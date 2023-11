[一般社団法人シェアリングエコノミー協会]

SHARE WEEK 2023 特設サイト:https://sharing-economy.jp/ja/shareweek/sw2023



一般社団法人シェアリングエコノミー協会(代表理事:上田祐司、石山アンジュ)は、2023年11月10日(金)~11月17日(金) の期間、『シェアウィーク2023 』を開催します。



オンラインでの「トークセッション」、虎ノ門ヒルズフォーラムで行う「ネットワーキングパーティ」、全国で展開する「体験型スタディツアー」など、様々なコンテンツをご用意。



本イベントを通して、企業・自治体・個人・NPO、参加される全ての方と共に、日本各地のアイデアやイノベーションを体感することで、“新たな行動やプロジェクトを生み出す1週間” を提供致します。











トークセッション @オンライン(無料)





マルチセクターのリーダー達と共に、これからの持続可能な社会・事業・地域をテーマに議論します。



-------------------------------------------------------

11月15日(水)12:30-19:00

【社会】Grand Design! AI・デジタル時代の持続可能な共生社会

-------------------------------------------------------



12:30-13:00

Opening Talk

〇 石山アンジュ:一般社団法人シェアリングエコノミー協会 代表理事

〇 上田祐司:株式会社ガイアックス 代表執行役社長



13:00-13:50

共助資本主義

~セクターを越えた持続可能な共生社会のグランドデザイン~

〇 高島 宏平:オイシックス・ラ・大地株式会社 代表取締役社長 公益社団法人経済同友会 副代表幹事

◎ 石山アンジュ:一般社団法人シェアリングエコノミー協会 代表理事



14:00-14:50

WEB3・AIが塗り替える日本の新時代

~次世代テクノロジーによる社会変革の行方~

〇 渡辺創太:Astar Network ファウンダー Startale Labs CEO

〇 平井卓也:初代デジタル大臣 / 自民党デジタル社会推進本部長 衆議院議員

◎ 上田祐司:株式会社ガイアックス 代表執行役社長



15:00-15:50

SOCIAL IMPACT

~既成概念を覆す社会課題解決の新手法~

〇 工藤 七子:社会変革推進財団 常務理事

〇 青井 浩:株式会社丸井グループ 代表取締役社長 代表執行役員 CEO

◎ 佐別当 隆志:アドレス株式会社 代表取締役社長



16:00-16:50

AI時代の働き方の未来

~変わる組織・副業・プラットフォーム~

◎ 清水 俊宏 株式会社フジテレビジョン プロデューサー 部長職

〇 伊藤 文隆 アクシスコンサルティング株式会社 常務取締役

〇 和田 幸子 株式会社タスカジ 代表取締役



17:00-17:50

スポーツが牽引する新しい日本

~日本スポーツ界の躍進に学ぶ~

〇 金谷 元気:akippa株式会社 代表取締役社長CEO

〇 早川 周作:琉球アスティーダ スポーツクラブ株式会社 代表取締役会長

〇 矢野 燿大:株式会社NewWing / 阪神タイガース前監督

◎ 重松 大輔:株式会社スペースマーケット 代表取締役社長



18:00-18:50

ライフスタイル・トランスフォーメーション

~AI時代、日常はどう変わる?~

◎ 櫻井 公平:三井不動産レジデンシャル株式会社 事業創造部 事業室 主管

〇 近藤 佑太朗:株式会社Unito 代表取締役

〇 松浦 弥太郎:株式会社キホン エッセイスト

〇 中島 みき:面白法人カヤック 執行役員 兼 ちいき資本主義事業部部長





-------------------------------------------------------

11月16日(木)12:30-19:00

【事業】Sustainable Business! 企業と個人の新潮流

-------------------------------------------------------



12:30-13:00



来賓挨拶

<coming soon>



Opening Talk

〇 天沼 聰:株式会社エアークローゼット 代表取締役社長 兼 CEO



13:00-13:50

Sustainable Business! 企業と個人の新潮流

~地球の危機にどう向き合うべきか?~

〇 宮田 裕章:慶応義塾大学教授

〇 辻 愛沙子:株式会社arca CEO / Creative Director

◎ 石山 アンジュ:一般社団法人シェアリングエコノミー協会 代表理事



14:00-14:50

世界を変えるサステナブルビジネスの新潮流

~社会起業家の戦略~

〇 川崎 和也:Synflux株式会社 代表取締役CEO

〇 川野 輝之:株式会社ecommit 代表取締役CEO

◎ 南 章行:株式会社ココナラ 取締役会長



15:00-15:50

シン・アジア経済圏

~急回復するインバウンド需要と、成長するアジア経済圏の取り込み方~

〇 岩瀬 大輔:Animoca Brands株式会社 代表取締役社長 CEO

〇 藤原 ヒロシ:有限会社フラグメント 取締役

◎ 秋山 広宣:株式会社INFORICH 代表取締役



16:00-16:50

モビリティxシェアの未来

~地域交通を解決する新たな道筋~

◎ 深尾 幸生:日本経済新聞社 NIKKEI Mobility 編集長

〇 川邊 健太郎:LINEヤフー株式会社 代表取締役会長 日本IT団体連盟 会長

〇 高原 幸一郎:株式会社NearMe 代表

〇 平 将明:衆議院議員 / 自民党広報本部長代理、デジタル社会推進本部長代理



17:00-17:50

サステナビリティの未来

~企業成長と資源循環の両立のために必要な具体策とは~

〇 渋澤 健:シブサワ・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役 兼 コモンズ投信株式会社 取締役会長

