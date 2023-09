[株式会社エーキューブ]

株式会社エーキューブ(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:野坂透)が運営するブライダルアイテムショップfitau(フィタウ)はこの度、「【ウェルカムサイン付】ウェルカムボード」を2023年9月15日に発売いたします。





ウェルカムボードとスタンドがセットになった豪華アイテムを販売開始







結婚式で必ず用意するアイテムの一つが “ウェルカムボード”。

自分たちでDIYなどをしてウェルカムボードを用意し、式場で借りられるイーゼルに飾っている方がほとんど。



結婚式も年々多様化し、お洒落な結婚式が増えてきました。

せっかくの結婚式、友人にセンス良いね!と言われたい花嫁も多いのではないでしょうか。

トレンドに敏感な花嫁にぴったりなウェルカムボードを、今回10デザインリリースいたします。

セットになっているウェルカムスタンドは、ブラックのフレームで、飾るだけでウェルカムスペース自体を一気にモダンな雰囲気にしてくれます。



組み立ても簡単で、置くだけでOK◎

オシャレに自信はないけどウェルカムスペースを素敵にしたいと思っている花嫁にもおすすめです。



商品概要









《商品名》

【ウェルカムスタンド付】ウェルカムボード



《セット内容》

●アクリルウェルカムボード

サイズ:約A2サイズ

●ウェルカムスタンド

サイズ:W580mm×D300mm×H110mm

●ウェルカムボード取り付け用リボン





選べるウェルカムボード!アクリルかタペストリータイプの2種







ウェルカムボードは【アクリルタイプ】と【タペストリータイプ】の2種類から選択が可能。

アクリルタイプは、アクリルならではの透け感や立体感が、スタイリッシュな雰囲気にしてくれます。

タペストリータイプは、キャンバス生地のためアットホームでカジュアルな印象に。

よりお二人の結婚式のイメージに合うタイプをお選びいただけます。





オプションで人気のテールリードも!







オプションで購入できるテールリードは高さが約75cmとあり、一緒に飾ることでよりウェルカムスペースを華やかにしてくます。

《販売価格》¥1,980(税込)

※花瓶はセットに含まれません。





Design A





挙式日とお二人の名前をシンプルにレイアウトしたデザイン。

シンプルながら綺麗めなデザインなので、どんな雰囲気にもマッチします。





◆アクリルタイプ



《商品名》

【ウェルカムスタンド付】ウェルカムボード アクリル A



《販売価格》

¥19,250(税込)



《商品ページ》

https://fitau.jp/item/0404045.html









◆タペストリータイプ



《商品名》

【ウェルカムスタンド付】ウェルカムボード タペストリー A



《販売価格》

¥18,150(税込)



《商品ページ》

https://fitau.jp/item/0404050.html





Design B





挙式日をメインに、大胆にレイアウトしたデザイン。

海外風のデザインで、一気に垢抜けた印象にしてくれます。





◆アクリルタイプ



《商品名》

【ウェルカムスタンド付】ウェルカムボード アクリル B



《販売価格》

¥19,250(税込)



《商品ページ》

https://fitau.jp/item/0404046.html









◆タペストリータイプ



《商品名》

【ウェルカムスタンド付】ウェルカムボード タペストリー B



《販売価格》

¥18,150(税込)



《商品ページ》

https://fitau.jp/item/0404051.html





Design C





リングをはめているシーンがロマンティックなイラスト。

手書きのイラストなので、甘過ぎずカジュアルな雰囲気に。





◆アクリルタイプ



《商品名》

【ウェルカムスタンド付】ウェルカムボード アクリル C



《販売価格》

¥19,250(税込)



《商品ページ》

https://fitau.jp/item/0404047.html









◆タペストリータイプ



《商品名》

【ウェルカムスタンド付】ウェルカムボード タペストリー C



《販売価格》

¥18,150(税込)



《商品ページ》

https://fitau.jp/item/0404052.html





Design D





トレンドのフォントをウェデイングらしくレイアウト。

上品×トレンドをうまく掛け合わせたデザインです。





◆アクリルタイプ



《商品名》

【ウェルカムスタンド付】ウェルカムボード アクリル D



《販売価格》

¥19,250(税込)



《商品ページ》

https://fitau.jp/item/0404048.html









◆タペストリータイプ



《商品名》

【ウェルカムスタンド付】ウェルカムボード タペストリー D



《販売価格》

¥18,150(税込)



《商品ページ》

https://fitau.jp/item/0404053.html





Design E





お写真が入れられるタイプのウェルカムボード。

前撮りのお写真など、お二人の思い出のお写真をお入れすることができます。





◆アクリルタイプ



《商品名》

【ウェルカムスタンド付】ウェルカムボード アクリル E



《販売価格》

¥20,350(税込)



《商品ページ》

https://fitau.jp/item/0404049.html









◆タペストリータイプ



《商品名》

【ウェルカムスタンド付】ウェルカムボード タペストリー E



《販売価格》

¥19,250(税込)



《商品ページ》

https://fitau.jp/item/0404054.html









fitauについて







■fitau(フィタウ)

公式サイト:https://fitau.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/fitau_official/

Twitter:https://twitter.com/fitau_official



■会社概要

商号:株式会社エーキューブ

代表者:野坂 透

所在地::〒206-0025 東京都多摩市永山6-22-5

事業内容:ブライダル関連商品の企画・製造、アニバーサリー関連商品の企画・製造、インターネットおよび店舗での販売



