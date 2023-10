[株式会社羽田未来総合研究所]

日本空港ビルデング株式会社のグループ会社である株式会社羽田未来総合研究所(東京都大田区、代表取締役社長執行役員 大西 洋、以下未来総研)は、2023年11月17日(金)から11月18日(土)の2日間、HANEDAEXPO内にてカンファレンスを開催いたします。当EXPOでは、ブロックチェーン、ロボティクス、生成AI、XRなどの先進技術を活用したサービス・事業を展開している企業の展示、カンファレンス、ピッチ、一般の方が先進技術体験に触れられる体験コンテンツ、事業者の方のみならず、一般の方に向けても情報を発信し、幅広い企業と繋がる機会を提供いたします。今回はカンファレンス登壇者の顔ぶれをピックアップしてご紹介!先進技術分野のエキスパート約50名が登壇予定です。

※当EXPOは、11月16日(木)にグランドオープンを迎える、日本初のスマートエアポートシティ「HANEDA INNOVATION CITY(R)」において、11月17日(金)から19日(日)に開催されるグランドオープン記念イベント「Grand Opening Event∅」の一環となります。









HANEDA EXPOカンファレンス タイムスケジュール







全体概要:





・名称:HANEDA EXPO~The gateway to the world through Diverse Technologies~

・会期:2023年11月17日(金)~19日(日)

・メイン会場:HANEDA INNOVATION CITY(R)「コングレスクエア羽田」

・パーティー会場:羽田空港第1ターミナル6階「ギャラクシーホール」

・時間:10:00~18:00

・プログラム:展示、カンファレンス、ピッチ、体験型コンテンツ、HANEDA NIGHT





展示、カンファレンス等最新の情報はこちらから:

HANEDA EXPO全体概要詳細はこちらから:



2.NEW! ピッチ:

・「きらぼしピッチ」オープンイノベーションシリーズ(協力:株式会社きらぼし銀行)

スタートアップ支援を目的にきらぼし銀行が毎月開催しているピッチイベント。

今回は「WEB3.0」をテーマとして開催。VC等 とのマッチング、新たなアイデア・ビ

ジネスの創出を目指します。

・こども未来ピッチ~あなたが描く未来の空港は?想像の世界で実現させよう~(協力:JP GAMES株式会社)

「こども未来ピッチ」では全国の小中学生を対象として未来の空港のアイデアを募集します。子ども達の柔軟な発想を先進技術に掛け合わせることで、よりテクノロジーを身近に感じていただけることを目指します。



3.NEW! みらいのアソビバ:

・新・アソビバ。VR空間で気球に乗って世界の名所を巡る空の旅や、トロッコで恐竜ワールドを駆け抜け、水しぶきや急降下の迫力体験、AR技術で体を動かしてクイズや対戦ゲームを楽しめる等子どもから大人まで楽しめる体験コンテンツが登場!



4.HANEDA NIGHT:

完全招待制のビジネス交流パーティー。



参画企業:





<協賛>

ゴールド協賛:Ava Labs, Inc、株式会社野村総合研究所

シルバー協賛:伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、株式会社ICMG、Panasonic Connect株式会社、SAS Institute Japan 株式会社、SUSHI TOP MARKETING株式会社、株式会社電通

協 賛:大田区



<出展>

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ、株式会社PBADAO、株式会社アイボー、キリフダ、株式会社bajji、株式会社バカン、エボラニ株式会社、Settle Mint、株式会社ハシラス、株式会社エム・ディ・シー、GEOMETRON合同会社、LINE NEXT Inc.、HERITAGE DATABANK



<特別協力>

羽田みらい開発株式会社(鹿島建設株式会社、大和ハウス工業株式会社、京浜急行電鉄株式会社、空港施設株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東京モノレール株式会社、野村不動産パートナーズ株式会社、富士フイルム株式会社)、株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ、株式会社きらぼし銀行、JP GAMES株式会社、日本航空株式会社



<協力企業/団体>

金融庁、株式会社セブン銀行、SBIホールディングス株式会社、コインチェック株式会社、Startale Labs、Astar Network、AGI Creative Labo、SBI金融経済研究所株式会社、MZ Web3 fund、Decima Fund、エッグフォワード株式会社、PIVOT株式会社、Ms.Engineer株式会社、株式会社プレイシンク、森・濱田松本法律事務所、株式会社finoject、周南公立大学、株式会社クエストリー、株式会社WAVE3、Wellstech株式会社、SUPERYARD株式会社、株式会社HIKKY、株式会社JERA、RXDAO(一般社団法人地方WEB3連携協会)、有馬温泉観光協会、株式会社あるやうむ、株式会社ルーラ、一般社団法人 Hiroshima Web3 協会、SOKO LIFE TECHNOLOGY株式会社、

一般財団法人日ノ本文化財団 、株式会社Psychic VR Lab 、一般社団法人Work Design Lab、株式会社EbuAction、株式会社シャベル 、東京大学生産技術研究所



<後援>

一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会、一般社団法人日本暗号資産取引業協会、一般社団法人Metaverse Japan、大田区商店街連合会、株式会社毎日新聞社



<メディアパートナー>

株式会社CoinPost、あたらしい経済(株式会社幻冬舎)、COINTELEGRAPH JAPAN



<運営協力>

日本空港ビルデング株式会社



<主催>

株式会社羽田未来総合研究所



株式会社羽田未来総合研究所:





羽田空港の旅客ターミナルの建設、管理・運営を担う日本空港ビルデング株式会社のグループ会社です。

羽田を軸に、人や地方をつなぎ、新たなビジネスやブランディング等の価値を創出する「地方創生」・「観光開発」事業や、日本発のアート・文化の発信を行っていく「アート&カルチャー」事業、羽田発のビジネスイノベーションや人材開発を目的とする「コンサルティング」事業・「情報戦略」事業などに挑戦し、新たなビジネス・価値、未来を創造していきます。

https://www.haneda-the-future.com/



これまでの羽田未来総合研究所の情報戦略の取り組み:





1)NFT ってなんだ!?~アニメで知る NFT の世界~:2022年7月29日(金)~31日(日)

https://www.haneda-the-future.com/project/nft_world2/

2)HANEDA WEB3.0 EXPO 2023 ~The bridge to the world through the Blockchain~:2023年2月10日(金)・11日(土)

https://www.haneda-the-future.com/project/haneda-web3-0-expo-2023-0210-0211/

3)HANEDA発テクノロジーの祭典 HANEDA EXPOを11月に開催

~ブロックチェーン、ロボティクス、生成AI、XRなどの先進技術の展示・ビジネスマッチング~

https://www.haneda-the-future.com/project/hanedaexpo/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/17-13:46)