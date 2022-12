[株式会社XENOZ]

WELCOME OUR HIDEOUT!!



川崎を本拠地に活動するeスポーツチーム「SCARZ」運営元の株式会社XENOZ(本社:神奈川県川崎市、代表取締役:友利 洋一)は、12月10日(土)にeスポーツ施設「SCARZ HIDEOUT」の入場無料デーを開催いたします。









SCARZとファンの隠れ家(HIDEOUT)を意味するSCARZ HIDEOUTは、プロeスポーツ選手が活用するハイスペックな機材を活用してeスポーツをプレイできる本格派施設です。



地域やファンの方にeスポーツをプレイ頂けるほか、ファンイベントの開催・配信スタジオ・スポンサー企業様のプロモーション動画等の撮影スタジオとして活用しています。







入場無料デー概要





この度、オープンを記念し、通常時は1時間あたり500円の入場料が必要な「PLAY ZONE」の無料開放をいたします。



さらに、Twitterに施設の写真をアップロード頂いた方には「SCARZオリジナルクッキー」または「SCARZ HIDEOUTオリジナルクッキー」を無料で1つプレゼントするキャンペーンも開催いたします。



入場無料デー概要

・開催日時:12月10日(土) 11:00-18:30 ※最終入場は、17:30まで

・無料時間:おひとり様1時間半まで

・ご予約:https://airrsv.net/szhideout/calendar

※事前予約をおすすめしております。

・キャンペーン:Twitterに@SZ_HIDEOUTをタグ付けして施設の写真をアップロード頂いた方には「SCARZオリジナルクッキー」または「SCARZ HIDEOUTオリジナルクッキー」を無料で1つプレゼント







注意点

・施設では、キーボードをマウスをご用意しております。コントローラー、パッドの利用をご希望される方は、PC接続対応機種をお持ち込みください。







SCARZ HIDEOUT 施設概要









SCARZ HIDEOUT施設概要

・施設名称:SCARZ HIDEOUT(スカーズ ハイドアウト)

・業態: eスポーツプレイ施設 / esports配信スタジオ

・所在地: 川崎市川崎区駅前本町 21-12 2F

・HP: https://szhideout.com/

・Twitter: https://twitter.com/SZ_HIDEOUT



料金プラン(通常営業日)

・プレイゾーン:500円(税込み)/60分

・プレイゾーン3時間プラン:1300円(税込み)/3時間

・プレイゾーン4時間プラン:1500円(税込み)/4時間

・フリーゾーン:350円(税込み)/60分 ※12月末まで無料

※新規会員登録料100円がかかります。







営業時間

・12月:月曜日、水曜日、木曜日、金曜日の14:00 ~ 19:00

※年末年始の休業日や、営業日詳細、予約方法については公式HPとTwitterをご確認ください。



機材提供スポンサー様

・ゲーミングPC:GALLERIA様

・キーボード・マウス・ヘッドセット:CORSAIR様

・ゲーミングモニター:LG Electronics Japan(LG UltraGear)様

・ゲーミングチェア:DXRacer様

・ゲーミングルーター:ネットギアジャパン(Nighthawk)様







運営会社概要



会社名 :株式会社XENOZ

チーム名 :SCARZ(スカーズ)

設立 :2016年4月25日

本社所在地:神奈川県川崎市川崎区駅前本町15-5 十五番館ビル 701

代表者 :友利 洋一

事業内容 :

2012年に発足、2015年にプロフェッショナルeスポーツチームとして法人化。国内有数の大型チームとして12部門を有し、国内・海外の大会で多くの実績を残す。『KEEP IT REAL』というスローガンを掲げ、SCARZと関わる全ての人が本物で在り続けるために、正真正銘のプロフェッショナルとして活動し、夢を追い続けることができる道を共に創っていくことを目指している。人気FPS「Apex Legends」では競技シーンとして最も大きな大会『Apex Legends Global Series Championship 2021 – EMEA』をSCARZヨーロッパチームが優勝する大躍進。

《HP》https://www.scarz.net/

《Twitter》https://twitter.com/SCARZ5

《Instagram》https://www.instagram.com/scarz_jp/

《お問い合わせ》https://www.scarz.net/contact



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/08-18:16)