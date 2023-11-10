本日よりスタート！日本最大のシェアの祭典『シェアウィーク20…
［一般社団法人シェアリングエコノミー協会］
SHARE WEEK 2023 特設サイト：https://sharing-economy.jp/ja/shareweek/sw2023
一般社団法人シェアリングエコノミー協会（代表理事：上田祐司、石山アンジュ）は、2023年11月10日(金)～11月17日(金) の期間、『シェアウィーク2023 』を開催します。
オンラインでの「トークセッション」、虎ノ門ヒルズフォーラムで行う「ネットワーキングパーティ」、全国で展開する「体験型スタディツアー」など、様々なコンテンツをご用意。
本イベントを通して、企業・自治体・個人・NPO、参加される全ての方と共に、日本各地のアイデアやイノベーションを体感することで、“新たな行動やプロジェクトを生み出す1週間” を提供致します。
トークセッション ＠オンライン（無料）
マルチセクターのリーダー達と共に、これからの持続可能な社会・事業・地域をテーマに議論します。
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11月15日（水）12:30-19:00
【社会】Grand Design！ AI・デジタル時代の持続可能な共生社会
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12:30-13:00
Opening Talk
〇 石山アンジュ：一般社団法人シェアリングエコノミー協会 代表理事
〇 上田祐司：株式会社ガイアックス 代表執行役社長
13:00-13:50
共助資本主義
～セクターを越えた持続可能な共生社会のグランドデザイン～
〇 高島 宏平：オイシックス・ラ・大地株式会社 代表取締役社長 公益社団法人経済同友会 副代表幹事
◎ 石山アンジュ：一般社団法人シェアリングエコノミー協会 代表理事
14:00-14:50
WEB3・AIが塗り替える日本の新時代
～次世代テクノロジーによる社会変革の行方～
〇 渡辺創太：Astar Network ファウンダー Startale Labs CEO
〇 平井卓也：初代デジタル大臣 / 自民党デジタル社会推進本部長 衆議院議員
◎ 上田祐司：株式会社ガイアックス 代表執行役社長
15:00-15:50
SOCIAL IMPACT
～既成概念を覆す社会課題解決の新手法～
〇 工藤 七子：社会変革推進財団 常務理事
〇 青井 浩：株式会社丸井グループ 代表取締役社長 代表執行役員 CEO
◎ 佐別当 隆志：アドレス株式会社 代表取締役社長
16:00-16:50
AI時代の働き方の未来
～変わる組織・副業・プラットフォーム～
◎ 清水 俊宏 株式会社フジテレビジョン プロデューサー 部長職
〇 伊藤 文隆 アクシスコンサルティング株式会社 常務取締役
〇 和田 幸子 株式会社タスカジ 代表取締役
17:00-17:50
スポーツが牽引する新しい日本
～日本スポーツ界の躍進に学ぶ～
〇 金谷 元気：akippa株式会社 代表取締役社長CEO
〇 早川 周作：琉球アスティーダ スポーツクラブ株式会社 代表取締役会長
〇 矢野 燿大：株式会社NewWing / 阪神タイガース前監督
◎ 重松 大輔：株式会社スペースマーケット 代表取締役社長
18:00-18:50
ライフスタイル・トランスフォーメーション
～AI時代、日常はどう変わる？～
◎ 櫻井 公平：三井不動産レジデンシャル株式会社 事業創造部 事業室 主管
〇 近藤 佑太朗：株式会社Unito 代表取締役
〇 松浦 弥太郎：株式会社キホン エッセイスト
〇 中島 みき：面白法人カヤック 執行役員 兼 ちいき資本主義事業部部長
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11月16日（木）12:30-19:00
【事業】Sustainable Business！ 企業と個人の新潮流
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12:30-13:00
来賓挨拶
＜coming soon＞
Opening Talk
〇 天沼 聰：株式会社エアークローゼット 代表取締役社長 兼 CEO
13:00-13:50
Sustainable Business! 企業と個人の新潮流
～地球の危機にどう向き合うべきか？～
〇 宮田 裕章：慶応義塾大学教授
〇 辻 愛沙子：株式会社arca CEO / Creative Director
◎ 石山 アンジュ：一般社団法人シェアリングエコノミー協会 代表理事
14:00-14:50
世界を変えるサステナブルビジネスの新潮流
～社会起業家の戦略～
〇 川崎 和也：Synflux株式会社 代表取締役CEO
〇 川野 輝之：株式会社ecommit 代表取締役CEO
◎ 南 章行：株式会社ココナラ 取締役会長
15:00-15:50
シン・アジア経済圏
～急回復するインバウンド需要と、成長するアジア経済圏の取り込み方～
〇 岩瀬 大輔：Animoca Brands株式会社 代表取締役社長 CEO
〇 藤原 ヒロシ：有限会社フラグメント 取締役
◎ 秋山 広宣：株式会社INFORICH 代表取締役
16:00-16:50
モビリティxシェアの未来
～地域交通を解決する新たな道筋～
◎ 深尾 幸生：日本経済新聞社 NIKKEI Mobility 編集長
〇 川邊 健太郎：LINEヤフー株式会社 代表取締役会長 日本IT団体連盟 会長
〇 高原 幸一郎：株式会社NearMe 代表
〇 平 将明：衆議院議員 / 自民党広報本部長代理、デジタル社会推進本部長代理
17:00-17:50
サステナビリティの未来
～企業成長と資源循環の両立のために必要な具体策とは～
〇 渋澤 健：シブサワ・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役 兼 コモンズ投信株式会社 取締役会長
