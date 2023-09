[株式会社 J HARMONY]





ドラマ ‘模範タクシー’、’模範タクシー2’や、

Netflixオリジナルシリーズ‘ムーブ・トゥ・ヘブン:私は遺品整理士です’にて、

俳優活動だけでなく多方面で大活躍中のイ・ジェフンの初の日本単独ファンミーティングの開催が決定しました。





また、現在日本でリメイクされ、Netflix TOPランキング内に入り話題を集めている

映画「シグナル」の原作主人公を務め、日本のファンの心を虜にした

俳優のイ・ジェフンが日本初の単独ファンミーティングでどんな姿を披露してくれるのか目が離せません!



また、参加者全員参加の「お見送り会」の開催も行います!

皆さまぜひご参加ください♪





公演概要







2023 LEE JE HOON FANMEETING IN TOKYO [Weekend With JEHOON]



【日程】

<東京> イイノホール

2023年11月12日 (日)

1.開場13:00/開演14:00

2.開場17:00/開演18:00

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。



【料金】¥13,200(税込)

※未就学児入場不可

※別途プレイガイド手数料がかかります。



【お問合せ】

2023 LEE JE HOON FANMEETING IN TOKYO [Weekend With JEHOON] 公演事務局

(月~金 10時~17時)

fc-jimukyoku@jharmony.co.jp





チケット情報



【ぴあプレリザーブ先行(抽選)】

受付期間:2023/9/27(水)18:00~10/16(月)23:59



【一般販売(先着)】

受付期間:2023/10/24(火)18:00~11/10(金)23:59



【販売プレイガイド】

チケットぴあ: https://w.pia.jp/t/leejehoon-fanmeeting/





公式SNS

J HARMONY OFFICIAL TWITTER

https://twitter.com/jharmony_JP



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/27-20:46)