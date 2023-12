[LOVE FM]

toconoma×LOVE FM 年末特番 TOCOBAN





LOVE FMでは、12月19日に、今年でバンド結成15周年を迎え、夏には念願の日比谷野音のワンマンライブを成し遂げたインストバンド・toconomaの4名をリモートゲストに迎え、1時間の年末特番をオンエアいたします。

メンバーそれぞれが仕事を持ち、「週末バンド」として活動し続け、15年。LOVE FMではそんな彼らを熱烈応援!その名も「TOCOBAN」。当日はバンドの歩みから日比谷野音のワンマンライブ等々・・・日頃聞けない内容まで、DJの佐藤ともやすが彼らに迫ります!

YouTubeでも同時生配信を行いますので、皆さんからの愛のあるメッセージ、お待ちしています!!







「toconoma×LOVE FM 年末特番 TOCOBAN」



■放送日:12月19日(火)夜8:00~9:00

■DJ:佐藤ともやす

■リモート出演:西川隆太郎(キーボード)、矢向怜(ベース)、清水郁哉(ドラムス)、石橋光太郎(ギター)

※YouTube配信ページは、YouTube「LOVE FM Official Channel」よりご確認ください。



特番放送記念に、toconomaからLOVE FMへステーションジングルが到着★

12/1 18:00~以降から、toconomaによるオリジナル・ステーションジングルがLOVE FMでオンエアされます。

特番の記念に制作された本ジングル、是非LOVE FMの放送でチェックしてみてください!



メンバーコメント:「新曲としてリリースする予定のデモ音源を、今回のジングル用にアレンジしてみました。ジングル作成自体は初めての試みだったんですが、尺に合わせて楽曲を調整したり、自分たちの声を録音したりと、今までにないチャレンジができたので面白かったです!いつリリースするかはお楽しみに~!」







インストバンドtoconoma の結成15周年イヤーに開催された日比谷野音公演の映像がDVDにて発売決定!

2023年8月に開催されたtoconoma結成以来15年にわたる夢の会場「日比谷野音」で開催されたYAON-NOMAのライブ映像を2枚組のDVDでリリースが決定!

今回、別で配信されているU-NEXTの映像とは異なる編集によるMCを含めた全編を収録。

レコードサイズ豪華12inch特別版には当日演奏した未配信曲以外のライブ音源がダウンロードできるQRコード付き。

YAONNOMA-DVD レコードジャケット豪華版

*LIVE音源ダウンロードQRコード付き

*ステッカー付き

販売価格:¥11,900

限定生産500枚





YAONNOMA-DVD 通常版

販売価格:¥5,500



販売受付開始 2023年11月2日15:00~

受注受付サイト

toconoma TCNM MERCH https://toconomamerch.stores.jp/



*12inch特別版は限定生産につき販売枚数終了時点で受付を終了いたします。

*配送は2024年1月中旬~下旬予定になります。



DISC1/DISC2

1. Second Lover

2. Jackie

3. Quest4

4. L.S.L

5. Orange Valley

6. Yellow Surf

7. the morning groly

8. Highwind

9. New song 1.

10. ALOE

11. Futurez

12. DeLorean

13. underwarp

14. New song 2.

15. vermelho do sol

16. relive

EN.Sofar





~LIVE INFORMATION~

toconoma TOCORICH



【ビルボードライブ大阪】(1日2回公演)

2024/1/6(土)

1stステージ 開場15:00 開演16:00 / 2ndステージ 開場18:00 開演19:00



【ビルボードライブ横浜】(1日2回公演)

2024/1/14(日)

1stステージ 開場15:00 開演16:00 / 2ndステージ 開場18:00 開演19:00





toconoma:プロフィール

2008年東京渋谷にて結成。

情熱的なダンスビートから生まれるグルーヴに、感情的なメロディー。歌は無くとも、それ以上に伝わる何かがそこにはあった。

紡がれた音はジャンルという壁を乗り越え、シーンの彼方を切り拓く。

2017年6月3rd Album“NEWTOWN”リリース後、FUJI ROCK2018(FIELD OF HEAVEN stage)に出演を果たし、10周年ワンマンツアーを東京TSUTAYA O-EAST(ソールドアウト)、香港を含む全4カ所で開催。アジア圏でもワンマンツアー開催/野外フェス出演など精力的に活動し、2020月7月8日に3年ぶりに4th Album “VISTA”をリリース!

2020年9月より全国6か所を延期等を乗り越えtoconoma JAPAN TOUR “VISTAS”としてツアーを実施、2021年5月に渋谷TSUTAYA O-EASTにてファイナルを開催。8月には初のドキュメンタリーDVD“VISTAS”をリリースし既に生産分は完売。2021年8月にはSPECIAL OTHERSを招いての自主企画「TOCOJAWS(トコジョーズ)2021」を恵比寿GARDEN HALLにて開催しチケットは即完売。2022年2度目のFUJI ROKC FESTIVAL (FIELD OF HEAVEN stage)にも出演を果たす。

2023年結成15周年を迎えワンマンツアー「TOCONOVA」、8月には自身初となる日比谷野音公演を成功させ、自分たちのペースを保ちながらゆっくり活動中。

https://toconoma.xii.jp/



