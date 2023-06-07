［株式会社ＹＫプランニング］

～事務所の効果的な業務改革を「会計」と「自動化」で実現～





株式会社ＹＫプランニング（本社：山口県防府市、代表取締役：岡本 辰徳、以下ＹＫプランニング）は、RPAテクノロジーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：大角 暢之、以下RPAテクノロジーズ）と共同で、会計事務所・税理士事務所向けに「事務所の効果的な業務改革を会計と自動化で実現！経営支援クラウド「bixid」、RPAツール「BizRobo!」紹介セミナー」を2023年6月20日（火）14時より開催いたします。







◇詳細・申し込みページ

https://lp.rpa-technologies.com/230620_webinar.html







本セミナーについて



「会計データの可視化やレポート作成にかけるコストを削減したい」「顧客への提案の質を上げたい」と考えている会計事務所や税理士事務所は多いのではないでしょうか。



本セミナーでは、事務所の効果的な業務改革を「会計」と「自動化」から実現するための方法を、おすすめのツールと合わせてご紹介します。



月次決算・経営管理を簡単にする経営支援クラウド「bixid」を提供するＹＫプランニング、2,500社以上が導入するRPAツール「BizRobo!」を提供するRPAテクノロジーズが登壇します。





セミナー内容



・YKプランニング 営業部 部長 兼重 悟

・経営支援クラウド「bixid」について

・経営支援クラウド「bixid」導入事例のご紹介

・「BizRobo!」と「bixid」の連携について



・RPAテクノロジーズ 営業本部 小山 拓也

・RPAツール「BizRobo!」について

・RPAツール「BizRobo!」導入事例のご紹介



・質疑応答





こんな方におすすめ



・工数をかけることなく高い質の提案を安定的に行いたい方

・業務自動化を実現し、生産性を向上させたい方

・顧問先にサービスを提供し、クロスセルで顧客単価を向上させたい方





セミナー概要



・開催日：2023年6月20日（火）

・時 間：14:00～15:00

・参加費：無料

・視聴方法：Zoomでのオンラインセミナー



◇詳細・申し込みページ

https://lp.rpa-technologies.com/230620_webinar.html





RPAテクノロジーズ株式会社



・会社名 ：RPAテクノロジーズ株式会社 （https://rpa-technologies.com/）

・本社所在地：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー8F

・設立 ：2013年7月

クライアント企業の新規事業に対する投資及びコンサルティングサービスを手掛ける

オープンアソシエイツ株式会社（現:RPAホールディングス株式会社、コード番号6572

東証プライム）より、会社分割により100%子会社として設立

・代表者 ：代表取締役 執行役員社長 大角 暢之

・事業内容 ：RPA、AIを活用した情報処理サービス業 、コンサルタント業務

BizRobo!を活用した新規事業開発・推進





株式会社ＹＫプランニング



・会社名 ：株式会社ＹＫプランニング

・代表者 ：代表取締役社長 岡本辰徳

・設立日 ： 1986年1月6日

・所在地 ：山口県防府市佐波1丁目13番1号

・URL : https://www.yk-planning.com/



ＹＫプランニングは「独りぼっち経営者を0に」というミッションのもと、全国の税理土・会計事務所と共に中小企業に伴走し、中小企業の「今」と「未来」を創造する経営支援プラットフォームを実現します。全ての中小企業経営者に会社経営をオモシロく、チームや社員が強くなれるサービスを提供し続けます。





bixid（ビサイド）



https://bixid.net/index.html

株式会社ＹＫプランニングが企画・開発・販売・サポートする経営支援クラウドです。多種多様な会計ソフトのデータに対応し、会計データの自動チェック機能から月次の経営状況の把握・現状分析や経営計画の作成など多彩なコンテンツを提供しています。

また、企業や会計事務所だけでなくコンサルタント、金融機関等とデータを共有する機能も備えており、無料でご利用を開始していただけるようになっています。インターネットブラウザやスマホ・タブレットなどマルチデバイス対応をしています。





企業プレスリリース詳細へ （2023/06/07-10:16）