〇 田中 将吾:経済産業省 資源循環経済課長

〇 末吉 里花:一般社団法人エシカル協会 代表理事 / 日本ユネスコ国内委員会 広報大使

◎ 天沼 聰:株式会社エアークローゼット 代表取締役社長 兼 CEO



18:00-18:50

SHARE to OWN

~シェアと所有が循環する経済圏~

〇 千葉 孝浩:株式会社TRUSTDOCK 代表取締役CEO

〇 二瀬 慎:カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 COO補佐官 ライフスタイル戦略 兼 モビリティーコンサル事業部長 CCCアウトドアラボ ラボ長

〇 宮本 芽依:株式会社MeiMei 代表取締役社長

◎ 馬場 光:株式会社DeNA SOMPO Mobility 代表取締役社長





-------------------------------------------------------

11月17日(金)12:30-18:00

【地域】New LOCAL! 分散型社会構想会議

-------------------------------------------------------



12:30-13:00

OPENING



13:00-13:50

THE SHARING CITY

~分散型社会構想会議~

〇 神谷 俊一:千葉県千葉市 市長

〇 田辺 一城:福岡県古賀市 市長

〇 阿部 一男:北海道十勝清水町 町長

◎ 森戸 裕一:ナレッジネットワーク株式会社 代表取締役社長



14:00-14:50

待ったなし!空き家問題最前線

~宿泊施設への転換という可能性~

〇 松岡 敬三:株式会社イーグルハウス興業 代表取締役

〇 和田 貴充:空き家活用株式会社 代表取締役CEO

〇 岡部 友彦:コトラボ合同会社 代表

〇 大塚 仁美:古民家宿傳次denji 店主

◎ 大屋 智浩:Airbnb Japan 株式会社 代表取締役社長



15:00-15:50

超・リアル

~人の熱狂が集積する地方再生に必要なことをタブーなしで語る~

〇 木下 斉:一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス 代表理事

〇 斉藤 潤一:AGRIST株式会社 代表取締役

〇 八幡政幸:株式会社日京ホールディングス 横浜スタイル 代表取締役

◎ 甲田 恵子:株式会社 AsMama 代表取締役CEO



16:00-16:50

官民共創DX

~地域・社会のDXをいかに加速できるか~

〇 重松 大輔:株式会社スペースマーケット 代表取締役社長

〇 日下 光:xID株式会社 代表取締役CEO

〇 谷内田 修:デジタル庁企画調整官



17:00-17:50

次世代首長と考える新たな地域社会のグランドデザイン

~真の分散型社会の実現に向けて~

〇 高島 崚輔:芦屋市 市長(最年少市長)

〇 内藤 佐和子:徳島市 市長(最年少女性市長)

〇 石山 アンジュ 一般社団法人シェアリングエコノミー協会 代表理事



◎:モデレーター





スタディツアー @首都圏・その他の地域





当協会法人会員の皆さまとの連携企画。気になるコンテンツをお選びいただき、直接体験いただける場を提供します。







ネットワーキング @虎ノ門ヒルズフォーラム





シェアウィーク最終日の夜に行うネットワーキングでは、参加者同士での名刺交換や交流をお楽しみください。会場内ではシェアエコグリーンフライデーの展示も行います。



日時:11月17日(金)19:00~21:00

場所:虎ノ門ヒルズフォーラム(東京都港区虎ノ門1丁目23−3 虎ノ門ヒルズ森タワー 4F)





スポンサー





【 GOLD SPONSOR 】

株式会社 丸井グループ / 三井不動産レジデンシャル株式会社(n’estate)/ 株式会社TRUSTDOCK



【 SILVER SPONSOR 】

株式会社 Photosynth / 株式会社カスタメディア / アディッシュ株式会社 / 香川証券株式会社 / 株式会社情報通信総合研究所 / 森ビル株式会社 / ZVC Japan株式会社(Zoom)/ Sansan株式会社



【 BRONZE SPONSOR 】

三井住友海上火災保険株式会社 / Chubb 損害保険株式会社 / アンダーソン・毛利・友常法律事務所 / 株式会社ガイアックス / akippa株式会社 / 株式会社ココナラ / 株式会社アドレス / 株式会社 DeNA SOMPO Mobility / 株式会社スペースマーケット / 株式会社エアークローゼット / Airbnb Japan株式会社 / 株式会社INFORICH / アクシスコンサルティング株式会社 / / 株式会社タスカジ / 株式会社AsMama / 株式会社Unito



後援





一般社団法人 新経済連盟 / 公益社団法人経済同友会





SHARE WEEK 2023 開催概要





実施期間:2023年11月10日(金)~11月17日(金)

主催:一般社団法人シェアリングエコノミー協会



▼シェアウィーク2023 全体プログラム内容はこちら

https://sharing-economy.jp/ja/shareweek/sw2023





メディア関係者の皆さまへ





オンライントークセッションの視聴URLや、スタディツアーのメディアパスを発行致します。

取材協力やご参加いただけるメディア関係者様は、以下までご連絡いただけますと幸いです。



▼シェアウィーク2023 広報担当

info@sharing-economy.jp









一般社団法人シェアリングエコノミー協会

https://sharing-economy.jp/ja/



「Co-Society~シェア(共助・共有・共創)による持続可能な共生社会」をビジョンに掲げ、2016年1月設立以来、シェアリングエコノミーを支える唯一の業界団体として、法的な整備をはじめとする様々な取り組みを実施しています。現在392社の企業と153の自治体が加盟。



参考:SHARE SUMMIT 過去開催一覧

https://sharing-economy.jp/ja/summit/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/10-18:46)