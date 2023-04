[Black Card I 株式会社]

ウイスキー樽熟成のクラフトビール「The BARREL by LUXURY CARD」誕生 ~「捨てない瓶」をテーマに新進気鋭の油画アーティストを起用、花瓶としても再利用できるラベル~





Mastercard(R)最上位ブランド「World Elite™ Mastercard(R)」を採用、日本初の縦型金属カードを発行するLUXURY CARD(本社:ワイオミング州ジャクソン、代表取締役社長:林 ハミルトン、以下ラグジュアリーカード)は、日本で初めてゼロ・ウェイストを宣言する徳島県上勝町の取り組みに共感し、上勝町のブルワリーRISE & WIN Brewing Co.とコラボレーション、ウイスキー樽で熟成したクラフトビール「The BARREL by LUXURY CARD」を作りました。4月11日(火)から会員先行販売、4月21(金)より一般販売を予定しています。



「The BARREL by LUXURY CARD」は、日頃からExperience Moreをモットーとするラグジュアリーカードがお届けする、クラフトビールの概念を越えた新感覚のラグジュアリービール。ワインやウィスキーのようにじっくりと味わっていただきたい、冷やしても常温でも美味しい逸品です。

麦芽を贅沢に使用し、江井ヶ嶋蒸留所のウイスキー「あかし」の樽で熟成した、ハイアルコール(アルコール度数16.0%)のベルギースタイルエールは、濃厚なモルトの味わいと、スパイシーかつフルーティーな香り、樽由来のカラメルやバニラのようなリッチな個性を持ち合わせ、ビールでもウィスキーでもない新ジャンルの味わいです。今回は2ヶ月熟成と13ヶ月熟成の2種類をご用意。2ヶ月熟成のまだ若いキリリとした味わいと、13ヶ月熟成の角が取れてスムースかつタンニンのほろ苦さや深みを増した円熟した風味の違いをお楽しみいただけます。



さらに、国立美術館優待などアートの体験に注力するラグジュアリーカードならではのスペシャル企画として、同じくゼロ・ウェイストの取り組みに共感した新進気鋭の油画アーティスト・荻野夕奈氏とコラボレーション。「捨てない瓶」をテーマに、インテリアや花瓶として置くだけでも美しいラベルに仕上げました。





■クラフトビール「The BARREL by LUXURY CARD」について

ラグジュアリーカードは今の時代を牽引する多くのアクティブミレニアルズから支持を得ており、その層を中心にSDGs、環境問題、社会貢献等への関心が年々高まっています。当社では会員向けにSDGsに貢献できる特典開発や、会員専用アプリ機能の拡充によるペーパーレス化など、クレジットカード業界ではユニークでサステナブルな取組みを推進しております。今回の徳島県上勝町RISE & WIN Brewing Co.とのコラボレーションは、サステナブルなライフスタイルを楽しみながら体現していただきたいという想いの一致から実現しました。



また、ボトルの売上の10%が、日本で初めてゼロ・ウェイスト宣言をし、その活動に取り組んできた「徳島県上勝町」に寄付され、ゼロ・ウェイスト活動の維持と継続に向けた取り組みに活用されます。

ラグジュアリーカードは、今後も会員とともに持続可能な社会の実現に向けて、あらゆる取り組みを推進してまいります。



【商品概要】

麦芽をたっぷり贅沢に使用したハイアルコールのベルギースタイルエールで、キャラメルやキャンディ、ダークレーズンのような濃厚なモルトの味わいと、ベルジャンイーストが醸したスパイシーかつフルーティーな香りが特徴です。これを、江井ヶ嶋蒸留所のウイスキー「あかし」の熟成樽で寝かせたことで、より深みのあるカラメルやバニラのような個性が加わりました。

2ヶ月熟成の原酒に近い風味やまだ若くシャープで鮮やかな味わいと、13ヶ月熟成の角が取れてスムースかつタンニンのほろ苦さや深みを増した円熟した風味の違いをお楽しみください。



チューリップ型のグラスは泡持ちが良く、広がる香りがとどまりやすい形状。香りの変化を楽しみながらゆったりお楽しみいただくのに最適です。サイズは少し小さめの296mlサイズで、THE BARREL以外にも、エールタイプなど香りを楽しむクラフトビール全般におすすめ。LUXURY CARDロゴ入りオリジナルグラスです。







商品名:

The BARREL BELGIAN QUADRUPLE by LUXURY CARD

2ヶ月熟成 750mlボトル+グラス2脚セット

13ヶ月熟成 750mlボトル+グラス2脚セット



価格:

2ヶ月熟成 750mlボトル+グラス2脚セット 一般価格:11,500円(税込み) LC会員価格:9,775円(税込み)

13ヶ月熟成 750mlボトル+グラス2脚セット 一般価格:14,000円(税込み) LC会員価格:11,900円(税込み)



料理とのペアリング:ジビエ料理、鴨のロースト、鹿や牛の煮込みやローストなど。

スタイル:ベルジャンストロングエール ( クアッドルペル / Quadruple)

