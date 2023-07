[IR Robotics]

本気でIPOを実現したい企業のための会員制コミュニティ「Next IPO Club」から24社目の上場企業が誕生しました。



株式会社IR Robotics(本社:東京都千代田区、代表取締役 金 成柱、HP:http://ir-robotics.co.jp/)が運営する、本気でIPOを実現したい企業のための会員制コミュニティ「Next IPO Club」から24社目の上場企業が誕生したことをお知らせいたします。







Next IPO Clubから新規上場企業が誕生しました





本日2023年7月5日に、本気でIPOを実現したい企業のための会員制コミュニティ「Next IPO Club」(以下、「当会」)から新たに新規上場企業が誕生し、2017年7月の発足以来、会員企業から24社目の新規上場が実現しました。



当会のメインコンテンツは毎月開催する上場企業経営者を講師としたIPOセミナーで、実際に上場を果たした経営者からIPO準備中の経験談を毎月聞きます。

彼らから、振り返ってみて思う「後悔をしていること」「これをやっておいて良かった!と思うこと」、そして「もう一度上場準備をするなら何をどうするか」等、実際の経験をもとにお話し頂いています。



これからもコミュニティの運営を通して、上場を目指す会員企業様をサポートしてまいります。



◆Next IPO Club卒業生◆24社目◆

社名:株式会社ブリーチ

HP:https://bleach.co.jp/

代表者:大平 啓介

市場:東証グロース

証券コード:9162

上場日:2023/7/5

本店所在地:東京都目黒区

設立:2010/4/28

事業内容:レベニューシェア型のインターネットマーケティング

業種別分類:サービス業



Next IPO Clubから上場を果たした企業一覧(1~23社目)





【2018年】

1社目)

株式会社マネジメントソリューションズ

代表取締役社長兼CEO 高橋 信也

2018年7月23日 東証マザーズへ上場(証券コード:7033)



【2019年】

2社目)

株式会社識学

代表取締役社長 安藤 広大

2019年2月22日 東証マザーズへ上場(証券コード:7049)



3社目)

株式会社ピアズ

代表取締役社長 桑野 隆司

2019年6月20日 東証マザーズへ上場(証券コード:7066)



4社目)

ブランディングテクノロジー株式会社

代表取締役社長 木村 裕紀

2019年6月21日 東証マザーズへ上場(証券コード:7067)



5社目)

リビン・テクノロジーズ株式会社

代表取締役社長 川合 大無

2019年6月28日 東証マザーズへ上場(証券コード:4445)



【2020年】

6社目)

株式会社ダイレクトマーケティングミックス

代表取締役 小林 祐樹

2020年10月5日 東証一部へ上場(証券コード:7354)



7社目)

株式会社ジオコード

代表取締役 原口 大輔

2020年11月26日 東証JASDAQへ上場(証券コード:7357)



【2021年】

8社目)

株式会社Enjin

代表取締役社長 本田 幸大

2021年6月18日 東証マザーズへ上場(証券コード:7370)



9社目)

株式会社アイドマ・ホールディングス

代表取締役 三浦 陽平

2021年6月23日 東証マザーズへ上場(証券コード:7373)



10社目)

株式会社アシロ

代表取締役社長 中山 博登

2021年7月20日 東証マザーズ上場(証券コード:7378)





11社目)

株式会社フューチャーリンクネットワーク

代表取締役 石井 丈晴

2021年8月20日 東証マザーズ上場(証券コード:9241)



12社目)

ジェイフロンティア株式会社

代表取締役 中村 篤弘

2021年8月27日 東証マザーズ上場(証券コード:2934)



13社目)

株式会社ラストワンマイル

代表取締役社長 清水 望

2021年11月24日 東証マザーズ上場(証券コード:9252)



14社目)

株式会社ブロードエンタープライズ

代表取締役社長 中西 良祐

2021年12月16日 東証マザーズ上場(証券コード:4415)



15社目)

株式会社CS-C

代表取締役社長 椙原 健

2021年12月24日 東証マザーズ上場(証券コード:9258)



16社目)

株式会社セキュア

代表取締役社長 谷口 辰成

2021年12月27日 東証マザーズ上場(証券コード:4264)



【2022年】

17社目)

株式会社サンウェルズ

代表取締役 苗代 亮達

2022年6月27日 東証グロース上場(証券コード:9229)



18社目)

株式会社AViC

代表取締役 市原 創吾

2022年6月30日 東証グロース上場(証券コード:9554)



19社目)

株式会社FCE Holdings

代表取締役 石川 淳悦

2022年10月27日 東証スタンダード上場(証券コード:9564)



20社目)

monoAI technology株式会社

代表取締役社長 本城 嘉太郎

2022年12月20日 東証グロース上場(証券コード:5240)



21社目)

株式会社エージェント・インシュアランス・グループ

代表取締役社長 一戸 敏

2022年12月22日 名証メイン上場(証券コード:5836)



22社目)

ビズメイツ株式会社

代表取締役社長 鈴木 伸明

2023年3月30日 東証グロース上場(証券コード:9345)



23社目)

株式会社プロディライト

代表取締役社長 小南 秀光

2023年6月28日 東証グロース上場(証券コード:5580)



Next IPO Clubとは





2017年7月に発足した「Next IPO Club」は、本気でIPOを実現したい企業のための会員制コミュニティです。



IPOは1社1社ケースが違います。IPO準備段階における“必要な有益情報”を正しく回流させることで、事前に起こりうるトラフブルを回避し、健全に、会員企業が良いIPOを実現することを目指しています。



メインコンテンツは毎月開催している、IPOを実現された上場企業経営者を講師に招いた会員限定のセミナーです。上場における「後悔をしていること」「やっておいて良かったと思うこと」など、失敗談も成功談も含めながら実際の経験をもとにお話し頂いています。



詳しくはこちら→https://next-ipo-club.jp/



■Next IPO Clubのミッション■

<ミッション1>

会員企業であるIPO準備中企業のリテラシー向上の一助となる



<ミッション2>

会員企業であるIPO準備中企業と市場関係者との“情報格差”を是正する



<ミッション3>

会員企業であるIPO準備中企業の健全なIPO実現に伴走する



■メインサービス■

1)実例ビジネスグロース講座(毎月第2水曜日/16:30~)

2)実例IPO講座(毎月第3木曜日/16:30~)



■対象企業属性■

<本会員>

監査法人との契約が決まっている企業様

<インキュベーション会員>

監査法人・証券会社との契約はまだ行っていないが「IPOについて情報収集したい」という企業様



Next IPO Club運営会社





社名:株式会社IR Robotics

代表:金 成柱

本社:東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork 日テレ四谷ビル 2F

事業内容:「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、上場企業を対象としたIR DX事業、上場企業/上場準備中企業を対象としたエデュケーション事業、ハイクラス人材と上場企業/上場準備企業をマッチングするCxO人材紹介事業を展開

会社HP: https://ir-robotics.co.jp/

Next IPO Club HP:https://next-ipo-club.jp/



