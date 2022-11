[株式会社ジョンブル]

HOUSTON(ヒューストン)と、JOHNBULLのアップサイクルプロジェクト rebear by Johnbull(リベア バイ ジョンブル)の協業による新しいプロダクトがお披露目











HOUSTON with JOHNBULL EXCLUSIVE COLLABORATION

今年で創立50周年を迎える、ミリタリー商品を得意とするブランドHOUSTON(ヒューストン)と、JOHNBULLのアップサイクルプロジェクト rebear by Johnbull(リベア バイ ジョンブル)の協業による新しいプロダクトがお披露目になります。



JOHNBULLの高い技術を活かし、HOUSTONの代表的な3型の M-51フィッシュテールパーカ、N-1デッキジャケットとデッキパンツに拘りの加工を施して新しい商品に生まれ変わらせています。





HOUSTON with rebear by Johnbull コラボレーションアイテムの販売は、UNION各店舗とUNION ONLINE SHOP https://union-onlineshop.com/ 限定となります。





M-51フィッシュテールパーカ 11月17日(木)販売スタート

デッキパンツ 11月17日(木)販売スタート

N-1 デッキジャケット 12月15日(木)販売スタート







【M-51 FISHTAIL PARKA】





●M-51 FISHTAIL PARKA ¥35,200 (tax in) 11月17日(木) 販売スタート

デザイン的にも優れたミリタリーの代表的なアイテムの一つ、米軍が防寒衣類として使用していたフィッシュテールパーカに、rebear by Johnbull が得意とする複雑な染め加工を施しました。カモフラージュをイメージし、ベージュボディの上からオリーブ、ブラウンの色でエッジの効いたムラ染めをしています。









【DECK PANTS】









【N-1 DECK JACKET】







●DECK PANTS ¥37,400 (tax in) 11月17日(木) 販売スタート



●N-1 DECK JACKET ¥52,800 (tax in) 12月15日(木) 販売スタート

U.S NAVYの兵士たちに支給されていた、ヘビーピケを使用した耐久性に優れたデッキジャケットとパンツ。

リアルなユーズド加工に加え、リペア箇所には JOHNBULLが得意とするデニムを使用し、ペンキやほつれなど、着古した味わい深い加工が随所に施しました。





HOUSTON(ヒューストン)

日本で初めてオリジナルのフライトジャケットを製作した「ユニオントレーディング」が手掛ける、ミリタリーを得意とするブランド。品質とコストパフォーマンスの高さに定評があり、 古き良き物は残しつつ、時代に合わせたサイジングやデザインでアレンジした商品や、自社工場で生産した日本製商品を展開する老舗ブランド。

<公式ブランドサイト>

https://www.union-trd.com/

<公式オンラインサイト>

https://union-onlineshop.com/

<公式インスタグラム>

@houston_official_ https://www.instagram.com/houston_official_/





JOHNBULL(ジョンブル)

株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。

自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。

現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行います。

<公式ブランドサイト>

https://johnbull.co.jp/

<公式オンラインサイト>

https://www.privatelabo.jp/

<公式インスタグラム>

@johnbull_private_labo https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/?hl=ja



