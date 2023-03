[株式会社フューチャーショップ]

~ギフトECに欠かせないのし・名入れなどの設定を、もっとシンプルに、もっと分かりやすく~



SaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」を提供する株式会社フューチャーショップ(本社:大阪市北区、代表取締役:星野 裕子、以下、フューチャーショップ)は、株式会社エフカフェ(本社:大阪市淀川区、代表取締役:江上 周平)が提供するギフトEC向けおもてなしUI「giftimize」との連携を開始いたしました。





今回の連携により、フューチャーショップが提供するSaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」をご利用中のEC事業者さまは、futureshop利用者向けの特別プラン「giftimize for futureshop」を、2023年3月9日よりお申し込みいただけます。※futureshop(commerce creator(コマースクリエイター))のご利用ショップ様のみ、「giftimize for futureshop」をご導入いただけます「giftimize for futureshop」は、のし、名入れ、手提げ袋などのギフトECに欠かせない指定を、商品毎にステップ方式で表示。各ステップの詳しい説明を記載したり、サンプル画像を表示したり出来るため、お客さまは迷うことなくギフト包装を指定することが可能になります。







のしの選択画面内で、詳しい種類を画像付きで説明出来る



お客さまが選択したのしや名入れをその場でプレビュー



有料包装にも対応。任意の金額を追加課金することが可能





このようなお客さまの購入体験に寄り添った設定が可能なため、お客さまにとって分かりやすく、さらにEC事業者さまのオペレーションミスも軽減できます。今回はリリース記念として、初期費用や月額費用がおおよそ半額になる、特別価格キャンペーンのご案内もございます。サービスやキャンペーンの詳細につきましては、下記からご確認ください。https://www.future-shop.jp/tieup/efo/giftimize.html今後ともフューチャーショップは、EC支援事業者さまとのパートナーシップを強化し、Eコマース事業の成長のためにEC事業者さまと伴走いたします。■サービス概要

◆ 「futureshop」について

フューチャーショップが提供するfutureshop(https://www.future-shop.jp/)シリーズは、未来に向けたコマース戦略を創造するSaaS型ECサイト構築プラットフォームです。futureshopはCMS機能commerce creatorで高いデザインカスタマイズの自由度と更新性を実現している他、ロイヤルティマーケティングに取り組める豊富な機能を有しています。オムニチャネル対応には実店舗とECの顧客統合を行い、さらにきめ細やかなデジタルマーケティングを目的とした、O2Oを実践するポイント統合、実店舗在庫表示機能も備えた「futureshop omni-channel」がご利用いただけます。また、プラットフォーム自体の機能が充実しているだけでなく、他システムとも多数連携し、柔軟性や拡張性にも優れています。“売上を創るEコマースプラットフォーム”を目指し、プロユースに応える高機能であることにこだわり、EC事業者さまの「やりたいこと」にとことんお応えします。■会社概要

株式会社フューチャーショップ代表者:代表取締役 星野 裕子所在地:大阪府大阪市北区大深町4番20号グランフロント大阪 タワーA 24階設立:2010年3月(株式会社フューチャースピリッツより分社)事業内容:電子商取引(Eコマース)支援サービスの提供SaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」企画・運営・開発URL:https://www.future-shop.jp/