使用バレル:江井ヶ嶋蒸留所(江井ヶ嶋酒造株式会社)/ あかし ウイスキーバレル

Age(熟成期間):2ヶ月・13ヶ月

ABV(アルコール度数):16.0%

IBU(苦味):27

SRM(色の濃さ):8.0

Malt:Pale Malt , Wheat Malt , Cara20 , Acid Malt

Hop:Nugget , Kent Goldings

Yeast:Imperial Yeast / Napoleon副原料:Candy Sugar , Flaked Oats ,(瓶内二次発酵用:グラニュー糖)



■「捨てない瓶」をテーマに、花瓶やインテリアとしても使用可能なラベルデザイン

ゼロ・ウェイストの観点とアートと繋がる体験を提供したいラグジュアリーカードの想いから、「捨てない瓶」をテーマに、新進気鋭の油画アーティスト・荻野夕奈氏とコラボレーションしインテリアや花瓶として置くだけでも美しいラベルに仕上げました。人と人が繋がるイメージをキャンバスに幾重にも重なる筆致で描いた絵画「Embrace」が、BARRELの2ヶ月熟成・13ヶ月熟成それぞれの深い味わいと重なるようにボトルを彩ります。





【荻野夕奈(Yuna Ogino)プロフィール】

アーティスト、画家。1982年東京生まれ。東京芸術大学大学院修了後、アーティスト活動を始め、国内外で絵画作品の展示を行っている。近年では2021年ニューヨーク(Mizuma&Kips)、2022年日本橋三越本店コンテンポラリーギャラリーで個展を開催。他、中国上海、シンガポール、アメリカロサンゼルスなどでグループ展やアートフェアに参加。また絵画制作以外にも、ライブペイント、ミューラルアートなど、幅広く活動を行っている。



■一般販売について

4月21日(金)より、以下KAMIKATZ ONLINE STORE にてどなた様でもご購入いただけます。

KAMIKATZU ONLINE STORE

https://shop.kamikatz.jp/f/new_arrivals_32



■RISE & WIN Brewing Co.について

日本で初めてゼロ・ウェイスト宣言を行った、徳島県上勝町に拠点を構えるブルワリー。RISE&WINが目指すのは、この町だから生まれるビールです。これまでもリデュース、リユース、リサイクルに取り組みながらビール造りを続けてきました。現在は醸造過程で生まれる副産物をたい肥化する取り組みを進めており、これを用いて麦畑を育て、ふたたびビールを生み出すことを目指しています。同時にレストランや宿泊施設を運営することで町の魅力、ゼロ・ウェイストを体現していただく場づくりにも力を入れています。





■ドネーション先である徳島県上勝町について

日本ではじめてゼロ・ウェイスト宣言を行った上勝町は、2003年よりごみの再利用・再資源化に力を入れ、現在では日本屈指のリサイクル率80%以上を実現するに至りました。「The BARREL by LUXURY CARD」のボトルの売上の10%は徳島県上勝町に寄付され、上勝町のゼロ・ウェイスト活動の維持と継続に向けた取り組みに活用されます。



■江井ヶ嶋酒造株式会社について

酒どころで有名な兵庫県西灘で、江戸時代から酒造りを続けており、明治時代に株式会社として発足してからも130年を超える歴史と伝統を持つ老舗。

現在では、日本酒「神鷹」をはじめ、焼酎・ワイン・ウイスキーの総合酒類メーカーであり、大正8年にウイスキー製造免許を取得して以来、日本のウイスキーの歴史と共に歩み続けている、筋金入りのジャパニーズウイスキー蒸留所でもある。

ウイスキー造りの古い歴史に培われた技術によって造り続けられてきたホワイトオーク「あかし」をはじめ、誠実に心を込めて造られた国産地ウイスキーは、多くの人に愛され、数々の賞を受賞している。





■ラグジュアリーカードについて





日本で初めてMastercard最上位ブランド「World Elite™Mastercard(R)」を採用、Mastercard(R) Black Diamond™をフラッグシップとして、世界80以上の特許を取得した日本初の縦型金属カードを発行するラグジュアリーカードは、2008年に米国の連続起業家スコット・ブラム氏が創業、プレミアムカード市場に参入以来、常識を超えるアイデアで、圧倒的な価値と究極のステータスを実現してきました。従来のクレジットカードでは飽き足りない、高い価値基準と審美眼を持つ経営者層に選ばれ続け、パーソナルにカスタマイズされた優待サービス、最高レベルのおもてなしが高い評価を得ています。特に若年経営者層の占める割合が高く、ラグジュアリーカードという一つの共通点から会員同士が繋がり、ビジネスにプライベートにネットワークを発展させるコミュニティの提供に注力しています。



公式HP

https://www.luxurycard.co.jp/



公式メディア

https://myluxurycard.co.jp/luxurycard-experience/



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/10-18:16)