〇 田中 将吾：経済産業省 資源循環経済課長
〇 末吉 里花：一般社団法人エシカル協会 代表理事 / 日本ユネスコ国内委員会 広報大使
◎ 天沼 聰：株式会社エアークローゼット 代表取締役社長 兼 CEO
18:00-18:50
SHARE to OWN
～シェアと所有が循環する経済圏～
〇 千葉 孝浩：株式会社TRUSTDOCK 代表取締役CEO
〇 二瀬 慎：カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 COO補佐官 ライフスタイル戦略 兼 モビリティーコンサル事業部長 CCCアウトドアラボ ラボ長
〇 宮本 芽依：株式会社MeiMei 代表取締役社長
◎ 馬場 光：株式会社DeNA SOMPO Mobility 代表取締役社長
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11月17日（金）12:30-18:00
【地域】New LOCAL！ 分散型社会構想会議
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12:30-13:00
OPENING
13:00-13:50
THE SHARING CITY
～分散型社会構想会議～
〇 神谷 俊一：千葉県千葉市 市長
〇 田辺 一城：福岡県古賀市 市長
〇 阿部 一男：北海道十勝清水町 町長
◎ 森戸 裕一：ナレッジネットワーク株式会社 代表取締役社長
14:00-14:50
待ったなし！空き家問題最前線
～宿泊施設への転換という可能性～
〇 松岡 敬三：株式会社イーグルハウス興業 代表取締役
〇 和田 貴充：空き家活用株式会社 代表取締役CEO
〇 岡部 友彦：コトラボ合同会社 代表
〇 大塚 仁美：古民家宿傳次denji 店主
◎ 大屋 智浩：Airbnb Japan 株式会社 代表取締役社長
15:00-15:50
超・リアル
～人の熱狂が集積する地方再生に必要なことをタブーなしで語る～
〇 木下 斉：一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス 代表理事
〇 斉藤 潤一：AGRIST株式会社 代表取締役
〇 八幡政幸：株式会社日京ホールディングス 横浜スタイル 代表取締役
◎ 甲田 恵子：株式会社 AsMama 代表取締役CEO
16:00-16:50
官民共創DX
～地域・社会のDXをいかに加速できるか～
〇 重松 大輔：株式会社スペースマーケット 代表取締役社長
〇 日下 光：xID株式会社 代表取締役CEO
〇 谷内田 修：デジタル庁企画調整官
17:00-17:50
次世代首長と考える新たな地域社会のグランドデザイン
～真の分散型社会の実現に向けて～
〇 高島 崚輔：芦屋市 市長（最年少市長）
〇 内藤 佐和子：徳島市 市長（最年少女性市長）
〇 石山 アンジュ 一般社団法人シェアリングエコノミー協会 代表理事
◎：モデレーター
スタディツアー @首都圏・その他の地域
当協会法人会員の皆さまとの連携企画。気になるコンテンツをお選びいただき、直接体験いただける場を提供します。
ネットワーキング ＠虎ノ門ヒルズフォーラム
シェアウィーク最終日の夜に行うネットワーキングでは、参加者同士での名刺交換や交流をお楽しみください。会場内ではシェアエコグリーンフライデーの展示も行います。
日時：11月17日（金）19:00～21:00
場所：虎ノ門ヒルズフォーラム（東京都港区虎ノ門１丁目２３−３ 虎ノ門ヒルズ森タワー ４F）
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【 GOLD SPONSOR 】
株式会社 丸井グループ / 三井不動産レジデンシャル株式会社（n’estate）/ 株式会社TRUSTDOCK
【 SILVER SPONSOR 】
株式会社 Photosynth / 株式会社カスタメディア / アディッシュ株式会社 / 香川証券株式会社 / 株式会社情報通信総合研究所 / 森ビル株式会社 / ZVC Japan株式会社（Zoom）/ Sansan株式会社
【 BRONZE SPONSOR 】
三井住友海上火災保険株式会社 / Chubb 損害保険株式会社 / アンダーソン・毛利・友常法律事務所 / 株式会社ガイアックス / akippa株式会社 / 株式会社ココナラ / 株式会社アドレス / 株式会社 DeNA SOMPO Mobility / 株式会社スペースマーケット / 株式会社エアークローゼット / Airbnb Japan株式会社 / 株式会社INFORICH / アクシスコンサルティング株式会社 / / 株式会社タスカジ / 株式会社AsMama / 株式会社Unito
後援
一般社団法人 新経済連盟 / 公益社団法人経済同友会
SHARE WEEK 2023 開催概要
実施期間：2023年11月10日（金）～11月17日（金）
主催：一般社団法人シェアリングエコノミー協会
▼シェアウィーク2023 全体プログラム内容はこちら
https://sharing-economy.jp/ja/shareweek/sw2023
メディア関係者の皆さまへ
オンライントークセッションの視聴URLや、スタディツアーのメディアパスを発行致します。
取材協力やご参加いただけるメディア関係者様は、以下までご連絡いただけますと幸いです。
▼シェアウィーク2023 広報担当
info@sharing-economy.jp
一般社団法人シェアリングエコノミー協会
https://sharing-economy.jp/ja/
「Co-Society～シェア（共助・共有・共創）による持続可能な共生社会」をビジョンに掲げ、2016年1月設立以来、シェアリングエコノミーを支える唯一の業界団体として、法的な整備をはじめとする様々な取り組みを実施しています。現在392社の企業と153の自治体が加盟。
参考：SHARE SUMMIT 過去開催一覧
https://sharing-economy.jp/ja/summit/
企業プレスリリース詳細へ （2023/11/10-18:46）
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