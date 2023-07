[株式会社grabss]

~NMB48、STU48他出演者が多数出演~



「miniちかっぱ祭ver.5.0 in OSAKA」が2023年8月12日 (土)・13日 (日) にCCO クリエイティブセンター大阪(大阪府大阪市住之江区北加賀屋4丁目1-55)にて開催されます。チケットはイベントプラットフォーム「TIGET」にて独占販売中です。







2023年8月12日(土)・13日(日)にCCO クリエイティブセンター大阪にて、全国のアイドルが福岡に集うライブイベント『miniちかっぱ祭ver.5.0 in OSAKA』が開催されます。



福岡を中心に開催されてきたminiちかっぱ祭が、今年の8月に大阪で開催!NMB48、STU48など人気アイドルが多数出演する『miniちかっぱ祭ver.5.0 in OSAKA』の入場チケットは現在TIGETにて独占発売中です。



■「miniちかっぱ祭ver.5.0 in OSAKA」

●開催概要

開催日 : 2023年8月12日(土)・13日 (日)

ライブ会場 : CCO クリエイティブセンター大阪

時間 : 開場10:30/開演 11:30

公式ページ : https://info6970450.wixsite.com/my-site/mini-ver-5-0



●会場アクセス

大阪府大阪市住之江区北加賀屋4丁目1-55

大阪市営地下鉄 四つ橋線 北加賀屋駅 4番出口より徒歩10分



●チケット情報

チケット料金 :

VIP入場チケット 12,000円 (税込)

一般入場チケット 6,000円 (税込)



※当日1ドリンク600円別途必要



▼8月12日(土)

TIGET販売ページ:https://tiget.net/events/256526



▼8月13日(日)

TIGET販売ページ:https://tiget.net/events/256528



※詳しくは別途公式のタイムテーブルをお待ちください。



●出演者

▼8月12日(土)・13日(日) (53組)

I’LL、THE ENCORE、Yes Happy!、ukka、AIMIA、おちゃメンタル☆パーティー、棘-おどろ、お願い!!フルハウス、カイジューバイミー、caprice、カラフルスクリーム、KRD8、こんぱす。Compass、SITRA.、Symdolick、新章 大阪☆春夏秋冬、#SSSG、シンセカイヒーロー、スパンコールグッドタイムズ、スプスラッシュ、昼夜逆転、ディノゾール、NEO BREAK、ネテルダイヤ、HAO-CHii-RAiRAi、husky、Bunny La Crew、パピマシェ、PinkySpice、FaM、ブルーなままで、BABY-CRAYON~1361~、Bety、僕等のスイッチ、BOCCHI。、MyDearDarlin’、まねきケチャ、MeeL、ミケネコガールズ、ミライスカート⁺ 、Milk Shake(ミルクセーキ)、めいてん、meluQ、youmenosay、LOVE CCiNO、♮リアスクライブ、ЯiM:MiR、LYNXLINK、LINKL PLANET、ルナリウム、ROOM 0205、鷲山 加奈、特別出演:ちぃたん☆



▼8月12日(土) (13組)

IDOLATER、雨模様のソラリス、STU48、かげつ、君に、胸キュン。、CANDY TUNE、くぴぽ、新生★大阪24区ガールズ、JamsCollection、SPRISE、NiL、蜜兎、松山あおい



▼8月13日(日) (13組)

NMB48、GREAT MONKEYS、サクヤコノハナ、sui sui、すーぱーぷーばぁー!!、ぜろから☆すた→と、W.ダブルヴィー、手羽先センセーション、脳内パステル、HelloYouth、feeINEO、Flood Lyrics、ミラクルファンファーレ



■「TIGET (チゲット)」について

TIGETは、大手芸能プロダクション、プロモーター、制作会社、会場・施設からインディーズまで15,000組を超える主催者と20万件以上のイベントに導入されるイベントプラットフォームです。電子チケット発券に加えて、ファンマーケティング機能、顔認証チケット機能、定価リセール機能など豊富な機能を利用できるチケット販売、イベントに最適化されたマーチャンダイズ販売、世界に発信できるライブ配信といった各種サービスをご利用いただけます。ファンが増える次世代プレイガイドとしてイベント業界のDXと収益拡大に貢献しています。



サービス紹介資料 : https://bit.ly/3MQb8ME



【サービス概要】

名称: TIGET (チゲット)

開始日: 2013年11月10日

URL: https://tiget.net



【会社概要】

社名: 株式会社grabss(グラブス)

所在地: 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-23 サンタワーズB棟6F

代表者: 代表取締役 下平 誠一郎

設立: 2012年10月1日

URL: https://www.grabss.co.jp



