[株式会社gumi]





株式会社gumi(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:川本 寛之)は、当社のスタジオ「Studio FgG(以下FgG)」が開発をし、事業パートナーとして株式会社アニプレックス(東京都千代田区、代表取締役:岩上敦宏)が参画した、2023年夏リリース予定のスマートフォン向け本格シミュレーションRPG『アスタータタリクス(アスタタ)』において、7月5日(水)24:30~25:00にTOKYO MXで放送した特別番組【アスタータタリクス特番~本格SRPGの魅力を解剖~】にて、豪華アーティストによる楽曲紹介ティザーPVを4本発表いたしました。



【アスタータタリクス特番(アーカイブ版)】

https://youtu.be/9rUb6XjAFBU



番組で紹介されたゲームの魅力とともに、物語を彩る素晴らしい楽曲を初公開の映像にてご紹介いたします。



――――――――――――――

アスタタの物語を彩る楽曲

――――――――――――――



武器(運命)を選べ。切り拓く剣は恋人(愛)か、友(絆)か、家族(宿命)かー

アスタタの世界観は「アーサー王伝説」を題材とした王道ファンタジーです。世界を救う使命を託された“継承者”である主人公は、現代と中世を行き来し、人間の記憶を喰らう怪異「バルバロイ」との戦いを繰り広げていきます。



また、物語のメインとなる中世では学園生活を通じて展開していき、仲間たちとの交友・青春・恋愛・葛藤など“ジュブナイル”としての要素がふんだんに含まれております。



その壮大な冒険の幕開けを告げる“オープニングテーマ”、そして物語の魅力を引き立たせる“劇中歌”をご紹介いたします。



“オープニングテーマ”を飾るのは「Eve」

新世代のカリスマシンガーソングライター「Eve」による、アスタタのために書き下ろされたキラーチューン



■オープニングテーマ『冒険録』/Eve





■「Eve」コメント

「アスタータタリクス」という壮大な世界観と物語から紡がれていきこの楽曲が生まれてきました。

冒険と共にどうか最後まで、よろしくお願いします。



■「Eve(イブ)」プロフィール





2枚の自主制作アルバムを経て、2016 年に全国流通盤「OFFICIAL NUMBER」をリリース。2017年12月13日発売のインディーズアルバム「文化」は初の全自作曲のみで制作され、収録曲「ドラマツルギー」は1.5億回再生を突破。YouTube 登録者数は455万人を上回る。2019 年2 月6 日リリース「おとぎ」、2020 年2 月12 日リリース「Smile」はオリコンアルバムチャート2 位を獲得した。2020 年12 月23 日リリースの「廻廻奇譚/ 蒼のワルツ」はオリコンデイリーランキング1 位を獲得し、アルバム収録曲「廻廻奇譚」はストリーミングは全世界5.5億回、MVは3億回再生を突破し、2021年にSpotifyの海外で最も再生された日本の楽曲の1位となった。2022年3月にリリースされた「廻人」はオリコンアルバムデイリーチャート3位を獲得し、翌月から開催された自身最大規模のホールツアー「Eve Live Tour 2022 廻人」では観客動員数25,000人を動員。同年8月には、初となる日本武道館 追加公演を開催し2daysとも即完。国内のみならず海外からも大きな注目を集めるアーティスト。





“劇中歌”「ryo (supercell) feat. Hiro (MY FIRST STORY)」

supercellの「ryo」が MY FIRST STORYの「Hiro」をフィーチャリングした楽曲



■劇中歌『運命と Struggle』/ryo (supercell) feat. Hiro (MY FIRST STORY)







■劇中歌『I promise you』/ryo (supercell) feat. Hiro (MY FIRST STORY)





■「ryo (supercell)」プロフィール





アーティスト活動の際の名義は「supercell」。その他作曲家、プロデューサー、ミックス、マスタリングエンジニア、ディレクションなどを一人で担当し音楽を作り上げる。ファーストアルバム「supercell」は第24 回日本ゴールドディスク大賞にて「ザ・ベスト5 ニュー・アーティスト」受賞。楽曲「君の知らない物語」はトリプルプラチナ(75万DL以上)を達成する。また中国でもゴールドディスクを受賞し、早くからアジア圏での注目を浴びる。またプロデューサーとして2011年フジテレビ、ノイタミナ発のアニメ作品から飛び出したバーチャルアーティスト、「EGOIST」を総合プロデュース。最新のモーションキャプチャーシステムを駆使したライブで、日本のみならずアジアでのツアーを敢行し累計10万人を動員。ryoの活動歴は15年目に突入。ソニーミュージックが主催するMECRE×Monogatary.comとのコラボレーションなど、これからの活動にも要注目。





