを公式オンラインショップおよび楽天市場店で行っています。ぜひこの機会をお見逃しなく。

ケルヒャー ジャパンは今後とも、みなさまの快適な清掃をサポートいたします。







セール対象製品

家庭用高圧洗浄機

K 2 バッテリーセット、K 3 サイレント プラス、K 5 サイレント ホーム (アウトレット品)、K 2 クラシック+フォームノズル+7.5M延長ホース(ねじ式) 、K 2 クラシックプラス+フォームノズル+7.5M延長ホース(ねじ式) 、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K 2サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、OC 3 + 給水ホース+ウォッシュブラシ









家庭用スチームクリーナー

SC 4 EasyFix プレミアム、SC Upright+イージーフィックス用使い捨てクロス15枚入り











家庭用ガーデンツール

回転ウォータージェット WBS 3、ヘッジトリマー HGE 18-50 バッテリーセット、雑草刈機 WRE 18-55 バッテリーセット、スイーパー S 4











家庭用セット品

窓用バキュームクリーナー WV 1 プラス LR+スチームクリーナー SC MINI









家庭用アクセサリー

ウルトラフォームクリーナー 5L+ホイルクリーナープレミアム、3 in 1カーシャンプー 1L(2個購入で1個無料)、ユニバーサルクリーナー 1L(2個購入で1個無料)











業務用製品

床洗浄機 BR 30/1 C BP+バッテリーパワープラス18/30+急速充電器バッテリーパワープラス 18/60、カーペットリンスクリーナー Puzzi 8/1 C





セール概要









一般のお客様からのお問い合わせ先

ケルヒャー ジャパン株式会社

お客様専用ダイヤル:0120-60-3140

https://www.kaercher.com/jp/service/support/products_inquiry.html



