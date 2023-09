[株式会社100]

株式会社100(ハンドレッド)は、2023年9月26日(火)12時から「RevOps(レベニューオペレーション)とは?

マーケ商談創出の可視化、収益拡大、事業成長促進、営業生産性向上を実現する新しいアプローチ」をテーマにオンラインセミナーを開催いたします。







RevOps(レベニューオペレーション)というアプローチをご存知ですか?



RevOpsとは、営業、マーケティング、カスタマーサービスといった異なる部門のオペレーションを部署を横断して一元化し、企業の収益を最大化するための戦略的アプローチです。部門間の障壁を取り払い、一貫した顧客体験を実現するとともに、ビジネスの成長を加速します。



RevOpsは、企業の収益を増加させるために米国を中心に注目を集めています。実際にRevOpsを組織に取り入れている企業は、未導入の企業と比較して3倍早く収益を増加させたという調査結果もあります。日本企業での導入は、まだ進んでいませんが、今後顧客体験の向上を目指す企業ではスタンダードとなるでしょう。



本ウェビナーでは、RevOpsをいち早く社内に導入し組織運営をしている、株式会社100(ハンドレッド)がRevOpsの概要、導入するメリット、具体的な導入方法、事例などわかりやすく解説いたします。



セミナー概要







タイトル:RevOpsとは?マーケ商談創出の可視化、収益拡大、事業成長促進、営業生産性向上を実現する新しいアプローチ

開催日時:2023年9月26日(火)12:00 ~ 13:00

開催場所:オンライン(Zoom)

参加費:無料

申し込みページ:https://event.100inc.co.jp/20230926_revops



セミナーアジェンダ





RevOps(レベニューオペレーション)とは?

RevOpsの考え方と発展背景

RevOpsを構成する組織

RevOpsに必要な要素

RevOpsの導入時期

RevOpsの事例

RevOpsを支えるツール



登壇者について







遠藤 祐太朗(えんどう ゆうたろう)

株式会社100 取締役 COO / RevOps本部長



RevOpsコンサルタントとして、HubSpotの思想に基づいたマーケティング、セールス、CS組織の戦略・プロセス設計および実行支援まで一気通貫で担当している。お客様のビジネス成長を前提とした+αのコンサルティングを得意とする。グローバル企業や海外市場へのビジネス支援も担当する。





■株式会社100(ハンドレッド)について

株式会社100は、「半歩先をてらす」をミッションに、HubSpotを活用したRevOps(レベニューオペレーション)のソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業のビジネス成長をリードしています。



HubSpot の 5つのHub(Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub 、Operations Hub、CMS Hub)のすべてに精通し、顧客の課題やニーズに応じて、マーケティング・セールスの全体戦略やKPI設計、SalesforceとHubSpotのデータ連携・移行、HubSpotと外部サービスとのAPI連携開発、Webサイト制作、オリジナルHubSpot連携アプリケーションの提供など、さまざまなサービスを担当者目線で丁寧にご支援いたします。



2018年に創業し、2019年6月より、HubSpotの専門家・エキスパート集団として活動を開始。2020年に、日本企業で唯一の「Rookie of the Year(APAC)」を受賞。2022年、HubSpot国内トップパートナーとして「HubSpot Best Partner in Japan」を2年連続で受賞。「ITreview Grid Award 2023 Summer」において、HubSpot構築パートナーとして、5部門で最高位「Leader」を受賞。2023年7月、日本で初となるHubSpot Onboarding Accreditation を取得、同年8月、アジア初のHubSpot Elite Partnerに認定。Japan HUG(国内のHubSpotユーザーグループ)の運営事務局も手掛けています。



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100(ハンドレッド)

担当:若本