■「Hiro (MY FIRST STORY)」プロフィール





2011年夏、東京渋谷でMY FIRST STORY結成。2012年4月に1st FULL AL「MY FIRST STORY」でデビュー以降、確かな楽曲、ライブパフォーマンスが話題を呼び、全国の大型フェス出演や海外アーティストとの共演も数多く務め、着実に実力を付けた。そこから数々のライブ・大型フェスで活躍し、2021年1月20日にカバーアルバム『Sing;est』をリリースし、ユニバーサルミュージックからメジャーソロデビューを果たす。そして、確かなトーク力から数々のメディア・TV番組に多数出演し、2022年9月20日に自身のYouTubeチャンネル「森ちゃんねる」を開設し、100万回再生の動画も誕生した。バンド・ソロでライブ、そして多数のTV番組にてお茶の間を沸かすHiroの活躍は、留まることを知らないだろう。





――――――――――――――――――――――

アスタタ最大の魅力

「分岐」するストーリーは「完結」まで実装!

全てを物語るエンディングは必見!

――――――――――――――――――――――



もしも世界を救うために「最愛の女性」「最高の親友」「かけがえのない家族」の

誰かを犠牲にしなければならないとしたらー。



アスタタでは、スマートフォンゲーム史上“最大級”のドラマティックなストーリーを導入。プレイヤーの皆さまの「選択」によってストーリーが「分岐」いたします。また、本作最大の特徴として“ゲームのリリース時からエンディングまで実装”されており、ストーリーが「完結」するため、最後はエンドロールが流れます。



エンドロールで流れる楽曲は、アスタタを最後までお楽しみいただいた方への“スペシャル・ソング”。プレイヤーの皆さまの魂を揺さぶる、特別な“エンディングテーマ”をご紹介いたします。



壮大な物語を締めくくる“エンディングテーマ”は「稲葉浩志」

日本のロックシーンに圧倒的な知名度と支持を得ている「稲葉浩志」が

“初めて”スマートフォンゲームに書き下ろした至極のバラード



■エンディングテーマ『我が魂の羅針』/稲葉浩志





■「稲葉浩志」コメント

身を捩らせるような壮大な夢を見終わった後に感じる、

体に残った熱、胸を疼かせる寂寥の感、

そんなものを込めてこのアスタータタリクスのエンディングテーマを作らせていただきました。

物語の終わりにプレイヤーそれぞれの想いを包み込めればと思います。



■「稲葉浩志」プロフィール



1988年、B'zでデビュー。ボーカルおよび作詞を担当。

1997年、全作詞・作曲・編曲を手掛けたソロとしての1stアルバム「マグマ」を発表。多彩なサウンドと、よりパーソナルな一面を投影した歌詞、圧倒的かつ繊細なボーカルで、ミュージシャン・稲葉浩志のアイデンティティーを確立。2004年からは、ソロ・プロジェクトにおいて稲葉自身が大切にしている言葉 “en” を冠したソロツアーも継続的に開催。

B’zがデビュー35周年を迎える2023年、日本を代表するシンガーであり、誰もが口ずさめる数多くのフレーズを生み出してきた『作詞家・稲葉浩志』に焦点をあてた、初の著書にして初の作品集「シアン」を発売。



■アスタータタリクス公式サイトARTIST特設ページ

https://at.fg-games.co.jp/artist/



錚々たる豪華アーティストにご参加いただいたアスタタでは、現在各ストアにて事前登録を受け付け中です。

今夏リリースを予定しておりますので、皆さまぜひご登録をお願いいたします。



【App Store事前登録(iOS版)】

https://apps.apple.com/jp/app/1629557558



【Google Play Store 事前登録(Android版)】

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gu3.astr





■ゲーム概要



Studio FgGが贈る、2023年夏にリリース予定の新作シミュレーションRPG。アーサー王伝説を題材としたハイファンタジーを舞台に、ハイクオリティな3Dグラフィックで表現された広大な世界を駆け回ります。また、スマートフォンゲーム史上“最大級”のドラマティックなストーリーは、リリース時から“すべてのルートのエンディング”まで実装。プレイヤーの選択により物語が“分岐”し、それぞれ異なる結末を迎えます。







■会社概要:株式会社gumi

gumiは、「Wow the World! すべての人々に感動を」をMissionに掲げ、モバイルオンラインゲーム事業とブロックチェーン等事業の二つの事業を展開しています。モバイルオンラインゲーム事業ではオリジナルタイトルの開発とともに、他社IPタイトルの開発も行っています。ブロックチェーン等事業では、ブロックチェーンゲーム等のコンテンツ開発、海外を中心としたファンド投資、有力チェーンのノード運営に注力するとともに、XR領域における投資も行っております。









※本プレスリリースの情報は、配信日現在のものです。

予告無く内容が変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※本サイトに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。

※本情報の掲載及び画像掲載の際は、コピーライト「(C)︎FgG, ANX」の表記をお願いいたします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/06-12:46)